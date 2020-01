Budoucnost hororových značek: Spekulace slibují nový Silent Hill, ale Resident Evil 8 je prý daleko

Série Resident Evil si na nedostatek ohlasů či prodejní nebo kritické neúspěchy v poslední době rozhodně nemůže stěžovat. Resident Evil 7 se povedl, remake Resident Evil 2 ještě víc a slušně našlápnuto má i ohlášený Resident Evil 3, který má po spoustě odkladů jarních pecek místečko na výsluní jisté. Remaky jsou fajn, ale co se pokračování v podobě Resident Evil 8 týče, je podle AestheticGamera ještě hodně daleko.

Dle jeho tweetů na osmičce hlavní tým Capcomu pracuje od roku 2016, vývoj byl nicméně pozastaven kvůli DLC pro sedmičku a remaku dvojky. Když měli čas se k Resident Evil 8 vrátit, začali pro jistotu úplně od začátku, a to teprve zhruba před půl rokem. Aby toho nebylo málo, na žádném dalším remaku mimo trojky se v rámci série už taky nedělá.

There was a version of RE8 that was in development since late 2016, though it went on pause during 2017 due to needing more hands on for RE7's DLC and RE2 (which was behind schedule at the time). Still, there was an RE8 version that was in the works for a few years.