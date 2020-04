Capcom prý na příští rok plánuje okultní Resident Evil 8

- Video Autor: Patrik Hajda

Dvanáct dní před letošním Štědrým dnem se naposledy vydáte do prohnilého světa posledního Resident Evil 7: Biohazard. Tou dobou vyjde zlatá edice hry s veškerým dodatečným obsahem, včetně dvou nadcházejících DLC End of Zoe a Not a Hero. Druhé jmenované představilo záběry z hraní na výstavě Tokyo Game Show. celý článek