Prosincové recenze na Games.cz

V posledním měsíci loňského roku se na scéně se objevilo několik titulů, které přinesly jedinečné herní zážitky – od Metroid Prime 4: Beyond až po nostalgickou retro arkádu Terminator 2D: NO FATE. Mezi nápaditými budovatelskými strategiemi a chytlavými RPGčky si hráči mohli vybrat z mnoha zajímavých možností, ačkoli některé z nich přinesly také nečekaná zklamání a technické problémy. Dvanáctý měsíc roku se tak zapsal do herních dějin jako období plné kontrastů, které i přes některé své nedostatky dokázalo potěšit svými rozmanitými tituly.
Metroid Prime 4: Beyond – 7/10
„Metroid Prime 4: Beyond je poctivě vypiplané pokračování s fantastickým soundtrackem, výtečnými bossy a parádními uzavřenými lokacemi, které dokazují, že Retro Studios svůj řemeslný cit neztratilo. Jenže stejně výrazně, jako hra umí ohromit, dokáže i zklamat: otevřená poušť s motorkou nepříjemně natahuje tempo, backtracking je kvůli tomu únavnější, než bývalo zvykem, a novinek je po sedmnáctiletém čekání citelně méně, než by si série zasloužila. Beyond tak zůstává zajímavý hlavně pro stávající fanoušky,“ říká ve své recenzi Jakub Malchárek.
Where Winds Meet – 8/10
„Místy trochu chaotické, často špatně přeložené a občas s příliš velkým soustem v ústech, ale jinak zdařilé a chytlavé akční RPG. Může se pochlubit povedeným průzkumem světa, ohromující spoustou obsahu a zábavným bojem. A nemusíte se bát ani monetizace: Ke koupi je tu jen kosmetika,“ soudí o nejnovějším čínském hitu Honza Slavík.
Pioneers of Pagonia – 7/10
„Pioneers of Pagonia hezky navazují na původní Settlers. Je to relaxační budovatelská strategie plná různě komplikovaných výrobních řetězců, které je snadné díky dobře zpracovanému UI osvojit i ovládat. Souboje a příběh kampaně jsou sice slabší, kooperační režim zbytečný, ale jinak hra nabízí spoustu zábavy hlavně v náhodně generovaných skrimishových mapách. Největší nevýhodou je pak to, že v důsledku hra dělá věci jen dobře, ale nepřidává nic navíc. Ať už třeba v rámci systémů, zajímavějších událostech nebo náročnějších potřebách vašich svěřenců. Pořád jde ale o hru, která se dobře hraje, je zábavná, jen ji ale chybí ji něco, čím by čněla nad konkurencí,“ říká o nástupci Settlerů Michal Krupička.
Terminator 2D: No Fate – 8/10
„Terminator 2D: NO FATE je poctivá exkurze do devadesátých let, která sice nezapře krátkou stopáž, opakující se strukturu ani nesmlouvavou obtížnost, ale to vše vyvažuje ryzí láskou ke zlaté éře akčních filmů i her. Bitmap Bureau s úctou k předloze servírují svižnou, nápaditou a překvapivě atmosférickou retro arkádu, která z Terminátora neždíme jen nostalgii, ale nabízí i solidní hratelnost a několik příjemných nápadů. Pokud vás baví vůně devadesátek, brutální souboje a krásný pixel art, funguje Terminator 2D jako skvělá nostalgická jízda,“ chválí nostalgickou jízdu Jakub Malchárek.
Of Ash and Steel – 6/10
„Of Ash and Steel je rozporuplné RPG, které zaujme poctivým průzkumem přízemního, evropsky laděného fantasy světa a funkčním systémem vývoje postavy. V silnějších momentech připomíná návrat ke starším RPG, které ale narušují časté technické problémy, rozbité úkoly a nelogické prvky uživatelského komfortu. Ambice hry zjevně překračují její realizační možnosti,“ míní o duchovním pokračování Gothicu Michal Krupička.
Warhammer 40,000: Rogue Trader – 5/10
„Warhammer 40,000: Rogue Trader zůstává výjimečným, skvěle napsaným RPG, které dokáže nadchnout fanoušky i nováčky a vtáhnout je do temného vesmíru 41. milénia na stovky hodin. Jenže port na Switch 2 mu láme vaz kombinací špatného výkonu, častých technických problémů, nešťastně řešeného ovládání, grafického downgradu a absence klíčových DLC – dokud nepřijdou zásadní opravy a kompletní obsah, jde o verzi, které je lepší se zatím vyhnout,“ uzavírá měsíc nepovedeným portem Jakub Malchárek.