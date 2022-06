V gotické metroidvanii The Last Case of Benedict Fox vyčistíte Boston od démonů

15. 6. 2022 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vedle The Last Faith se v uplynulých dnech představila ještě jedna žánrově a vlastně i názvově podobná hra: The Last Case of Benedict Fox bude příběhovou metroidvanií s gotickým nádechem, která vás vezme do 2,5rozměrného Bostonu během jazzového věku, rozumějte dvacátých let minulého století.

Benedict se v rodinném sídle musí popasovat s temnou minulostí svých předků, ale patrně i tou vlastní. S jakousi démonickou, chapadlovitou entitou v zádech (doslova) se budete nořit do vzpomínek Foxova mrtvého otce a bojovat proti zhmotněným křivdám a negativním emocím.

Co se hratelnosti týče, Benedict dokáže posednout duše svých předků z předpeklí a ty efektivně použít k dalšímu postupu – ať už si cestu budete otvírat s pomocí nadpřirozených schopností, anebo nožem a revolverem. Studio Plot Twist navíc slibuje, že nepůjde o žádnou jednoduchou záležitost, nechybí totiž přirovnání k žánru Souls.

The Last Case of Benedict Fox vyjde na jaře 2023 na PC (Steam i Epic Games Store), Xbox Series X/S a Xbox One. K dispozici bude i v rámci předplatného Xbox Game Pass.