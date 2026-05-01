Dubnové recenze na Games.cz

Duben, ještě tam budem... teda u PC budem... protože vyšlo spoustu nadprůměrných i skvělých her! Celkem jsme pro vás zrecenzovali 13 her, mezi nimi namátkou skvělou sci-fi parafrázi na Heroes of Might and Magic, PC port Death Stranding 2, labutí píseň studia Spiders GreedFall 2 anebo žhavou novinku od Poncle Vampire Crawlers. V záplavě sedmiček a devítek si jistě to svoje najde každý, než nám konečně začnou teploty stabilně šplhat nad 20° Celsia.
Reigns: The Witcher – 7/10
„Lehká, stylová odbočka ze světa Zaklínače funguje nejlépe v krátkých dávkách. Chytlavý koncept podkopává jeho repetitivnost a nečitelný systém rozhodnutí. Ideální mobilní jednohubka, která zabaví – nic míň, nic víc,“ říká ve své recenzi Šárka Tmějová.
Heroes of Science and Fiction – 7/10
„Heroes of Science and Fiction je povedená sci-fi variace na klasické Heroes of Might and Magic, která sice stojí pevně na známých základech, ale zároveň přináší dost vlastních nápadů, aby působila svěže a relevantně. Nejvíc boduje variabilitou jednotek a zajímavými mechanismy. Na druhé straně ji sráží slabší vyvážení, zdlouhavé tahy soupeřů a menší pestrost frakcí, stejně jako nevýrazná kampaň. Fanouškům žánru, který nemá moc her, ale rozhodně udělá radost,“ soudí Jakub Malchárek.
Death Stranding 2: On the Beach – 9/10
„Podmanivě poetická a divoce rozevlátá výprava, která ale tentokrát nabízí i vybroušenější hratelnost. Konverze na počítače dopadla na jedničku, není se čeho bát,“ míní o portu slavného simulátoru poslíčka Jan Slavík.
Starfield – 7/10
„Starfield dnes působí jako hra, která prošla dlouhou cestu, ale nikdy nezvládla dorazit do vytouženého cíle. Update Free Lanes výrazně zlepšuje tempo, technický stav je na PS5 výborný a některé systémy patří k tomu nejlepšímu, co Bethesda vytvořila. Jenomže nikdy nesetřepe pocit, že se pod nánosy zbytečných aktivit schovává hra, která měla a mohla být něčím víc,“ dodává k portu vesmírného RPG na PlayStation Šárka Tmějová.
GreedFall 2: The Dying World – 6/10
„GreedFall 2: The Dying World je další typická hra od Spiders: Skvělému nápadu v mnoha směrech nedokáže stačit. Průměrný soubojový systém doplňují průměrné RPG prvky, pěkný svět působí mrtvě, ačkoliv lokací není moc a často se do nich vracíte. Jediné, co hru zkouší vysvobodit z průměru, je povedený příběh tažený společníky a zajímavými frakcemi. Vizuální glitche jen dokonávají dojem hry, která má větší ambice než rozpočet a chybí jí sebereflexe, aby si to uvědomila,“ říká o poslední hře studia Spiders Michal Krupička.
Pragmata – 9/10
„Výborná sci-fi akce, která vyniká originálním propojením střílení a hackování, silnou dvojicí sympatických postav a špičkovým audiovizuálním zpracováním, kde Capcom ukazuje cit pro inovaci i řemeslnou kvalitu. Opulentní blockbuster, který ani v kompaktním balení rozhodně netrpí nedostatkem obsahu a už vůbec ne zábavy. Pragmata jednoduše patří k nejvýraznějším hrám poslední doby,“ jásá Jakub Malchárek.
Star Trek: Voyager – Across the Unknown – 6/10
„Titul nejlepší hry ze Star Treku za poslední roky bohužel pořád představuje jen solidní příběhovku s někdy zábavným, někdy úmorným luxováním Delta kvadrantu. Across the Unknown je upřímný, ambiciózní počin, kterému ale často podráží nohy malý rozpočet a ubíjející mechanismy,“ říká ve své recenzi Aleš Smutný.
Darwin's Paradox! – 7/10
„Darwin’s Paradox! je plošinovkou, která vyniká barvitostí. Kratší obsah nahrazuje kreativita a velmi zajímavý herní hrdina a jeho schopnosti. Obtížnost může být trochu frustrující a načítací obrazovky by měly být kratší, ale i přes to všechno se jedná o zdařilou a zábavnou plošinovku, které by měli dát fanoušci žánru rozhodně šanci,“ hodnotí chobotnicovou plošinovku Zbyněk Povolný.
Tides of Tomorrow – 9/10
„Povedená adventura vás provede umírajícím zatopeným světem plným pastelových barev, kudy vás provází zajímavé postavy a spousta pádných rozhodnutí. Nejvíc ale exceluje asynchronním multiplayerem, kde si s ostatními navzájem ovlivňujete své světy. Najednou totiž nerozhodujete jen o osudech jedniček a nul, ale o dalších skutečných lidech, a zároveň si budujete pouto k úplně cizímu člověku, o kterém se dost možná nikdy nedozvíte nic víc, než kým byl jako v kápi zahalený Tidewalker,“ neskrývá nadšení z originální adventury Michal Krupička.
Saros – 9/10
„Výjimečně povedené akční roguelite, které staví na základech Returnalu, ale téměř ve všech směrech jej dál rozvíjí a vylepšuje. Saros exceluje zejména v nejednoznačném, vtahujícím příběhu, špičkové bullet hell akci a návykové hratelnosti s promyšlenou progresí. Přestože jí trochu ubírá menší míra inovace, místy opakující se prostředí a pár frustrujících momentů, jde o mimořádnou hru, která akci dovádí téměř k dokonalosti,“ vychvaluje další pecku od Housemarque Jakub Malchárek.
Brno Transit – 7/10
„Hodinová hříčka na věčný vtip o brněnském metru. Brno Transit je esence indie tvorby s výraznou retro estetikou, spoustou tuzemských narážek a bizarním surrealistickým příběhem. Jen škoda, že v jádru té hry přece jen není trochu víc a že svědectví o mýtické podzemce není dotažené dál,“ soudí o tuzemském bizáru Jakub Malchárek.
Aphelion – 8/10
„Aphelion je přesně tou hrou, která by hrou být nemusela. Je to příběhový zážitek, který nemusí být tak hluboký ani plný skrytých symbolů, protože stačí, že je dobře napsaný, natočený a skvěle ozvučený. Sází na jednoduchou zápletku protkanou lidskostí dvojice ztracené na mimozemské planetě a její cestu za svou misí, ale taky za sebou navzájem. Jen škoda, že zajímavý příběh nedoplňuje ještě o něco zábavnější hratelnost,“ myslí si o novince od Don't Nod Michal Krupička.
Vampire Crawlers – 8/10
„Vampire Crawlers jsou odvážný žánrový experiment. Automatizovaný dopamin z Vampire Survivors převádí do karetní podoby s překvapivou lehkostí, avšak trpí trochu pomalejším rozjezdem, nevyváženou obtížností a repetitivní strukturou, které jeho nejsilnější stránky zbytečně ředí. Ve výsledku jde ale pořád o velmi chytlavý spin-off, který nejvíc září, když si dovolí utrhnout ze řetězu,“ uzavírá dubnovou nadílku Šárka Tmějová.