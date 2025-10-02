Deep Rock Galactic: Survivor – recenze survivoru s trpaslíky

Deep Rock Galactic si získal srdce mnoha hráčů, kteří se v kooperativní akci vydali kutat zdroje, zabíjet brouky a samozřejmě si užívat specifický humor čtveřice trpaslíků. Když tahle sci-fi předělávka klasické fantasy rasy oznámila dvojici spin-offů, vyvolalo to u mě spíš pozdvihnuté obočí. Jedním je samozřejmě Rogue Core, variace na roguelite tituly a druhým, který právě vyšel z předběžného přístupu, je pak Survivor, který nepřekvapivě odkazuje na žánr, který založili Vampire Survivors. Jenže se ukazuje, že Deep Rock není jen lacinou kopií, ale dost možná nejlepší hrou v žánru, která vychází navíc s českou lokalizací.
Lepším trpaslíkem snadno a rychle
Hratelnost se samozřejmě v jádru nemění. Na mapě vás honí monstra, automaticky střílíte i sbíráte zkušenosti a za úrovně dostáváte na výběr ze tří náhodných vylepšení. Fajn, co jde udělat jinak? Prvním faktorem je obtížnost – hra vám totiž nedá jednotlivé průchody zadarmo. Budete se muset opravdu snažit, přemýšlet a pečlivě volit upgrady, ale hlavně jestli se vrhnout do nebezpečí a nabrat třeba víc zkušeností, nebo zbaběle utíkat a doufat, že se k modrým a fialovým drobkům zkušeností dostanete později.
Ostatně s tím se pojí i druhý faktor. Zbraní nebudete mít tolik, jak je v žánru zvykem. Během mise můžete nabrat jen čtyři a jsou pevně uzamčené za úrovní vašeho trpaslíka, zatímco ta základní je zase dána jeho třídou. Díky tomu nebudete vrhat každou vteřinu tisíc kouzel, ale musíte přemýšlet, co zvolit tak, aby se vám to hodilo ke zbytku arzenálu. Bavíme se nejen o typu střelby, ale i třeba o době přebíjení nebo útočným živlem.
Vylepšování zbraní během herní seance sice funguje jednoduše, ale má překvapivou hloubku. Pokud vyberete schopnost posilující danou zbraň, přidá ji to i úroveň. Jednou za několik takhle nabraných vylepšení dostanete možnost kvér přetaktovat. To lze celkem třikrát a nové efekty dokáží změnit celý průchod. Třeba stacionární věžičky můžou dostat pásy a začít jezdit za vámi, odstřelovačka zvládne vyprázdnit celý zásobník naráz a ještě automaticky mířit na nepřítele s nejvyšším počtem životů. Nechybí ani změna druhu poškození zbraně nebo ztráta poškození a kadence výměnou za posílení zbylých tří zbraní. Výzbroj navíc dokážete i kombinovat, kdy jedna zbraň převezme vzorec útoku druhé a podobně.
Další důležitou roli hraje i samotné kopání nerostů. Každou stěnu můžete rozbít a tím si tvořit vlastní cestičky mapou, které jsou nedocenitelné při vyhýbání se nepřátelům. Navíc jsou mapy plné zlata a ledku, a za obojí kupujete vylepšení pro daný ponor. Nechybí ani další suroviny, za které nakupujete trvalá vylepšení nebo třeba rudý cukr, jež léčí.
Najednou jsou dvě ráno, ale vy se radujete z dosahu plamenometu a klíče za opaskem.
Mimo procentuálních bonusů nabízí výbava i další vychytávky, jako je třeba změna útoku vašeho drona Bosca. Ten začíná s obyčejným kulometem, ale brzo se třeba dostanete k ohnivému plošnému útoku nebo řetězovému blesku. Přidejte k tomu i fakt, že sice začínáte s ikonickou čtveřicí povolání průzkumník, střelec, kopáč a inženýra, ale každý z nich má dvě podtřídy, které dále upravují jeho pasivní schopnost i úvodní vybavení.
Ještě jeden ponor a dost!
Překvapivě velký počet je i herních módů. Základní ponory tvoří pět map, které se točí kolem událostí na časové ose. V pravidelných intervalech tak zaútočí horda a spadne výsadkový pod s extra bonusem, který je nutné vykopat a chvíli bránit. Na konci každé mapy vás pak čeká miniboss, ze kterého padne odměna podle toho, jak rychle ho zabijete. Mezi mapami můžete kupovat další vylepšení za posbírané zlato a ledek. Boss v poslední mapě je pořádnou výzvou – stačí několikrát špatně uhnout a rychle je po vás.
Nepřátelé jsou vlastně srejní, které potkáte v původní hře a přemůžou vás spíš svými počty než silou, ale hře to skvěle sedí. Navíc třeba takové výbušné brouky lze skvěle využívat k odpalování jejich spolubojovníků, někdo se zase umí prokopat i stěnou a jiní představují stacionární věžičky.
Ve hře je pak pět biomů, ty taky mají své charakteristické vychytávky. Třeba v ohnivém jsou lávové povrchy a kameny, které dávají poškození. V dalším je živá réva, jež neustále dorůstá a existuje i v rudé variantě s velkou odolností, která vás zraňuje. Zábavné jsou i odrazové plošinky v posledním typu ponoru, které vám umožní se rychleji přesouvat ale i dopadem ničit kámen kolem.
Nechybí ani vedlejší úkoly, které po vás chtějí posbírat nebo vytěžit speciální suroviny a nabídnou odměnu ve zkušenostech i zlatě. Celkově jsou zábavné hlavně proto, že na mapě nestihnete během limitu rozhodně všechno. Je na vás, jestli budete víc těžit, hledat věci na vedlejší úkoly nebo třeba jen bránit jedno místo a snažit se nabrat co nejvíc zkušeností. Délka ponoru není určená časem ale tím, že vaši nepřátelé časem sílí a pokud zůstanete moc dlouho u finální potvory, může vám horda brouků udělat ze života celkem peklo i kvůli tomu, že po poražení hlavního protivníka máte jen dvacet vteřin na to dostat se k únikovému modulu.
Podobně funguje většina herních módů. Některé mají méně jak pět pater a speciální podmínky, například nový režim vyšel až s plnou verzí a je taky povedený. Budete v něm eskortovat vrták napříč mapou, sbírat do něj palivo a odrážet hordy nepřátel až do finálního odporu, při kterém musíte aktivovat bomby nebo ničit paprsky, které vrtáku zabraňují rozbít finální srdce. Typ mise, který už hráči Deep Rocku dobře znají. Ostatně taková je celá hra. Víte, že hrajete Deep Rock Galactic, ale úplně jinak. Můžou za to samozřejmě i ikonické hlášky hlavních protagonistů. Ve finále jsem ale odcházel s pocitem, že mě Survivor možná baví ještě víc než původní hra, a navíc je to krásná možnost, jak se ponořit do hlubin vesmírných dolů sám.
Kvéry a možnosti
Musí se nechat, že tvůrci se pořádně zamysleli nad tím, aby vás u hry udrželi. Kromě pěti obtížností, které postupně odemykáte, dostáváte úrovně i pro své trpaslíky a tím jim rozšiřujete arzenál i podtřídy. Kromě toho má ale každá mise i své speciální úkoly a ty zvyšují celkovou úroveň vašeho účtu, což zase odemyká další věci. Plnění milníků zase zpřístupňuje artefakty, které lze najít v zásobovacích modulech a samozřejmě je tu i zmíněné vylepšování za suroviny a výbava, která taky můžete zdvihat úroveň. Navíc všechny suroviny jdou směňovat za peníze.
Nad to si je ale třeba přičíst i výzvy a anomální ponory. Prostě mapy s nějakým zvratem. Třeba taková zbraňová výzva se odemkne, až když zbraň vylepšíte na osmnáctou úroveň v ponoru určité obtížnosti. Následně musíte projít ponor, ve kterém máte právě tu jedinou zbraň, za což dostanete trvalý bonus. Vylepšení samozřejmě chcete, ale taky vás honba za nimi dokáže vykopnout z komfortní zóny a uvažovat o výbavě i upgradech trochu jinak. Výzvy jako třeba stát tři čtvrtě minuty na místě prostě vyžadují speciální taktiku.
Celá progrese je nejen zábavná, ale velice umně provázaná do celku, který vás táhne dál a dál. Najednou jsou dvě ráno, ale vy se radujete z dosahu plamenometu a klíče za opaskem, který Boscovi umožní sbírat zkušenosti z nepřátel za vás. Do ranních hodin vás udrží odemčené i nové úrovně ponorů... najednou přemýšlíte, zda směnit rudu za peníze a odemknout si další úroveň kritického zásahu nebo dát ještě jeden ponor, kde si to nasbíráte hezky ručně. Však zítřejší práce počká.
A pak že survival nepřekvapí...
Deep Rock Galactic: Survivor je díky tomu všemu, co píšu výše, skvělá hra. Nespadá k nudné vyvražďovačce, ale doopravdy vás nutí přemýšlet nad tím, jak budete hrát. Taktickou hratelnost doplňuje smysluplným systémem postupu hrou a nezaměnitelným charismatem své předlohy. Česká lokalizace pak potěší nejednoho tuzemského hráče – je vlastně celkem fajn, i když se některé hlášky samozřejmě v překladu trochu ztrácí. Jedná se o jeden z nejlepších survivor klonů od vydání povodních upírů bez upírů a logicky svůj vzor i v mnoha věcech překonává. Jede bez zádrhelů i při největších masakrech a zní… přesně tak jak originál, takže skvěle. Prostě ideální hra na podzimní večery, u které nemusíte vlastně složitě řešit příběhy ani ovládání a jen se budete pořádně bavit.