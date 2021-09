Insomniac si brousí drápy na další značku Marvelu. Chystají hru s Wolverinem v hlavní roli

9. 9. 2021 23:19 | Novinky | autor: Pavel Makal

Studio Insomniac patří k těm nejplodnějším, které má Sony pod svými křídly. Za necelý rok existence PlayStationu 5 už na tuto platformu vydalo dvě hry (Spider-Man: Miles Morales a Ratchet & Clank: Rift Apart) a nevypadá to, že by vývojáři chtěli z tempa slevit.

Na právě proběhlé PlayStation Showcase totiž představili nejen plnohodnotné pokračování dobrodružství pavoučího muže s prostým názvem Spider-Man 2, v němž tentokrát bude figurovat i symbiont Venom, ale velmi překvapivě také další hru, na které spolupracuje s herní divizí Marvelu. Tentokrát se herního zpracování dočká tvrďák Logan, známý spíš jako Wolverine.

O hře toho zatím kromě kratičkého teaseru víme pramálo, šéfy vývoje je ale dvojice Brian Horton a Cameron Christian, kteří v minulosti vedli práce na zmíněném Milesi Moralesovi. I v nové hře je dle jejich slov cílem zachovat autentické DNA značky Wolverine, ale současně s ním přinést i svěží přístup.

Hra je zatím ve velmi rané fázi vývoje a jen tak se jí nedočkáme, ostatně i Spider-Man 2 má termín vydání stanovený na rok 2023 a Wolverine je podle všeho ještě vzdálenější. Insomniac slibuje vybroušenou hratelnost a emotivní příběh.

Wolverine není ve hrách žádným nováčkem, kromě pravidelného působení v bojovkách Marvel vs. Capcom dostal i několik vlastních her ze série X-Men. Tou poslední je rubačka X-Men Origins Wolverine, která vyšla pod hlavičkou Activisionu v roce 2009.