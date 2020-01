Remaster Kingpin: Reloaded se vrací k brutální, sprosté střílečce Kingpin: Life of Crime

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X MAC Linux

- Téma autor: Patrik Hajda

Střílečka Kingpin: Life of Crime měla stejně jako její hlavní postava velmi drsný život. Na svou dobu byla inovativní v mnoha ohledech, včetně míry brutality a jazyka, který rozhodně nepatří do kostela. Ale protože vyšla pouhé dva měsíce po masakru na střední škole Columbine v Coloradu, spousta obchodů od ní dala ruce pryč a její studio v den vydání přestalo existovat. I přes tyto nesnáze měla spoustu kvalit, které vám letos připomene remaster Kingpin: Reloaded.

Kingpin: Life of Crime je známá především neskrývaným násilím a dialogy, které nejdou pro sprosté slovo daleko. Ale na svou dobu nabídla i další zajímavé prvky. Například jste docílili jiného efektu, když jste nepřítele zasáhli do hlavy, břicha, nebo nohy. Sami jste řešili brnění pro tyto tři oblasti. Mrtvoly jste okrádali a z nastřádaných úspor jste si vylepšovali zbraně.

Na střílečku z pohledu první osoby bylo docela nezvyklé, že jste mohli klábosit s postavami a svými dialogovými volbami je přimět k útoku na vás, nebo je naverbovat do svého gangu. Takové osoby vám následně mohly pomoct v úkolech svými zvláštními schopnostmi.

Příběh je na dnešní dobu obyčejný. Jako bezejmenný kriminálník bažíte po pomstě na samotném Kingpinovi, jehož poskok Nikki Blanco vás nechal z neznámého důvodu zmlátit a ležet ve špinavé ulici ještě špinavějšího velkoměsta. Zjevně je to dostatečná záminka pro vybití celé zločinecké organizace.

Studio 3D Realms, které loni vydalo retro střílečku Ion Fury a do early accessu poslalo další retro střílečku Wrath: Aeon of Ruin, se zhostilo úkolu revitalizace 21 let starého veterána. Ve druhém kvartálu letošního roku ho vydá jako Kingpin: Reloaded.

Omlazený remaster se pochlubí podporou 4K, širokoúhlého zobrazení a gamepadu, poběží v 60 snímcích za vteřinu, nabídne vylepšenou grafiku s možností přepnutí do originálu (viz galerii), a dokonce předělá systém rozhovorů a úkolů, přičemž přidá i nové mise.

Kromě digitální verze vznikne i klasická krabicovka a Kingpin: Reloaded bude k dostání na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi.