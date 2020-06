Nejhranější české hry na Steamu

16. 6. 2020 17:00 | autor: Patrik Hajda

České hry se ve světě těší nemalé popularitě a jednoho krásného večera mě napadlo podívat se, jak velká popularita to vlastně je. Čísla z prodejů uvolňuje málokdo, takže jsem musel přijít s jinou metodou a vzhledem k síle Steamu, který je v mnoha případech jedinou platformou českých her, a také díky tomu, že existují weby jako SteamCharts shromažďující data o počtu hráčů v reálném čase, bylo o metodě rozhodnuto.

Nejde o úplně stoprocentní metodu zkoumání, ale výsledek nebude od reality daleko. Zároveň je počet hráčů silně závislý na dnu v týdnu i konkrétní hodině a je snadno ovlivnitelný novými hrami vstupujícími na trh a různými trendy. Po pár dnech sledování ovšem mohu s klidným srdcem přijít se seznamem, který má výpovědní hodnotu a ukazuje odstupňovanou popularitu 12 českých her.

Seznam je nesporným důkazem, že české hry i po letech od vydání rezonují komunitou. A můžeme být právem hrdí, že se osm z nich pravidelně objevuje v první třístovce nejhranějších her na Steamu. Zároveň jsem u každé z nich vypíchl čtyři hry okupující podobné pozice pro srovnání. Vezměme to hezky odzadu, abyste byli alespoň trošku překvapení těmi nejhranějšími českými hrami.

12. až 9. místo (top 1000): série Mafia

zdroj: 2k Games

Na úplném konci našeho seznamu se objevuje čtveřice her jedné série, která je poslední týdny opět v kurzu díky chystaným i vydaným remasterům a remakům. To, že teď tisíce hráčů hraje novou Mafia II: Definitive Edition, není nijak překvapivé, ale že se stále a pořád hraje i původní klasická verze dvojky z roku 2010, je s podivem.

Hra si po celou tu dobu udržuje stabilní základnu hráčů, jejichž průměrný počet se neustále pohybuje v okolí 500, což je na poměrně krátkou singleplayerovou hru, ve které toho kromě příběhu moc není, opravdu slušný výkon.

Hráči se celkem nepřekvapivě vrací k první Mafii, asi aby zavzpomínali před chystaným remakem. Jejich počty jsou teď dvojnásobné. Mafia III zaznamenala trojnásobný výkyv už na začátku května, kdy se o remacích teprve šuškalo (asi i kvůli koronaviru) a další výkyv přišel s vydáním její definitivní edice. Od té doby má průměrně dvakrát tolik hráčů.

8. místo (top 300): Beat Saber

zdroj: Beat Games

Teď už se dostáváme ke hrám, které si svou pozici pevně drží. Jednou z nich je i československá senzace pro virtuální realitu Beat Saber. Hra si už téměř rok udržuje v průměru nějakých 1 500 hráčů, což ji z hlediska všech her na Steamu řadí na 200. až 300. místo (v případě této hry dochází k opravdu velkým výkyvům na základě denní doby, které se s každou další příčkou snižují).

Konkurence: Nier: Automata, Doom Eternal, Pathfinder: Kingmaker, Assetto Corsa Competizione

zdroj: Warhorse

Musím přiznat, že mě pozice Kingdom Come: Deliverance mile překvapila. Na rozdíl od ostatních her níže jde totiž o ryze singleplayerovou hru, kterou jednou dohrajete a už nemáte moc důvodů se v ní jen tak poflakovat. Nebo je tam aspoň já nevidím.

Ale tisíce hráčů mě utvrzují o opaku. U hry se i teď, víc než dva roky po vydání, v jednu chvíli sejde od pěti do deseti tisíc hráčů, a v žebříčku se KCD proto objevuje na 150. až 200. pozici. Za mě naprosto nádherný výsledek a nesporný důkaz popularity českých luhů a hájů ve vrcholném středověku.

Konkurence: Portal 2, Tomb Raider, Warhammer: Vermintide 2, Warface

6. místo (top 150): American Truck Simulator

zdroj: SCS Software blog

Tady už se není čemu divit. České trucky jsou ve světě velmi žádané, a protože do nich SCS Software neustále pumpuje jedno rozšíření za druhým, hráči mají důvod setrvávat za volantem.

Americké verzi simulátoru se sice nedaří tak dobře jako evropské, nicméně tato čtyři roky stará hra dokázala letos v dubnu přilákat téměř 13 tisíc hráčů v jeden moment, tedy druhý největší počet v její historii (na vině může být kombinace faktorů, především oznámení DLC Colorado a nástup Covid-19). American Truck Simulator je často vidět okolo 127. pozice.

Konkurence: NBA 2K19, Planet Zoo, Starbound, Mordhau

5. místo (top 100): Space Engineers

zdroj: Keen Software House

Se Space Engineers se už přehupujeme přes pravidelných 10 000 tisíc hráčů, co se měsíčního maxima týče. V průměru u nich denně vysedává 5-8 tisíc hráčů. Z celkového hlediska je na tom poslední rok líp než kdy před tím. Zájem o hru tedy spíš roste, než že by upadal, za což z velké části vděčí faktu, že loni zkraje roku po šesti letech v early accessu konečně vyšla. Je to první hra v našem seznamu, která má své stálé místo v top 100 nejhranějších her na Steamu, kde okupuje zhruba 80. až 90. příčku.

Konkurence: No Man’s Sky, Slay the Spire, Kerbal Space Program, Assassin’s Creed Odyssey

4. místo (top 100): Factorio

zdroj: Wube Software

Factorio je jediná hra z celého seznamu, která je stále ještě v předběžném přístupu (ale datum vydání se nezadržitelně blíží). Rozpracovanost hry zjevně nijak nebrání téměř 10 tisícům hráčů, kteří se u ní pravidelně scházejí den co den, aby si stavění dokonalé továrny užili.

Jsem hodně zvědavý, kam vystřelí čísla v měsíci po vydání hry, nicméně vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by od hry hráči odcházeli, právě naopak. Patří jí 70. až 80. místo.

Konkurence: Path of Exile, Total War: Three Kingdoms, Smite, Dota Underlords

3. místo (top 50): Arma 3

zdroj: Bohemia Interactive

S Armou 3 se dostáváme mezi úzkých top 50 nejhranějších her na Steamu. Je tedy pravda, že válečná simulace okolo této hranice slušně osciluje, občas je v top 60, občas top 40… Ale pokud byste se náhodou divili, proč Bohemce tak dlouho trvá přijít se čtyřkou, tak částečně proto, že zjevně není kam spěchat.

Arma 3 dostala haldu DLC a vzniká pro ni další komunitní obsah, který ji (spolu s desítkami tisíc hráčů) udržuje při životě. Tohle se Bohemce vážně povedlo, ale není to její nejpopulárnější hra…

Konkurence: Stellaris, Age of Empires II: Definitive Edition, Dark Souls III, Left 4 Dead 2

2. místo (top 50): DayZ

zdroj: Bohemia Interactive

Tou je DayZ vyskytující se v okolí 34. pozice. Jeho počty hráčů odpovídají období před šesti lety, kdy se objevila v early accessu jako naprostá senzace. Hráči se po léta očekávaném vydání plné hry vrátili a DayZ letos v únoru nebylo daleko od překonání rekordu v počtu souběžně hrajících hráčů nastaveného v prosinci 2013. Maxima se teď pohybují mezi 25 a 35 tisíci hráčů, průměr mezi 14 a 17 tisíci.

Konkurence: The Elder Scrolls V: Skyrim, Farming Simulator 19, Stardew Valley, Cities: Skylines

1. místo (top 25): Euro Truck Simulator 2

zdroj: SCS Software blog

První místo nás vrací ke studiu SCS Software a jeho kamionové simulaci. Jak jsem říkal, americké trucky nejsou tak populární jako ty evropské, které jsou s námi už víc než sedm let. Opět neustálý přísun mapových rozšíření a neexistence přímé konkurence udržuje obrovská kvanta hráčů u obrazovek. V tomto případě korona v dubnu napomohla k historickému maximu 60 tisíc hráčů a v průměru u hry bývá na 20 tisíc hráčů.

Jde o zhruba 25. nejhranější hru na Steamu a konkuruje tak hrám jako Zaklínač 3, Hearts of Iron IV, The Elder Scrolls Online a Mount & Blade II: Bannerlord. A teď se přiznejte, kdo byste zrovna kamionovou simulaci tipovali na první místo... I když jsem její fanoušek, je s podivem, že právě takto úzce zaměřený titul má z českých her tu největší pozornost.

Seznam představuje pro fanoušky českého herního průmyslu pozitivní čtení. Sice u nás nevychází tolik her, ale když už nějaká větší vyjde, má tendenci ve světě způsobit poprask. Samozřejmě to neplatí stoprocentně, ale i tak jsem českým tvůrcům vděčný za unikátní hry, které ve světě jen stěží najdou konkurenci.