Pokémon Legends Z-A – recenze akčního spin-offu světoznámých příšerek

Dvanáct let po vydání Pokémon X a Y se letitá série vrací do regionu Kalos, tentokrát v rámci Pokémon Legends: Z-A, už druhého spin-offu, který tradiční tahové souboje vyměnil za akci v reálném čase. A ačkoliv vychází na obou generacích Switche, představuje zároveň zajímavý příslib, kam by se bez technických omezení mohla letitá a už trochu vyčpělá formulka posouvat v budoucnu.
Celá hra se odehrává v Lumiose City, metropoli inspirované Paříží, kde lidé a Pokémoni žijí v neobvyklé harmonii. Připojíte se v něm k Teamu MZ, malému týmu trenérů, kteří mají za úkol udržovat v metropoli mír a klid – ne všichni obyvatelé města jsou neustálé přítomnosti rozdivočených příšerek plně naklonění a každý s nimi má trochu jiné úmysly.
Na poměry série nabízí Legends: Z-A poměrně zajímavou zápletku, která se odchyluje od klasického konceptu školáka vyvrženého rodinou do divočiny, kde se uchází o titul nejlepšího trenéra. Byť samozřejmě nechybí iniciační pasáž, kde si vyberete startovního společníka, stejně jako budete kompletovat Pokédex o 230 položkách.
S týmem nicméně čelíte politickým i korporátním konspiracím a snažíte se přijít na kloub fenoménu, kdy místní divocí Pokémoni na vlastní pěst občas projdou Mega evolucí, což se v přírodě zpravidla neděje. Na druhou stranu, pořád jsme ve světě, kde je jakýkoliv zádrhel v každodenním životě jen záminkou pro souboj trenérů, takže se jimi pochopitelně řeší i ty nejvážnější spory.
Základní tým ve složení Urbain/Taunie (v závislosti na pohlaví vaší postavy), Naveen a Lida nabízí rozmanité motivace a osobnosti, které vnášejí do příběhu téměř rodinnou dynamiku, ať už je zrovna zas a znova taháte z bryndy, nebo se večer sejdete u společně večeře složené z kombinace kari a croissantů.
Zejména pro fanoušky X/Y jsou Pokémon Legends: Z-A doslova studnicí odkazů a příběhových návazností. Město Lumiose se z malé okružní mapy na 3DS rozrostlo ve skutečnou metropoli, kde je i po více než třiceti hodinách stále co objevovat. Každý kout a střecha skrývá nová tajemství či Pokémony, díky čemuž je průzkum města zábavný a uspokojivý.
Mega evoluce, která se v sérii poprvé objevila právě v X/Y, se vracejí ve velkém stylu. Kromě příspěvků do svého Pokédexu totiž sbíráte také příslušné Mega kameny a odemykáte tím nové formy i pro Pokémony, kteří je dosud neměli – například Hawlucha nebo Dragonite. Silnější a větší dočasné evoluce jsou klíčové zejména pro příběhové souboje proti zdivočelým Pokémonům, které jsou epické nejen vizuálně, ale po dlouhých letech hraní série spíš na autopilota taky představují nějakou taktickou výzvu.
Nejzásadnější změnou oproti klasické sérii je pochopitelně přechod z tahových soubojů na bitvy v reálném čase. Neovládáte při nich vyvolané Pokémony, ale svého trenéra, kdy je potřeba uhýbat útokům a udílet příkazy, díky čemuž jsou souboje mnohem dynamičtější.
Každý pohyb, načasování útoku či obrany vyžaduje rychlé reakce a strategické myšlení. Akční body nahrazuje systém cooldownů a pochopitelně se hodí nosit v hlavě standardní tabulku silných a slabých stránek svých svěřenců.
Ohnivé typy si na vodní ani neškrtnou, elektrickým neublíží skoro nikdo kromě zemských, dračí nejlíp obstojí proti ostatním drakům a tak dále, a tak dále. Jak efektivní jsou vaše útoky, s vámi hra intuitivně komunikuje, ale rozhodně se vyplatí mít v partě zastoupené různorodé typy, ať můžete pružně reagovat.
Tento systém se aplikuje i při setkáních s divokými Pokémony a někdy se můžete ocitnout i pod palbou vícero tvorů najednou, což je proti tradičním bitvám 1v1 příjemně adrenalinovým osvěžením. Více dimenzí bojiště využívají i nové pohyby a pasti, třeba jedovaté bodláky.
Realtimové souboje nejsou dokonalé, ne vždycky své svěřence skrz udílení příkazů můžete ovládat přesně a třeba uhýbání plošným útokům není vyřešené úplně nejchytřeji, ale rozhodně představují největší lákadlo. Až mě přivedly na myšlenku, že by se rigidních tahů v příštích dílech mohla vzdát i hlavní série a z Legends si v budoucnu brát trochu víc.
Kromě zón se zvýšeným výskytem divokých Pokémonů můžete svou bojeschopnost prověřit také v Z-A Royale. Městský turnaj, který se v Lumiose odehrává v noci, mění vybrané čtvrti na arény, kde sbíráte body a postupujete k povýšení po jednotlivých písmenkách abecedy, což supluje klasickou soustavu gymů.
Turnajový systém si přitom hraje i se stealthem a znalostí prostředí, které si můžete očíhnout přes den. Body můžete různě násobit bonusovými kartami se zajímavými výzvami, například eliminací Pokémonů určitým typem útoku nebo startem souboje bez odhalení.
Legends: Z-A chytře využívá cyklus plynoucích dnů a nocí. Během noci se odehrávají bitvy, během dne volně prozkoumáváte město, kdy můžete plnit četné vedlejší questy, které vám představí lidské soužití s Pokémony z mnoha různých perspektiv, nebo třeba nakupovat a vysedávat se svými Pokémony po kavárnách. Pohyb po metropoli výrazně usnadňuje systém rychlého cestování po odemčených lokalitách i taxíky.
I přes den na vás ale v divokých zónách a temných uličkách číhají Alpha Pokémoni, obrovské agresivní verze známých tvorů, takže je radno zůstávat na pozoru. Boj je v Lumiose ústředním tématem a místo „všechny chytit máš“ je místním sloganem spíš „všechny porazit máš“, což ale třeba moji kompletovací duši ve sběratelské mánii stejně příliš nezastavilo. Udolané Pokémony je pochopitelně snazší polapit do vrženého Pokéballu a motivací k chytání vám jsou zadání místní výzkumnice, jejichž plněním získáváte zejména nové bojové schopnosti.
Třebaže se příběh odehrává pouze v Lumiose, nabízí pocit skutečného života ve světě Pokémonů. Prozkoumávání ulic, střech a kanálů přináší zážitky, které připomínají život ve městě z anime. Vedlejší úkoly a interakce s místními obyvateli posilují dojem živého města, kde je soužití s Pokémony přirozené, což často vede ke komickým situacím.
Z-A Royale přináší příjemnou městskou variantu tradičního cestování po cestě Pokémonů a je zajímavou inovací. Byť může být v pozdějších fázích lehce repetitivní, v kombinaci realtimových soubojů s nasbíranými Mega evolucemi pořád baví – než vylevelujete celý Pokédex, chvíli to trvá. Zatímco Arceus kladl důraz hlavně na průzkum a sbírání, Z-A se víc soustředí na boj a strategii, což mně osobně sedlo víc.
Výkon hry na Switchi 2 je výborný a Pokémonům moc sluší. Absence načítání a plynulost by dnes měly být samozřejmostí, což nový díl konečně splňuje. Graficky se sice stále nekoná žádné revoluce, ale osobně jsem si třeba při sledování Detektiva Pikachu říkala, že příliš vysoká míra detailů jim stejně moc nesluší a stávající anime stylizace ladí k tomu, jak si Pokémony představuju od dětství u prvních dílů seriálu.
Některé modely postav nebo textury můžou působit trochu zastarale, ale Lumiose je díky různorodým lokalitám a hustotě osídlení působivé a živé. Stejně tak by bylo v roce 2025 načase začít konečně s dabingem a trochu víc si pohrávat i s ozvučením, byť třeba soundtrack má Z-A výborný. Nové skladby v kombinaci s remixy klasických hitů z Kalosu navozují povědomou, ale moderní atmosféru.
Výrazný krok stranou od tradiční tahové formule tak dokáže oslovit jak veterány série, tak dost možná i nováčky pátrající po akčnějším zážitku. Občas sice narazíte na zastaralý design a stálé technické nedokonalosti, ale celkově nabízí svěží pohled na koncept, který už jsem považovala za spíše vyčerpaný. Lumiose stojí za prozkoumání a realtimové souboje i Mega evoluce dávají bitevním scénám nevídanou dynamiku. Pokémon Legends: Z-A není jen nostalgickou poctou Kalosu, ale i odvážným experimentem, který naznačuje, jak by se série mohla v budoucnu vyvíjet.
V bravurním mixu nostalgie, inovace a osvědčeného světa dostanete chytře modernizované souboje a zároveň kouzlo autentického života ve světě Pokémonů. Realtimové mechanismy, Mega evoluce a živoucí Lumiose dávají dohromady jedinečný zážitek, na který mnozí fanoušci čekali přes deset let. I když hra není zdaleka dokonalá a mnohé nápady by se daly ještě zajímavěji iterovat a vybrousit, nabízí asi poprvé v sérii pocit skutečného fungujícího světa. Lumiose City? Oui oui, c’est magnifique!