Jak hodnotí ve světě – Resident Evil 3

Původní Resident Evil 3: Nemesis je obecně považovaný za trochu horší díl než ten druhý a zdá se, že remaky v trendu z konce minulého tisíciletí pokračují. Hororový survival od Capcomu s Jill Valentine v hlavní roli vychází už tento pátek 3. dubna na PC, PlayStation 4 a Xboxu One. Mezitím si můžete přečíst, jak dopadl v hodnocení zahraničních serverů ve srovnání s naší recenzí.

Šárka Resident Evilu 3 nadělila ve včerejší recenzi sedmičku a vyčetla mu hlavně slabší atmosféru a ústupky v obtížnosti. Příklon k akčnosti byl patrný už v původním Nemesis, tady ale podle ní hlavní záporák nezvládá být správně děsivý.

Ve srovnání s loňským remakem Resident Evil 2, který má na agregátoru hodnocení Metacritic průměr 91, si Resident Evil 3 na základě 50 recenzí vysloužil jen 80 ze 100. Co se zahraničním recenzentům líbí a nelíbí?

„Už zdrojový materiál měl své mouchy, ale tenhle neuspokojivý remake dělá z Resident Evil 3 ještě méně originální kus, než jakým byl původně.“

„Díky úžasně detailnímu světu a hrůzostrašné hratelnosti je Resident Evil 3 stejně dobrý jako jeho předchůdce z roku 2019. Chci víc, prosím!“

„Resident Evil 3 je v podstatě řetězcem akčních scén narychlo slepených slabým příběhem a příliš mnoha cutscénami. Tímto směrem se série naposledy začala vydávat po Resident Evil 4, po němž se ztratila a než se zase našla, dostali jsme propastný Resident Evil 6 a já už nechci, aby se tohle stalo znova.“

„Větší zaměření na akci vám zavdá méně příležitostí se zastavit a zamyslet, Jillino dobrodružství je ale neuvěřitelná vzrušující jízda. Od prvního momentu, kdy Nemesis prorazil zeď a natáhl jedno ze svých chapadel, jsem cítil, jak se moje srdce chystá na závod. A jako o závod bušilo prakticky až do závěrečných titulků.“

„Poslední výtvor od Capcomu je pořád jedním z těch lepších v rámci série, ale sám si není jistý tím, jestli chce být vážným a děsivým hororem, nebo přepálenou blockbusterovou střílečkou.“

„Další příjemná reimaginace ze série Resident Evil, která na jedničku zvládá akční složku, ale postrádá hloubku.“

„Resident Evil 3 Remake pořád stojí za zahrání, ale pro Capcom jde o krok zpátky od jedné z nejlepších her loňského roku. Na pohled krásný, svými lekačkami vás vyděsí a je to jako vklouznout do pohodlných papučí. Ale přestože máte nohy v teple, nebudete se nikdy cítit jako doma.“

„S tím, jak málo času vám zabere, stojí Resident Evil 3 za opětovné navštívení. Jen se při tom možná vyhněte Resident Evil Resistance.“

„Coby remake Resident Evil 3 nedokáže svůj originál ani uctít, ani nezvládá obstát ani jako samostatně stojící horor. I pokud nebudu brát v úvahu původní hru nebo předchozí remake, RE3 nezvládá držet tempo ani vyvažovat rozpor mezi survival hororem a klasickou akcí. Přestože má silný start a párkrát dá svého hlavnímu záporákovi příležitost zazářit, okleštěné převyprávění finále původní trilogie Resident Evil ho zkrátka nevystihlo tak, jak by si zasloužilo.“

„Resident Evil 3 měl potenciál předčít originál, vypustil ale přitom spoustu obsahu a Nemesis je pořádným zklamáním.“

Eurogamer – bez doporučení

„Remake Resident Evil 3 je, stejně jako originál, na němž se zakládá, horší než svůj předchůdce.“

Kotaku – bez číselného hodnocení

„Děs nezmizí jen proto, že máte pušku nebo granátomet. Resident Evil 3 si z loňského remaku Resident Evil 2 bere to dobré i to špatné a přetaví to v něco krutějšího. Přijetí tohoto chaosu vede k intenzivnímu a poctivému zážitku hodnému série Resident Evil.“

The Verge – bez číselného hodnocení

„Resident Evil 3 je zábavná, řemeslně dobrá hra, která aktualizuje jeden z méně opěvovaných dílů série, aby odpovídal dnešním standardům. Ale prakticky všechno, co dělá dobře, dělal už Resident Evil 2, zároveň mnoho kvalit předchůdce chybí. Celkově jde o méně přitažlivý balíček, který působí spíš jako datadisk ke dvojce než jako úplně nová hra. Ne že by nestál za zahrání, ale měli byste vědět, do čeho jdete.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Stejně jako loňský titul je Resident Evil 3 skvělým příkladem toho, jak by herní remaky měly vypadat. Zdrojový materiál byl ale bohužel tentokrát trochu méně fascinující a přesně tak to dopadlo i s výsledkem jeho předělávky.“

