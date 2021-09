Peter Parker a Miles Morales budou společně čelit Venomovi v pokračování Spider-Man 2

9. 9. 2021 23:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Insomniac Games to během tiskové konference PlayStationu 5 pořádně rozjeli. Studio, které během jednoho roku vydalo fajnový remaster Spider-Mana, famózního Spider-Mana: Miles Morales a ještě o chlup lepšího Ratcheta & Clanka: Rift Apart prozradilo, že pracuje na dalších dvou hrách a obě mají co do činění se světem Marvelu. O hře s Wolverinem si můžete přečíst v připravovaném samostatném článku, zatímco tady se budeme věnovat napjatě očekávanému pokračování Spider-Mana.

O tom, že se dělá na regulérním pokračování brilantní akční adventury z roku 2018, se více méně vědělo. Miles Morales měl být jen takovou menší odbočkou představující trochu jiného, ale neméně skvělého Spider-Mana, který si rozhodně zaslouží rovněž pokračovat. A světe div se, oba Spider-Mani, tedy jak Peter Parker, tak Miles Morales, se znovu setkají ve hře Spider-Man 2.

Naštěstí se vracejí i jejich původní dabéři Yuri Lowenthal a Nadji Jeter, které doplní hlas herce Tonyho Todda známého jako Candymana. Jeho hlas bude v případě Spider-Mana 2 patřit symbiontovi známému jako Venom, jež bude zřejmě hlavním záporákem hry (a dost možná ne jediným).

O vývoj se stará většina původních vývojářů včetně Bryana Intihara coby tvůrčího ředitele a Ryana Smitha coby herního ředitele. O hře v tuto chvíli prozradili pouze to, že se opět zaměří nejen na superhrdinský, ale i na lidský příběh, kterému nebude chybět humor. Oba Spider-Mani dostanou nové schopnosti a obleky a myslím, že si můžeme v klidu vsadit na to, že si zahrajeme za oba dva. Nabízí se ale otázka, zda o jejich střídání rozhodne hra, nebo si je budeme volit sami třeba jako hrdiny v GTA V.

Spider-Man 2 vyjde až v roce 2023 a půjde o titul exkluzivní pro PlayStation 5, tedy hru, která nebude brzděná slabším výkonem staré generace. Tvůrci na blogu prozradili, že už se těší, až nový hardware pořádně zapřáhnou a nám nezbývá než být tak akorát zvědaví a vyhlížet další informace.