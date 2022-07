Jaké hry vyjdou v roce 2023? Máme se na co těšit

18. 7. 2022 17:20 | Téma | autor: Jakub Žežule

Předčasná oznámení a následné odklady data vydání jsou něco, na co jsou hráči velmi dobře zvyklí. Proč? Inu, třeba takoví výrobci konzolí jsou si vědomí, že práce s hypem a dobře zvládnutý marketing dokážou jejich zařízení prodávat možná ještě lépe než v recenzích vychvalovaná hra. Stejně tak důvěra investorů v úspěch vyvíjeného titulu pomáhá udržovat hodnotu firmy na burze v přijatelných relacích, což taky patří k důvodům, proč bývají počáteční odhady data vydání nápadně optimistické.

V roce 2022 jsme si užili odkladů víc než dost a není vyloučeno, že ještě o nějakých uslyšíme. Připomeňme, že letošek by měly stihnout mimo jiné Gotham Knights, Bayonetta 3, Hogwarts Legacy, A Plague Tale: Requiem, God of War: Ragnarok anebo Callisto Protocol. Dokud ale hráči neuslyší slavnostní oznámení, že se hra nachází v „Gold“ fázi a je připravena k odeslání do obchodů, vyplatí se být ve střehu. Třeba takové Forspoken už je ze seznamu pryč a vyjde až příští rok. Tipnete si, které další ze zmíněných to letos nakonec nestihnou?

Pozitivní na tom všem je, že přímým důsledkem odkladů většinou bývá vyšší kvalita výsledného produktu. Vydávat nedokončenou hru se nevyplácí, hanlivé nálepky nedodělku se hra zbavuje těžko. O to víc se tedy můžeme těšit na příští rok, který se zdá být nebývale nabitý.

Následující seznam nepředstavuje úplný výčet všeho, co má vyjít v roce 2023, zaměřil jsem se pouze na ty nejambicióznější a nejvýpravnější kousky. Pro zajímavost jsem zkusil i odhadnout, jak moc je pravděpodobné, že se daná hra dočká dalšího odkladu. Zajímavý je také pohled na oznámené platformy – je vidět, že trend cross-genu, tedy vydávání her na současnou i minulou generaci konzolí zároveň, bude příští rok už pomalu dohasínat.

Pozor, v hlavním seznamu uvádím jen a pouze tituly, u kterých už byl výrobcem nebo vydavatelem výslovně uveden rok vydání. Hry, u nichž datum vydání v roce 2023 zůstává v rovině neoficiálních spekulací, úniků a nepřímých náznaků, tu proto nenajdete. Týká se to především netrpělivě očekávaných her jako Dragon Age: Dreadwolf, Hellblade: Senua’s Saga, Avowed, Fable, Metroid Prime 4, KOTOR remake, Black Myth: Wukong a dalších.

zdroj: Electronic Arts

Hned zkraje roku 2023 by se měl splnit sen všem fanouškům série Dead Space: Motive Studios ve spolupráci s vydavatelstvím EA přinese remake vychvalovaného prvního dílu. Kromě špičkové audiovizuální stránky se můžeme těšit i na namluveného hrdinu a moderní převyprávění příběhu.

Bude velice zajímavé remake porovnat s novinkou The Callisto Protocol, která by měla vyjít už letos v prosinci. Na té totiž pracovali samotní tvůrci původního Dead Space a inspirace je znát na první pohled. O návrat kosmického hororu hráči žadonili roky, nyní se tedy dočkají hned dvakrát po sobě v krátké době.

Vydání: 27. ledna 2023

Možný odklad: Nic zásadního nečekáme.

Oznámené platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

zdroj: Capcom

Když už jsme u těch remaků, kromě Dead Space se pomalu blíží i netrpělivě vyhlížený návrat čtvrtého dílu série Resident Evil. Po skvěle zvládnuté dvojce, trojce, sedmičce i vynikající Village jsou očekávání vysoká. Původní Resident Evil 4 se řadí do kategorie přelomových titulů a ve své době si dokázal získat i ty, kteří jinak japonskou hororovou sérii nemusí. Bude zajímavé sledovat, k jakým změnám se autoři u takto kultovního titulu rozhoupou.

Tým zatím avizoval především podstatně děsivější atmosféru, což je trochu paradoxní, neboť to byla právě čtyřka, která v rámci ságy odstartovala trend akčnějšího pojetí. Spekuluje se i nad změnami v kritizovaných pasážích s postavou Ashley a nad osudem režimu Separate Ways, v němž hráč ovládal Adu Wong.

Vydání: 24. března 2023

Možný odklad: Zásadní odklad nečekáme, série v poslední době většinou vychází podle předem avizovaného plánu.

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

zdroj: Square Enix

Ačkoliv řada fanoušků očekávala šestnáctý díl Final Fantasy ještě tento rok, přání se jim nakonec nevyplnilo. Nový trailer na FF XVI nicméně patřil k ozdobám letošního streamu State of Play. Hráči si v něm mohli všimnout podstatně vylepšeného vizuálu oproti tomu, co tým předvedl během oznámení hry v roce 2020. Od té doby jsme se dozvěděli například i to, že ve FFXVI budeme přímo ovládat pouze hlavního hrdinu. Pomocníkům budeme moci sice nadále udělovat rozkazy, jinak se ovšem o jejich ovládání postará umělá inteligence.

Soubojový systém působí opravdu o poznání akčněji, koneckonců ho má na starosti osoba se zkušenostmi z vývoje DMCV a RPG Dragon’s Dogma. U kormidla stojí autoři, jimž se připisuje úspěšný obrat čtrnáctého dílu, vývoj by tedy měl být v dobrých rukou.

Vydání: Léto 2023

Možný odklad: Titul je hratelný od začátku do konce. Pracuje se na dabingu, kromě toho tvůrci hru nadále ladí a testují. O vydání v roce 2023 se proto nebojíme.

Platformy: PS5

zdroj: Foto: Square Enix

Návrat Final Fantasy VII před dvěma lety dopadl na výbornou, byť se mnozí ušklíbají, že k „modernizovanému“ odvyprávění 25 let starého příběhu dostupného snad na všech platformách je nyní potřeba rozkouskovat titul na tři díly a celý projekt vyvíjet více než dekádu.

Final Fantasy VII: Rebirth je v podstatě avizovaný Final Fantasy VII: Remake: Part II a dosud toho o něm moc nevíme. Nejvíce otázek vyvolává struktura hry. Jak v něm autoři vyřeší tradiční mapu? Bude to openworld? Kde příběh dvojky utnou? Jak detailní budou četné lokace a města, která bychom měli tentokrát navštívit? Co Gold Saucer? Bude ze hry něco vyškrtnuto?

Vydání: Zima 2023

Možný odklad: Vzhledem k vydání Final Fantasy XVI asi nebude Square Enix cítit tlak vypouštět další Final Fantasy ještě ten samý rok a dopřeje jí odklad. Final Fantasy VII Remake vyšel v první půlce roku 2020 a tři a půl roku je pro takto ambiciózní projekt poměrně šibeniční termín. Na druhou stranu mají autoři na čem stavět. Rok 2024 zní každopádně pravděpodobněji.

Platformy: PS5

zdroj: Vlastní foto autora

Komu jinému svěřit pokračování legendární Baldur’s Gate než týmu zapřisáhlých fanoušků zodpovědných za Divinity: Original Sin II, jedno z nejlépe hodnocených RPG poslední doby? Larian s BG3 podstatně navýšil rozpočet a na hře je to znát. Působí trochu jako duchovní nástupce Dragon Age: Origins a díky filmové kameře během rozhovorů je o poznání výpravnější než typická izometrická RPG. Předběžný přístup trvá od října 2020, doufejme tedy, že se brzy dočkáme plnohodnotného vydání.

Vydání: 2023

Možný odklad: Řada fanoušků se těšila už na letošní rok, studio však hru nadále ladí v rámci předběžného přístupu. Následující rok zní velmi nadějně, ale dokud studio neuvede pevný termín, držte očekávání raději na uzdě. Baldur’s Gate III bude jistě komplexní titul, u kterého se testování a ladění může protáhnout.

Platformy: PC

zdroj: Sony

Po vydání God of War: Ragnarok se bezprostřední očekávání fanoušků špičkových exkluzivit od Sony nejspíše přesunou k pokračování Spider-Mana. První teaser jsme měli možnost vidět už na loňské předváděčce Sony a díky této upoutávce víme, že se ve dvojce kromě Petera Parkera vrátí i Miles Morales. Mezi záporáky bude patřit Venom a lovec Kraven.

Bude také zajímavé sledovat, jak se posune osbournovic „gobliní linka“, na niž odkazovala jednička. Jak tentokrát autoři updatují město, aby nepůsobilo stejně? Co poměrně konzervativní struktura openworldu? Jak Insomniac vylepší soubojový systém a dokonalý pocit z houpání na pavučinách?

Vydání: 2023

Možný odklad: Zatím jsme toho viděli málo, Sony hru chystá pravděpodobně na poslední čtvrtletí roku 2023, tak, jako to bylo v případě jedničky v roce 2018. I ta přitom šla ve šlépějích vydání God of War. Insomniac je sice poměrně spolehlivá mašinérie a chrlí jeden hit za druhým, nicméně pokud společnost předvede do konce roku gameplay, byli bychom stran vydání ještě o něco klidnější.

Platformy: PS5

zdroj: Rocksteady

Druhá komiksová pecka je ve vývoji už pořádně dlouho. Od vydání poslední hry od Rocksteady letos uplynulo neuvěřitelných sedm let, a ačkoliv práce na Suicide Squad nezačaly hned po vydání Arkham Knight, dlouhá doba bez vydané hry znamená mimo jiné i to, že se tento projekt vydavatelství WB Games pořádně prodražil.

Autoři arkhamovské série demonstrovali s předchozími tituly především schopnost zkombinovat vynikající souboje, level design a chytré puzzly do jednoho funkčního celku. Špičkový byl i příběh, atmosféra a samozřejmě audiovizuál. Vždyť na Arkham Knight je radost pohledět ještě dnes. Suicide Squad nově nabídne i možnost kooperace. Z hlediska kontinuity bude hra (na rozdíl od Gotham Knights) navazovat na arkhamovskou sérii.

Vydání: První polovina 2023

Možný odklad: Příští rok by měla hra už opravdu vyjít. Suicide Squad byla původně ohlášena na rok 2022, měli jsme ji možnost už vidět v pohybu a stěží si představit, že by WB Games strpělo u tohoto projektu další odklady.

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

zdroj: Nintendo

Dost možná nejnadějnější hra na tomto seznamu nemá ještě ani oficiální název. Od vydání The Legend of Zelda: Breath of the Wild uplynulo letos pět let, a ačkoliv se připravované pokračování má do jisté míry opírat o jedničku, na nějaké kratší době potřebné pro vývoj to není vůbec znát.

O to větší jsou očekávání. Po zkušenostech s Breath of the Wild fanoušci vyhlíží nebývale složitý a komplexní titul, který nabídne ještě interaktivnější prostředí, nové vrstvy hratelnosti a především rozsáhlé dungeony se spoustou důmyslně navržených hádanek. Nikdo nepochybuje o tom, že hra nebude šetřit nápady, tvůrci se však musí poprat s čím dál citelnějšími hardwarovými limitacemi Switche.

Vydání: Jaro 2023

Možný odklad: Ač jsme toho ze hry zatím moc neviděli, „BotW 2“ měla vyjít letos. Rok 2023 by tedy snad už měl klapnout, vždyť od vydání BotW to bude šest let. Dokud však neuvidíte delší gameplay video zakončené oficiálním názvem hry, držte raději očekávání na uzdě. Nintendo si očividně od vydání slibuje hodně.

Platformy: Nintendo Switch

zdroj: Foto: Electronic Arts

Survivor je dalším z titulů, které příliš velcí optimisté vyhlíželi již v letošním roce. Pokračování Jedi: Fallen Order si bude klást za úkol překonat svého předchůdce, kterého mnozí považují za jednu z nejlepších Star Wars her vůbec.

Survivor se odehrává pět let po událostech předchozího dílu a opět si v něm zahrajeme za Cala Kestise. O hře toho zatím víme jen velmi málo, spekuluje se však, že Cal nemusí být jedinou hratelnou postavou. Z traileru byl nápadný také temnější tón.

Vydání: 2023

Možný odklad: Fallen Order vyšel v roce 2019, není tedy důvod ohlášenému vydání na rok 2023 nevěřit. Na druhou stranu, ze hry jsme neviděli prakticky nic a nebyl specifikován ani bližší termín vydání.

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

zdroj: Bethesda

Poněkud velkohubá předváděčka nového RPG od Bethesdy s názvem Starfield mnohé diváky letošního Summer Game Festu spíše zklamala. Koneckonců tisícovka planet a pouze čtyři velká města nezní jako dvakrát lákavá nabídka. Pochybnosti budí i technický stav hry, souboje, umělá inteligence a vlastně skoro všechno. Přesto Bethesda v minulosti opakovaně předvedla, že když se jí povede správně trefit atmosféru a pocit z průzkumu a dobrodružství ve vtahujícím virtuálním světě, hráči jsou jí schopní leccos odpustit.

Vydání: 2023

Možný odklad: Vzhledem k původně avizovanému datu 11. listopadu 2022 a skutečnosti, že miliony hráčů vyhlíží spíše další projekt studia (TES VI), je téměř jisté, že rok 2023 Starfield stihne. Otázka je, v jakém stavu hra vyjde.

Platformy: PC, Xbox Series X/S

zdroj: Arkane Studios

Studio Arkane opakovaně vytváří jedny z nejlépe hodnocených herních titulů, které však s železnou pravidelností propadají v prodejích. Hned na první pohled je jasné, že Redfall na to jde trochu jinak. Místní osazenstvo hlavních hrdinů je o poznání více „cool“ a ve snaze zalíbit se náctiletým sype jednu hlášku za druhou. Armády záporáků tvoří staří dobří upíři a hned v prvním videu z hraní „zdobí“ zbraň růžový skin. Ačkoliv si hru budete moci vychutnat i sami, studio tentokrát láká na režim kooperace, protože to by v tom byl čert, aby koop neprodal více kopií. Uvidíme, zda nový přístup Arkane prospěje, nebo naopak popudí stávající fanoušky.

Vydání: 2023

Možný odkad: Na Summer Game Festu studio předvedlo poměrně dost herních záběrů. Arkane Austin bylo jako hlavní studio naposledy podepsané pod akcí Prey z roku 2017, zatímco loňský Deathloop vyvíjela pobočka v Arkane Lyon. O vydání v roce 2023 se tedy nebojíme.

Platformy: PC, Xbox Series X/S

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Jednu z nejslavnějších herních značek, která si získala tisíce fanoušků i u nás, není třeba blíže představovat. Diablo IV zatím působí po čertech dobře. Kromě temné atmosféry okořeněné hektolitry krve láká na otevřený svět s velkou svobodou průzkumu posílenou spoluprací mezi hráči, PvP a silným endgamem už v den vydání. Mezi hrdiny bychom originální postavu hledali těžko, zato ve zdejším ansámblu nechybí barbar, nekromant, druid, čaroděj ani rogue. U každé z postav půjde upravovat pohlaví a zjev.

Vydání: 2023

Možný odklad: Už snad ne. Hra byla oznámena v roce 2019 po dlouho trvajících spekulacích. Na internetu pravidelně přibývá spousta materiálů a gameplay videí, Blizzard hru už jen převážně ladí. O Diablu 4 víme prakticky vše potřebné, zdá se, že vydání v roce 2023 tedy už vůbec nic nebrání.

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

zdroj: Foto: Tisková zpráva Remedy

Oznámení vymodleného pokračování Alana Wakea udělalo radost nejenom fanouškům jedničky, ale také všem, kteří si zamilovali vynikající Control. Remedy přitom slibuje odklon od stylu prvního dílu. Alan Wake 2 se má řadit spíše k tradičním survival hororům, jejichž fanoušky tím pádem čekají v příštích měsících opravdové žně.

Vydání: 2023

Možný odklad: Studio tvrdí, že Alan Wake 2 vyjde v roce 2023, zatím bychom na to ale raději nesázeli. S výjimkou nezvykle krátké prodlevy mezi Quantum Break a Control se vývoj her u Remedy v minulosti několikrát protáhl. Na hru dosud odkazuje pouze velmi krátká filmová upoutávka. Control vyšel v roce 2019, což je samo o sobě povzbudivé, studio však zároveň připravuje dvě další hry v rámci univerza Control, remake dvou dílů Maxe Paynea a free-to-play kooperativní multiplayer vyvíjený pro Tencent.

Platformy: PC, PS5, Xbox Series X/S

zdroj: GSC

Stalker 2 se řadí k hrám, které jsme podle původních plánů měli už mít dávno v rukách. Už tak dost náročný vývoj však zásadně ovlivnila situace na Ukrajině. Hra nadále vzniká bez nadsázky v bojových podmínkách. Dříve se na veřejnost dostala zpráva, že minimálně část týmu na hře nyní pracuje v Česku.

Poslední video ze hry zveřejněné v červnu toho moc zajímavého nepředvedlo. To nic nemění na skutečnosti, že ambice týmu jsou nadále obrovské. Audiovizuálně působivý mix hororu, survivalu a střílečky se řadí k nejnadějnějším herním projektům současnosti.

Vydání: 2023

Možný odklad: Hra měla vyjít původně na začátku letošního roku, vzhledem k náročné situaci však nemůžeme brát jako jistotu ani rok 2023. Alespoň do doby, dokud autoři neukážou ze hry víc a neurčí pevné datum.

Platformy: PC, Xbox Series X/S

zdroj: Foto: Team Ninja

Fanoušci samurajských titulů zažívají poslední dobou hotové žně díky značkám jako Sekiro, Nioh anebo Ghost of Tsushima. Wo Long: Fallen Dynasty od zkušených borců z Team Ninja (Nioh, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins, Ninja Gaiden) slibuje čerstvý zážitek ze středověké Číny éry dynastie Han okořeněný prvky démonické fantasy. Málokdo se autorům vyrovná ve schopnosti předvést na pohled líbivý, a přitom co do mechanik nesmírně komplexní soubojový systém. Uvidíme, zda Team Ninja zapracuje i na příběhu, v čemž mají jeho předešlé tituly velké rezervy.

Vydání: Začátek 2023

Možný odklad: Team Ninja je na dnešní dobu poměrně produktivní studio, mezi jehož hrami bývají jen krátké prodlevy. Nedávné oznámení mluví poměrně specificky o začátku roku 2023, odkladu na další rok se proto moc nebojíme.

Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One

Další žánry a černí koně roku

Rok 2023 netrpělivě vyhlížejí i ti, pro které příběhová složka nepředstavuje to nejdůležitější. Milovníci strategií by měli dostat Homeworld 3, Dune: Spice Wars by měla opustit předběžný přístup a nedávno ohlášený duchovní nástupce RTS strategií ofd Blizzardu Stormgate by měl vstoupit do bety. Po odkladech by měl konečně vyjít i Kerbal Space Program 2.

Fanoušci závodů se mohou těšit na Forzu Motorsport, virtuální bojovníci zase na Street Fighter VI. Studio Naughty Dog láká na ambiciózní multiplayerovou odnož The Last of Us. PC hráči vyhlížejí, jak dopadne postapokalyptické MMO The Day Before anebo prehistorický Ark 2. Capcom by měl v brzké době odhalit záhadnou hru Pragmata, která měla vyjít původně letos, ale stále o ní nevíme téměř nic.

K tomu se řadí netrpělivě další očekávané menší projekty. V první řadě by to měl být Hollow Knight: Silksong, který sice nemá stanovené datum vydání, Microsoft ho však zahrnul do konference vyhrazené titulům vycházejícím během příštích 12 měsíců (může tedy stihnout i letošek). Těšit se můžeme na nástupce legendárního Suikodenu Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes. Mezi nezávislými projekty zaujme i kaledonská Tchia a nedávno oznámený The Last Case of Benedict Fox.

Fanoušci kosmických hororů a walking simulátorů se dočkají nesmírně lákavého projektu The Invincible, navrátí se i poměrně nešťastně přejmenovaná značka Layers of Fears. Příznivce Telltale Games by měl potěšit vymodlený The Wolf Among Us 2.

Rok 2023 tedy vypadá rozhodně slibně. K tomu všemu je třeba připočítat další kousky, jejichž ohlášení nás teprve čeká a zpozdilce, kteří letošek nestihnou. Tipnete si, která ze jmenovaných her bude mít největší úspěch, a která naopak propadne?