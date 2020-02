PlatinumGames už nepotřebují vydavatele, remaster The Wonderful 101 zafinancovali fanoušci

Windows PlayStation 4 Switch Wii U PS4 Pro

- Oznámení autor: Patrik Hajda

Studio PlatinumGames z kraje letošního roku přišlo se zprávou, že si konečně pokusí splnit jeden ze svých snů – stát se vydavatelem vlastních titulů, tedy osamostatnit se. S tímto krokem z části vypomohla finanční injekce od Tencentu a nyní i financování velkým davem fanoušků, díky kterým brzy vyjde remaster The Wonderful 101 na mnoha platformách.

Chvíli se o tom spekulovalo a včera se konečně ukázalo, že se podivné informace nemýlily. PlatinumGames skutečně spustilo vlastní kickstarterovou kampaň, jejímž cílem je vytvořit remaster akční hry The Wonderful 101, která vyšla v roce 2013 exkluzivně na Wii U. Vzhledem k nízkým prodejům konzole se jí ale nedostalo takové pozornosti, jakou by si podle vývojářů zasloužila.

The Wonderful 101: Remastered na Wii U tedy nevyjde, ale zato se podívá na Switch, PlayStation 4 a Steam (Xbox One zatím není v plánu). Studio chtělo na remaster vybrat alespoň 1,1 milionu korun, ale za noc se jim podařilo získat dvacetinásobek. V době psaní článku dokonce došlo k pokoření milníku jednoho milionu dolarů. Taková je síla 15 tisíc backerů.

PlatinumGames si tímto krokem potvrdilo, že má hodně solidní základnu fanoušků a vydávání her svépomoci zjevně nebude problém. Neznamená to ale, že by všechny další hry studia přišly o vydavatele. Chystané akce Babylon’s Fall (SEGA) a Bayonetta 3 (Nintendo) nejsou ze sta procent ve vlastnictví studia a způsob vydávání se tedy bude lišit titul od titulu.

Možná si říkáte, proč velké studio s financemi od Tencentu vybírá peníze ještě od svých fanoušků. Pravdou je, že The Wonderful 101: Remastered byla v plánu dávno před Tencentem, takže jeho financování poputuje na jiné projekty.

Remaster superhrdinské akce, ve které ovládáte partu se schopností spojit se do různých zbraní, je přitom velmi blízko k dokončení. Jak digitální, tak fyzická verze hry dorazí už v dubnu a podporovatelé kampaně se mohou těšit na DLC zdarma, jakmile se odemknou ve stretch goalech.

PlatinumGames tedy nechce pouze omladit starší hru a přizpůsobit ji aktuálním platformám, ale přidat i nový obsah. Kickstarter je zároveň příležitostí pořídit si i různé tematické předměty spojené s kampaní, které ale dorazí zvlášť až v listopadu.

Studio zariskovalo, ale tah se nakonec vyplatil. Doufejme, že vlastní vydávání her pomůže studiu dále růst a nepřestane nás zásobovat kvalitními akčními hrami. Nintendo vlastní polovinu práv na značku The Wonderful 101 a stejně tak na Astral Chain. Když svolili k portování první hry, třeba časem svolí i k té druhé...