Říjnové recenze na Games.cz

Podzimní nášup herních pecek neustává ani ve svém druhém měsíci. U šestnácti recenzí, které jsme vám v říjnu přinesli, jsme se na bodové stupnici pohybovali spíše v nadprůměrných známkách. I tak jsme se dočkali několika překvapení a bohužel i zklamání. Z těch pozitivních vjemů měsíce zbarveného zlatou opadavého listí, je třeba špičková beat'em up Absolum, povedený Battlefield 6 a fakt dobrý Ninja Gaiden 4. Z těch méně povedených můžeme jmenovat zklamání z Bloodlines 2, The Outer Worlds 2 a třeba Little Nightmares III.
Deep Rock Galactic: Survivor – 9/10
„Je vidět, že Deep Rock Galactic zvládnul své charisma předat i žánrové odbočce. Survivor ale předvádí mnohem víc. Pod fasádou starých známých vesmírných trpaslíků se skrývá chytrá hra, která se nebojí být výzvou. Díky smysluplnému systémů postupu hrou a vylepšením vás drží a nepustí. Přestaňte hledat vampýry, je čas na kameny a šutráky, protože král je pryč, ať žije král,“ chválí ve své recenzi Michal Krupička.
Super Mario Galaxy – 9/10
Strange Antiquities – 8/10
„Poctivé pokračování překvapivé detektivky Strange Horticulture. Pyšní se skvělými texty a parádní audiovizuální stránkou, stejně jako množstvím typů hádanek a neskutečnou zásobou správně prapodivných předmětů. Pro příště by ale tvůrci ještě měli zamakat na samotném příběhu, nemusejí se bát hru ukončit o pár hodin dříve a vyloženě by si měli odpustit jednu zbytečnou minihru. Pokud si ale libujete v originálním luštění, čtení v řádcích i mezi nimi a jste zdatní v některém z cizích jazyků, není důvod nechat zákazníky čekat,“ říká Patrik Hajda.
EA Sports FC 26 – 7/10
„To, že je EA Sports FC 26 nejlepší fotbalovou hrou na trhu, je spíš obžaloba konkurence než co jiného. Letos se nic zásadního nezměnilo, staré problémy přetrvávají, stejně tak docela dobře funguje to, co fungovalo už loni. Asi nám všem nezbývá než přijmout, co hegemon nabídne,“ soudí o každoročním fotbalu Václav Pecháček.
Little Nightmares III – 6/10
„Atmosférický návrat do světa dětských nočních můr. Přestože tempo občas trpí kvůli méně nápaditým hádankám a repetitivnímu designu, pořád dokáže beze slov mrazivě vyprávět. Fanoušci série dostanou přesně to, co čekali – další temnou pohádku, která se nebojí být nepříjemná. Tematicky i herně,“ píše o hororu pro děti i dospělé Šárka Tmějová.
Battlefield 6 – 8/10
„Battlefield 6 splnil co si předsevzal. Mainstreamovému publiku přinesl zábavnou, dostatečně propracovanou vojenskou střílečku, která odmítá současný trend v popkulturním mišmaši, kam se většina střílečkových stálic noří. Škoda té mizerné kampaně a absence opravdu velkých map,“ míní o novém králi vojenských stříleček Aleš Smutný.
Sonic Racing: CrossWorlds – 8/10
„Modrý maskot Segy se vrátil s plnou parádou a hromadou trumfů v rukávu. Spousta tratí, cestování mezi světy přímo během závodu, skvělý soundtrack i plejáda známých postav lákají k rekreačnímu hraní, ale díky dostatku mechanismů nezaostává ani kompetitivní online složka. Navrch přidejte zábavné posilovače a zbraně přímo na trati nebo možnost si upravit svůj jízdní styl a dostanete jedny z nejlepších arkádových závodů, bez ohledu na to, zda jste fandové Sonica,“ říká Michal Krupička.
Absolum – 9/10
„Absolum je skvělý mix bojovek z devadesátek s roguelite prvky. Příběh se sice trochu táhne, ale herní složka zabaví na vyšší desítky hodin, ani nemrknete. Diverzita hratelných postav i možnost průchodu ve dvou hráčích je vysloveně sexy. To vše v doprovodu soundtracku, který se může měřit s tím nejlepším, co jsme letos mohli slyšet. Další skrytý diamant roku 2025,“ vysekává poklonu fantastickému překvapení Zbyněk Povolný.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – 6/10
„Nečekaný mix moderního upířího příběhu a noirové detektivky. Souboje jsou průměrně zvládnuté, ale zážitek z nich je utopený v repetitivním chození po městě a nudných questech. Bloodlines 2 není hrozivé selhání, ale ani legenda, na kterou se čekalo,“ udělouje verdikt ztrápené hře Pavel Gotthard.
Keeper – 8/10
„Meditativní a vizuálně okouzlující adventura, která vás vtáhne do surrealistického světa oživlého majáku a jeho ptačí společnice. Staví na objevování, interakci se světem skrze světlo a nevyslovené příběhové vrstvě, přičemž každá lokace působí jako pohyblivé umělecké dílo. Přestože jsou hádanky jednoduché a fixní kamera občas ztíží orientaci, drobné slabiny nezastíní unikátní atmosféru a poetiku,“ říká v recenzi Šárka Tmějová.
Once Upon a Katamari – 8/10
„Once Upon a Katamari dokáže fascinovat, umí vás nechat přemýšlet, co to sakra děláte, proč tohle hrajete i proč jsou Japonci takoví šílenci. Ukazuje kulturní rozdíly, ale pokud je dokážete přijmout, nabízí zážitek, kde budete nabalovat všechno od tancujících švábů a mořských víl po celé lodě nebo kosatky. Milovníky sběratelských předmětů a výzev odmění plnými hrstmi, ostatní se budou smát, divit a prostě se to snažit nějak skoulet. Zbytek se na vás možná bude dívat skrz prsty a klepat si na čelo, jenže v tom spočívá krása her: Každá šílenost si najde svého blázna,“ vypočítává Michal Krupička.
The Outer Worlds 2 – 6/10
„The Outer Worlds 2 je učebnicový příklad pokračování, které ztratilo to, co dělalo původní hru zajímavou. Obsidian se topí ve vlastní satiře, která místo chytrého humoru nabízí jen nekonečnou smršť prvoplánových hlášek o zlém kapitalismu a špatném fašismu. Příběh je mdlý, svět mrtvý a technická stránka zaspala minimálně dvě generace. Hratelnost zachraňuje svižná akce, dobrý pocit ze střelby, povedený soundtrack a kreativní vývoj postavy,“ neskrývá zklamání Jakub Malchárek.
Pokémon Legends: Z-A – 8/10
„Pokémon Legends: Z-A přináší svěží akční pojetí série a oživuje svět Kalosu dynamickými realtimovými souboji. Lumiose City je živým, dobře prozkoumatelným prostředím plným tajemství a interakcí. Hra občas naráží na menší technické nedostatky a nepřesnosti v ovládání, ale celkově jde o poutavý a zábavný spin-off,“ má radsot z nových Pokémonů Šárka Tmějová.
Ninja Gaiden 4 – 8/10
„Velmi kompetentní návrat do časů, kdy bojovky byly rychlé, přesné, náročné a nebylo třeba pořád omílat, jak je tahle hra těžká. A tedy, hlavně do časů, kdy vůbec hojněji existovaly. Ninja Gaiden 4 je skvělý počin pro fanoušky žánru, ostatní možná odradí několik slabin,“ říká o návratu nindžovské rubačky Aleš Smutný.
Crusader Kings III: All Under Heaven – 8/10
„Masivní, rozsáhlé a velmi osobité rozšíření pro Crusader Kings III. Ačkoliv občas trpí tím, že se tvůrci rozmáchli až moc, přináší radikální obohacení původní hry a velmi unikátní zážitky v rámci východní Asie,“ hodnotí masivní datadisk Aleš Smutný.
Escape From Duckov – 7/10
„Escape from Duckov není jen vtipná hříčka, ale ani hardcore extrakční střílečka. Zůstává někde na pomezí. Je zábavná, ale i trochu repetitivní, občas až moc náhodná a zasloužila by si trochu hlubší mechanismy. Ve finále ale zůstává zábavnou hrou, kterou si užijí i ti, co nemají rádi, když po nich střílí i skuteční hráči,“ říká o kachničkovém fenoménu Michal Krupička.