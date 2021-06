15 her, které nás na E3 2021 zaujaly nejvíc

16. 6. 2021 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letošní E3 je v zásadě za námi, ačkoliv její dozvuky určitě provibrují i do následujících dnů. My už ale nebudeme na nic čekat a bilancujeme! V dnešním článku jsme kolektivně dali dohromady 15 her, které nás během hektických minulých dní nejvíc zaujaly. Buď proto, že se konečně ukázali dlouho nevidění favorité, nebo proto, že šlo o zcela nová oznámení.

Do seznamu se nám samozřejmě nemohlo vejít všechno dobré, co se na E3 zrodilo. Proto si rádi poslechneme vaše oblíbence, neváhejte se o ně podělit buď tady v komentářích, nebo u nás na Discordu. Ale teď už k našemu výběru!

zdroj: Foto: Microsoft

Jak by nás nová Forza Horizon 5 mohla nezaujmout, když šlo o tu nejhezčí hru celé E3? Dokonce i členové redakce, kteří běžně závodním hrám moc neholdují, zaplesali blahem. Mexiko prostě vypadá skvěle a už se nemůžeme dočkat, až se po něm projedeme v nablýskaných supersportech a až si je pořádně prohlédneme v Autovistě s ray-tracingem.

zdroj: Foto: Xbox

V GSC vědí, jak fanoušky Stalkera nalákat. Žádná nablýskaná, adrenalinem napumpovaná akce, ale komorní scéna u ohně, která buduje atmosféru, napětí a prezentuje zónu jako místo, kde jste spíš lovenou kořistí než lovcem – samozřejmě v obřím otevřeném světě připraveném k prozkoumávání. Připočtěte si k tomu nádherné grafické zpracování, charismatické postavy s parádní mimikou a voiceoverem plným emocí a máte jasného kandidáta na nejpůsobivější hru letošní E3. Jen škoda, že datum vydání je ještě daleko – až 28. dubna příštího roku.

zdroj: Ubisoft

Na tuhle hru jsme se těšili snad každou E3 následující po prvním díle. Spojení Nintenda s Ubisoftem, potažmo Maria a XCOMu, bylo famózní záležitostí zasluhující další díl, který se po letech konečně ukázal. A zdá se, že bude docela odlišný. Čeká nás vesmírné putování po planetách a o něco svobodnější tahové souboje, jelikož striktní čtvercová mřížka je pryč a nahrazuje ji volný pohyb. Snad tato změna nebude k horšímu.

zdroj: Foto: Nintendo

Tvůrci Deus Ex nás velmi překvapili svým dalším projektem. Pod křídly Square Enix vyjde další hra s hrdiny od Marvelu, ale místo Avengers dostaneme Guardians of the Galaxy. Hra nás zaujala humorem typickým pro tuto vesmírnou partičku, luxusním devadesátkovým soundtrackem a brzkým datem vydání. Ale ze všeho největší radost máme z toho, že půjde o čistokrevnou akční adventuru pro jednoho hráče!

zdroj: Foto: Asobo Studio

A Plague Tale: Innocence byla moc příjemná, graficky nádherná a příběhově depresivní adventura, od které jsme nic nečekali a dala nám hodně. Oznámení jejího pokračování Requiem, které v prvním filmečku vypadá neméně parádně, nás tedy nenechalo chladnými a už se nemůžeme dočkat, až spolu s Hugem a Amicií zažijeme další dobrodružství v dávných drsných dobách.

zdroj: Bandai Namco

Elden Ring je bezesporu jedním z nejpříjemnějších překvapení letošní E3, i když správně bychom měli říct, že byl odhalen v rámci separátní akce Summer Game Fest. Po dvou letech čekání, dohadů, spekulací a pevně sevřených rtů duchovního otce Hidetaky Mijazakiho jsme se konečně dočkali obsáhlého gameplay traileru a obří zásoby informací. A nadto dokonce i data vydání, které připadá na začátek příštího roku. Elden Ring v sobě snoubí deset let zkušeností studia FromSoftware, to, že vychází z filozofie Souls her je naprosto jasně patrné. Bere si ale třeba i stealth ze Sekira a celé to balí do hávu vůbec prvního skutečně otevřeného světa v historii studia. Zejména někteří členové redakce se už opravdu nemohou dočkat.

zdroj: Ska Studio

Souls hry se nemusejí zdaleka odehrávat jen ve 3D prostoru. O tom nás už v roce 2016 přesvědčil vynikající titul Salt and Sanctuary od dvoučlenného týmu Ska Studios. Naděje na pokračování s plynoucími roky rychle vadly, o to příjemnějším překvapením ale Salt and Sacrifice je. Na první pohled se zdá, že druhý díl na osvědčené formulce jedničky nic moc měnit nebude, ze slov vývojářů jsou ale přeci jen cítit o něco větší ambice projevující se například v implementaci plnohodnotné online kooperace nebo o něco dynamičtějších soubojích s bossy. I dvojka si zachovává charakteristický výtvarný styl, čekáme opět robustní RPG systém, hromadu zbraní, NPC a zábavy.

zdroj: Devolver Digital

O Death's Door jsme psali už nějaký čas před E3 a pak na hru úspěšně zapomněli. Ukázka přímo ze hry nás ale donutila rychle si vzpomenout, protože krásně plynulá hratelnost a poutavá estetika chytá za srdce skoro tak úspěšně jako loňský extrémně vydařený Hades. Když si k tomu navíc připočítáte fakt, že tuhle hru mají na svědomí autoři originálních Titan Souls, měli byste okamžitě nastražit uši i oči. V Death's Door se v roli Smrtky vydáte do říše, kde se neumírá, abyste to tam mírně pročistili. Čeká nás smutný, melancholický svět, náročné souboje s masivními bossy a hromada zbraní i magie. A to všechno už letos v červenci!

zdroj: Foto: Bethesda

Nebudeme lhát, Starfield měl trochu kontroverzní upoutávku. Graficky nádherné demo, které se pyšnilo informací, že jde o in-game záběry z nového Creation Engine 2, ze samotného hraní neukázalo zhola nic. Todd Howard se pak v rozhovorech pyšnil, že půjde o Skyrim ve vesmíru. Prý budete mít možnost odhalovat dávné civilizace na různých planetách a spekuluje se, že nebudou chybět ani vesmírné souboje. Jestli tomu tak skutečně je, se zřejmě ještě nějakou dobu nedozvíme. I tak nás ale Starfield namlsal. Graficky vypadá skvěle, zařízení vesmírné lodi je promakané do nejmenších detailů a atmosféra ve stylu vesmírného Indiana Jonese je něco, co jsme tu v rámci AAA her ještě neměli. Takže proč ne!

zdroj: Foto: Ubisoft

Příští rok se do kin vrátí Avatar a spolu s tím tvůrci The Division, Massive Entertainment, chystají i herní zpracování. Trailer vypadá fantasticky, i když je otázka, jaká bude nakonec finální hra. I když nechyběla pořádně filmová atmosféra, výsledná hratelnost by měla být z pohledu první osoby, což se objevilo ve videu prakticky jen několikrát. Nic to nemění na tom, že Ubisoft otevřené světy umí a pořádné fantasy, které není zasazené v reálném světě, mu v portfoliu zatím chybí. Hrát za modrého Na’vi by tak mohla být vlastně docela zábava.

zdroj: Foto: Devolver

Stýská se vám po atmosféře Ghost of Tsushima? Možná by vás mohl zajímat indie počin Trek to Yomi. Ten nás oslnil především černobílou atmosférou, která silně čerpá z filmů od legendárního filmového tvůrce Kurosawy. Příběh bude klasika. Mladý samuraj, který se zapřísahal ochránit svoji rodnou vesnici, najednou bude muset konfrontovat svoji čest s realitou. A hlavně se taky utká s nějakými těmi nadpřirozenými potvorami. Z ukázky je vidět, že tvůrci mají velké ambice a chtějí do malé 2,5D hry vmáčknout co nejvíc filmových momentů. Snad si neukousli moc velké sousto a výsledek bude přesně tak epický, jako slibuje ukázka.

zdroj: Microsoft

Ano, je to DLC pro desítky let starou hru (respektive pro její vylepšenou verzi). Ne, na E3 neukázalo žádný načančaný trailer, který by nám vyrazil dech. Přesto je Dawn of the Dukes pro Age of Empires II: Definitive Edition jedním z nejvýznamnějších oznámení celé E3, protože do proslulé strategie konečně přináší český národ. A to rovnou s celou příběhovou kampaní o Janu Žižkovi! Nemůžeme se dočkat, až v srpnu rozstřílíme křižáky houfnicemi.

zdroj: Foto: Shiro Games

Tvůrci výborného Northgardu se na letošní E3 vytasili s další hrou… a okamžitě si nás naprosto podmanili. Wartales mají úžasnou estetiku, z veliké dálky sledujete svou skupinku žoldáků, jak se protlouká středověkým světem, až to celé připomíná helikoptérové záběry z Pána prstenů – a pak do toho všeho promluví ještě tahové souboje! Do tohohle obřího temného světa, kde lidský život stojí pár zlatých mincí, se hodně těšíme.

zdroj: Recreate Games

Jasně, vypadá to jako blbinka, ale nás Party Animals zaujali. Připomínají nám totiž Gang Beasts, jednu z nejlepších párty her všech dob, kde se spolu neohrabaně bijí rozkošné bytosti. Inu, těmi bytostmi jsou zde zvířátka a sledovat je, jak se navzájem tlučou hlava nehlava, je zkrátka a dobře morbidně vtipné. Jestli tohle není kandidát na příští redakční silvestrovský stream, tak už vážně nevíme, co jiného by to mělo být.

zdroj: Foto: Coffee Stain

Ach, Songs of Conquest. Hra, o které pravidelně rozhlašujeme, jak moc se na ni těšíme a jak je to naše nejočekávanější nezávislá hra. A máme pro to dobrý důvod – její pixel art je zkrátka nádherný a dodává hře skvělou atmosféru, plus se jedná o čistokrevného nástupce starých dobrých Heroes of Might & Magic. A to je něco, co my můžeme! Na letošní E3 se hra ukázala v lákavém novém videu a hlavně odhalila datum vydání, které spadá na příští rok. Za nás určitě jeden ze světlých bodů výstavy.