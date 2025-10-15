Sonic Racing: CrossWorlds – recenze závodů mezi dimenzemi

Vyhlížel někdo nové závody známého modrého ježka? Těžko říct, přijde mi, s jeho hrami je to jak na houpačce a na rozdíl od slavnějšího instalatéra se mu častokrát nedaří trefit hřebíček na hlavičku. Jenže jsem taky se Sonicem sbíral prstýnky už v době, kdy na mě koukal z kazety do Segy připojené k televizi. Na PC jinak šílené závody, kterým obecně vévodí Mario Kart, celkem chybí. Nakonec jsem tedy dal ježkovi a jeho kamarádům šanci - a nelitoval.
Závody napříč prostorem a časem
Hlavním tahákem Sonic Racing: CrossWorlds je samozřejmě cestování mezi závodními okruhy v reálném čase. Ve chvíli, kdy projedete portálem, se z nákupního střediska stane třeba lávová řeka nebo louka. Prakticky to funguje tak, že začnete na jedné z tratí a zhruba ve třetině projedete portálem. První jezdec vybere buď hrou nabízený svět, nebo náhodnou variantu. Ostatní ho musí následovat, projet část trati v novém světě, aby se na finále závodu vrátili do původního.
Mechanismus funguje moc pěkně a dává jednotlivým tratím potřebnou variabilitu. Celý závod navíc málokdy zůstanete koly pevně na vozovce, na některé úseky se měníte v letadlo nebo loď. Stačí projet označeným kruhem. Některé části mapy to vysloveně vyžadují, v jiných si můžete vybrat. Vznikají tak situace, kdy několik závodníků driftuje v poli, zatímco další se jim prohánějí nad hlavou a manévrují mezi zrychlujícími vzdušnými kruhy.
Mapy jsou poseté alternativními cestami a zkratkami. Některé jsou vidět na první pohled, jiné zůstávají šikovně skryté. Jediné, co mi na celém systému vadilo, je přílišná přímočarost cest mezi světy. Zase ji ale vynahradil dobrý design samotných závodišť a množství překážek. V jedné chvíli vás tak může rozšlápnout tyranosaurus, jinde kličkujete mezi lasery nebo uhýbáte robotům, kteří pochodují po trati.
Hopsání mezi světy nezůstává jen u prostředí. Tvůrci evidentně plánují pro CrossWorlds pořádný nášup spoluprací. Nejdřív jsme se dočkali závodníků z Minecraftu a vzápětí Spangeboba, ale dostane se třeba i na Jokera z Persony. Vlastně mi to vůbec nevadí, a pokud máte doma malého fanouška některé ze značek jako já, bude se radovat ještě víc.
S každou novou postavičkou přichází i nová trať, hudební motivy a multiplayerový event, ve kterém můžete nabrat další tematické samolepky, tituly a další kosmetická vylepšení. Třeba okruh z Minecraftu se povedl hodně a prohánět se po kostičkovém světě, kde na vás plivou oheň ghasti, bouchají kolem vás creepeři a nakonec se honíte i s ikonickým ender dragonem, ukazuje, že tvůrci věděli, jak se s designem okruhu poprat.
Síla, akcelerace, rychlost... a výbušniny
Jinak je Sonic Racing na klasická arkádová závodní hra, nebojí se ale i vlastních nápadů. Vyberete si jednoho ze slušného zástupu řidičů rozložených napříč celým rosterem Sonica a usadíte ho do jednoho z aut. Ty se dělí podle specializace, jedno je rychlejší, druhé má větší akceleraci a další třeba sílu. Jednotlivé kousky můžete vizuálně upravovat od nových částí po barvy a nálepky.
Na startu vás čeká minihra, kdy odstartujete podle toho, jak na konci odpočtu zvládnete držet ukazatel v kruhové výseči. Osobně bych ocenil, kdyby boost z této výhody byl o něco menší, protože správné načasování dokáže popohnat o mnoho míst dopředu a prvotní výhoda se špatně obrací.
Po trati je rozesetá spousta power-upů, klasických zlatých prstýnků a nechybí samozřejmě ani zrychlovací pruhy, nebo naopak překážky, které vás zpomalí. K dispozici jsou přitom všechny staré dobré raketky, turba, ale i ochranné štíty, které vás zachrání před nepřátelskými útoky. Jeden power-up vás třeba změní v monster truck, který drtí pod koly nepřátele i překážky. Spoustu z nich dokonce můžete použít jako protiútok a vypálit je za sebe, když na vás protihráč použije vlastní útok.
Dynamiku ale mění právě ikonické prsteny. Jejich sbíráním si totiž zvyšujete maximální rychlost. Když narazíte do nepřítele nebo ho trefíte nějakou sebranou zbraní, pár jich z něj vypadne a nejbližší hráč je může sebrat. Díky tomu jsou celé závody taktičtější, kdy se sami rozhodujete, kudy jet, i v závislosti na tom, kolik prstenů tam najdete. Můžete si být jistí, že v chumlu kolem středu závodníků bude právě o násilné přebírání prstýnků pořádná mela.
Za odehrané závody odemykáte postupně pozice na pasivní vylepšení. Můžete tak začít závod s vybraným power-upem, vylepšit si nějaký konkrétní, nebo zvýšit šanci, že vám ze sebraných bedniček vypadne určitý typ. Pasivních vylepšení je hromada a každé zabere určitý počet slotů na vaší poznávačce. Oblíbil jsem si třeba rychlejší nabírání bonusu za driftování a následně ho doplnil o to, že se během něj změníte ve vír nebezpečný všemu kolem.
Sólo i s přáteli
Především je každý závod v Sonic Racing skvělá adrenalinová jízda. Už počítačoví oponenti vám nedají nic zadarmo a tahanice o první místo jsou napínavé až do posledních vteřin. Svůj díl na tom má i hudební podkres, který si zachovává duši starých arkádovek, ale zároveň ví, kdy gradovat, aby vás správně nakopl. Každá mapa má navíc sadu skladeb ušitou na míru a tím pádem se při skákání mezi světy mění i samotná hudba.
Když se pak vrháte do posledního úseku tratě a rozezní se úvodní melodie, cítíte, že jde doopravdy o všechno. Stejně tak když proskočíte portálem do pravěku a proti vám vyletí hejno pterodaktylů, rychlá změna podkresu zážitek jen umocní.
Přitom na jedné obrazovce máte možnost hrát až ve čtyřech. Můžete si tak užívat výzvy, závody nebo si dát gradprix, kde odjezdíte tři klasické mapy, postupně sbíráte body podle umístění, aby následně došlo na finále, které poskládá poslední okruh ze všech předchozích. Nechybí ani rivalové, které musíte porazit pro zisk bonusových bodíků, za které odemykáte kosmetická vylepšení, ale třeba i můžete resetovat závody právě v grandprixu.
Sonic kompetitivně
I když v singleplayerové části a v lokálním multiplayeru čeká zábavy víc než dost, časem budete chtít vyrazit do vod multiplayerových lobby, kde číhá hlavní porce obsahu, včetně zmíněných eventů, ve kterých můžete nabrat kosmetické odměny navíc.
Největším tahákem online závodů je potom jejich proměnlivost. V rámci krátkých časových úseků se totiž mění bonusové úkoly pro závody stejně jako speciální podmínky. Třeba pokud závodíte v týmu tří, můžete vrážením do spoluhráčů sbírat posílení rychlosti, které se po naplnění ukazatele nabije do týmového boostu. Nebo dostane extra body tým, který udělá během závodu nejvíc vzdušných triků. Z poslední příčky na první vás výzvy sice nedostanou, ale pořadím zamíchat umí. Logicky se vám bude v případě týmových závodů jezdit s partou kamarádů lépe, ale samotné závodění je zábavné, i když se musíte spolehnout na temné vody automatického vyhledávání.
Je fajn i to, že pokud se do nějakého závodu přihlásíte a třeba nemáte ještě dostatečně vylepšené pasivní bonusy, nabídne vám hra konkrétní sadu na multiplayerový závod a můžete se do něj tak vlastně hned, když hru poprvé zapnete - i když to rozhodně nedoporučuji.
Multiplayer vám totiž jasně ukáže, že Sonicovy nejnovější závody jsou sice lehké na hraní, ale než se z vás stane pomyslný mistr, budete se muset naučit jak dráhy, tak mechanismy. Kdy driftovat a nabít následný boost, kdy správně skočit a nakopnout se vzdušnými triky, jak brát prstýnky a kdy se raději vrhnout pro zbraně, ale taky zjistit jaká vylepšení vám budou nejvíc sedět. Bez toho se totiž proti skutečným hráčům pěkně zapotíte.
Tenhle závod vyhrává…
Nebudu polemizovat o tom, zda je lepší Sonic, nebo Mario. Nicméně Racing CrossWorlds je zábavná závodní arkáda, která vychází i na platformách, kam se Mario Kart nejspíš nikdy nepodívá. I kdyby tomu tak nebylo, hra pevně stojí na vlastních kolech a díky velkému množství tratí i vedlejších dimenzí zabaví na dlouhé večery.
Pokud navíc propadnete online multiplayeru, máte zábavu na další měsíce. Kombinace mechanismů funguje dohromady jako dobře promazaný stroj a uspokojí i hráče a hráčky, kteří hledají výzvu a rádi se učí. Minecraft navíc ukázal, že v rámci spoluprací je na co se těšit a nemůžu se dočkat, až se podívám pod vodní hladinu nebo do Japonska, ať už v Yakuze, nebo Personě. Navíc Ičiban vypadá narvaný v malém závodním autíčku doopravdy vtipně a k jeho mentalitě vlastně účast mezi animovanými postavičkami skvěle sedí.