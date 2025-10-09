Little Nightmares III – recenze pokračování zmenšeného hororu
6/10
zdroj: Bandai Namco

Little Nightmares III – recenze pokračování zmenšeného hororu

Vývojář:
Bandai Namco Entertainment
Vydavatel:
Bandai Namco Entertainment
Platformy:
PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2
Detail hry
PC

9. 10. 2025 18:00 | Recenze | autor: Šárka Tmějová |

Little Nightmares III
Little Nightmares III
Little Nightmares III
Galerie

Když studio Tarsier v roce 2021 uzavřelo příběh Šestky a předalo otěže série Little Nightmares do rukou Supermassive Games, očekávala jsem změnu. Tvůrci Until Dawn, The Quarry nebo antologie The Dark Pictures jsou mistry filmového hororu, takže představa jejich výletu do dětského světa nočních můr plného groteskních příšer zněla slibně. Realita třetího dílu je ale nakonec spíš rozpolcená: Little Nightmares III se sice nebojí temnoty, ale většinu času se v ní až moc ztrácí.

Nové děti, staré stíny

Poprvé po dvou hrách mizí ze scény ikonická Šestka a její mlčenlivý svět. Hlavními postavami je nyní dvojice dětí, chlapec Low a dívka Alone, která se snaží uniknout z další variace na svět Nowhere. Oba jsou vybavení vlastním unikátním nástrojem – zatímco Low používá luk, Alone třímá těžký hasák. Teoreticky to zní jako ideální základ pro logické hádanky, spolupráci a kreativní řešení překážek. Prakticky se ale jejich schopnosti využívají jen sporadicky a zcela kontextově. Luk vytáhne Low jen tam, kde mu to hra dovolí, hasák slouží k rozbití přesně označených překážek.

zdroj: Bandai Namco

Kooperace je přitom čistě dobrovolná složka, a navíc se do ní ani nemůžete pustit lokálně na jedné obrazovce, což působí překvapivě omezujícím dojmem, zejména u hry, která na souhře dvou postav tolik staví.

Little Nightmares III zůstává věrné svému základu: plošinovkové lezení, plížení a únikové sekvence, které zpravidla končí tím, že se po vás cosi obřího sápe a vy utíkáte, dokud nezakopnete. Vše je pečlivě zinscenované a vizuálně působivé, ale taky až moc povědomé. Supermassive se evidentně báli experimentovat a raději šablonovitě napodobují rytmus předchozích dílů, než aby sérii posouvali dál.

Z audiovizuálního hlediska nejde pokračování nic moc vyčítat. Nowhere nikdy nevypadalo tak živě (respektive tak mrtvě) jako teď. Pískem zasypané město, potemnělé tovární komíny i groteskní karneval, jehož návštěvníci se baví až k smrti, patří mezi nejpůsobivější lokace celé série. Supermassive excelují ve hře světla a stínu i v budování atmosféry pomocí zvuků. Kapky deště buší na kov, vítr hučí v troskách budov a každý šramot vyvolává tiché napětí.

Little Nightmares III zdroj: Foto: Bandai Namco

Jenže svět působí jen jako kulisa. Zatímco předchozí díly uměly uhranout dojmem míst, kde život ustrnul uprostřed pohybu – lodi plné hostů, školy, nemocnice – Little Nightmares III se rozpadá na čtyři oddělené kapitoly, mezi nimiž dvojice cestuje pomocí zrcadel. Mezi lokacemi chybí přirozené napojení i gradace, které dřív vytvářely dojem postupného pádu hlouběji do tmy.

Mechanická noční můra

Třetí díl bohužel přejímá i všechny technické i designové hříchy série a navrch přidává pár vlastních. Ovládání je stále podivně „gumové“, postavy reagují se zpožděním a hloubka prostoru zůstává kvůli kameře zrádná, takže spadnout z plošiny nebo minout skok není výjimka, ale běžná rutina. Perspektiva je často zvolená tak nešťastně, že mnohdy nevíte, kam vlastně máte skočit, a neustálé smrti společně s dalekými checkpointy jen umocňují narůstající frustraci.

Little Nightmares III zdroj: Foto: Bandai Namco

Je to zvláštní paradox – Supermassive, studio, které si postavilo značku na interaktivních filmech s plynulým vyprávěním, v podstatě vyrobilo titul, který působí jako jeden nekonečný quick-time event, jen bez napovídajících tlačítek na obrazovce. Neustále hádáte, co se po vás vlastně chce, a když se spletete, umřete. Akorát příběh nepokračuje dál, dokud na zamýšlené řešení nepřijdete.

V singleplayeru se ke zmatení přidává i problematická umělá inteligence ovládající druhou postavičku. Často zůstává někde zaseknutá, odmítá spolupracovat nebo se vrhá vstříc smrti. Sice s roztomilým, ale naprosto sebevražedným úsměvem.

Little Nightmares III zdroj: Bandai Namco

Největší novinkou třetího dílu je tedy kooperace pro dva. Sen všech, kdo si kdy přáli prožít dětskou noční můru po boku někoho dalšího. A i když systém umožňuje přizvat druhého hráče zdarma, samotné zpracování má velké rezervy. Kooperace je čistě online, bez možnosti hrát na jedné obrazovce, a pokud se váš parťák odpojí, nemůžete v hraní ani pokračovat sólo.

Trochu paradoxně přitom přítomnost někoho dalšího podkopává jednu z nejsilnějších stránek předchozích her: pocit osamění a tísně. Ticho a nastražování uší nahrazuje nutnost komunikace, což dost pádně podtrhává koberec pod nohama atmosféry. Někdy to ale funguje, třeba ve chvílích, kdy se děti musí rozdělit a jedna druhému jen tiše pomáhá ze stínu. V těch momentech se Little Nightmares III konečně přibližuje tomu, co mohlo rozpracovat mnohem víc a být hororem o důvěře a nutnosti spolupráce, která mnohdy bývá spíš přítěží než záchranou.

Little Nightmares III zdroj: Bandai Namco

Pokud ale máte spolehlivého spoluhráče, dokáží Little Nightmares III nabídnout několik silných momentů, především v závěrečné části, kdy se konečně naplno rozjede.

Zhruba v polovině se totiž hra nadechne a začne vám servírovat tolik potřebnou invenci. Po úvodních hodinách, které působí jako poctivý, ale sterilní hold předchůdcům, se otevře scéna karnevalu. Deštěm zalitá promenáda, pestrobarevné stany a groteskní hosté s prázdnýma očima... Kamera se vzdá tradičního pohledu z boku, hraje si s hloubkou, světlem i tempem, a hra konečně působí jako oživlý sen, z kterého byste se rádi brzy probudili.

Od té chvíle tempo začne solidně gradovat a poslední dvě kapitoly přinášejí řadu nápaditých sekvencí i jedno skutečně výborné monstrum. Závěr sice nepřichází s tak dechberoucím momentem jako předchozí finále, ale po slabším rozjezdu působí překvapivě uspokojivě. Konečně máte pocit, že jste součástí něčeho neznámého a znepokojivého, ne jen návštěvníci muzea strašidelných kulis.

zdroj: Bandai Namco

Monstrum pro dnešní noc

Jedním z důvodů, proč Little Nightmares III působí méně intenzivně, je absence ústředního záporáka. Předchozí hry stavěly na ikonických stvůrách, které vtiskly místnímu pokroucenému světu náladu, k níž bylo snadné se vztáhnout – skoro všichni jsme se v dětství báli doktorů, měli přísnou učitelku nebo kuchařku ve školní jídelně, která nás nutila dojídat nepoživatelnou stravu. Tentokrát se ale servíruje spíše zapomenutelná hrstka epizodních stvůr bez jednotného motivu. Některé zaujmou, jiné zapadnou, ale žádná z nich mi v myšlenkách neuvízla příliš dlouho.

Vyprávění se sice snaží naznačovat, že vše spojuje všudypřítomné vševidoucí oko, ale sdělení přichází v rozmělněné podobě. Little Nightmares III působí spíš jako sbírka samostatných snů než jako soudržný výklad klasických dětských obav a úzkostí.

Little Nightmares III zdroj: Bandai Namco

Po technické stránce je nicméně špičková. Na PC běží plynule a detailní textury, nasvícení i precizní zvukový design dokazují, že Supermassive rozumí hororu lépe než herním mechanismům. Za tajuplnou krásou však zeje prázdnota. Příliš mnoho scén funguje jen jako atrakce, bez skutečné výzvy nebo napětí.

Zatímco prvním Little Nightmares se dařilo balancovat mezi poetikou a hrůzou, kdy jste netušili, co se skrývá za dalším rohem, trojka zbytečně sklouzává k předvídatelnosti. Vždy víte, že kapitola skončí útěkem před monstrem, že hádanka spočívá v otáčení kolem, tahání bedny nebo hledání klíče.

Little Nightmares III jsou ale nádherná, zneklidňující pohádka. Supermassive Games dokázali zachovat vizuální kouzlo a melancholickou estetiku, znepokojivé zlo dřímající pod povrchem ale v jeho prchavosti zachytit nedokázali. Chybí tíseň a všeobjímající tajemství, kvůli kterému byste se skutečně chtěli stůj co stůj probudit.

Little Nightmares III zdroj: Foto: Bandai Namco

Pro nováčky může jít v pětihodinové groteskní jízdě o zajímavý vstup do světa Nowhere, fanoušci série ale zažijí sen, který už se jim někdy zdál. Tentokrát však ve své povědomosti o poznání méně děsivý. Jako byste se z noční můry probudili uprostřed noci, tušili, že se vám zdálo něco zlého, ale konkrétnosti už si nedovedete vybavit ani těsně po probuzení – a za minutu už opět dřímali klidným, spravedlivým spánkem.

Smarty.cz
Vývojář:
Bandai Namco Entertainment
Vydavatel:
Bandai Namco Entertainment
Platformy:
PlayStation 4, PC, Xbox One, PS4 Pro, Switch, Xbox One X, PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2
Detail hry
Oblíbené na Smarty.cz

Verdikt:

Atmosférický návrat do světa dětských nočních můr. Přestože tempo občas trpí kvůli méně nápaditým hádankám a repetitivnímu designu, pořád dokáže beze slov mrazivě vyprávět. Fanoušci série dostanou přesně to, co čekali – další temnou pohádku, která se nebojí být nepříjemná. Tematicky i herně.
6/10
Tagy:
plošinovka kooperace hororové Little Nightmares (série)
Zdroje:
Vlastní
Hry:
Little Nightmares III
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.

Doporučená videa

Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Broken Sword - The Smoking Mirror: Reforged - Oznámení
Outspace - Trailer
Outspace - Trailer
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
World of Tanks Blitz - The Walking Dead
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory
Aledorn – Rozpracované intro
Aledorn – Rozpracované intro
Frictional Games – Nový projekt
Frictional Games – Nový projekt
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Pokémon Legends: Z-A – Důkladné představení
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fight Club #744 – Dawn of War a Warhammer ve hrách
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Fallout: London - Rabbit & Pork DLC Trailer
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – In-Engine ukázka
Join Us – Představení
Join Us – Představení
Huntsman – Ukázka
Huntsman – Ukázka
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies
007: First Light – Gemma Chan
007: First Light – Gemma Chan
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Age of Mythology: Retold – Heavenly Spear – Datum vydání
Hades II || GamesPlay
Hades II || GamesPlay
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Forza Horizon 6 - Teaser Trailer | Tokyo Game Show 2025
Deus Ex Remastered - Oznámení
Deus Ex Remastered - Oznámení

Nejnovější články