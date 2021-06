Tvůrci Deus Ex z vás udělají Star Lorda v singleplayerových Guardians of the Galaxy

13. 6. 2021 22:04 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kooperativní akční adventura Marvel’s Avengers od Crystal Dynamics se spolupracujícím Eidosem byla velmi ambiciózní hra, která ale nakonec do světa velkou díru neudělala. Měla zábavné souboje, skvělé postavy a zajímavý příběh, ale její hlavní náplň, tedy multiplayer, u hráčů pohořela a chvíli po vydání po hře neštěkl pes.

Je proto trochu překvapivé, že pod stejným vydavatelem a od stejných spolutvůrců vyjde další hra ve spolupráci s Marvelem. Avengers ale střídá jiná parta, Strážci galaxie. A co je asi nejdůležitější, hra Guardians of the Galaxy není primárně multiplayerová. Ona dost možná multiplayer vůbec neobsahuje. Slyšíte správně. Marvelovská akční adventura hezky pro jednoho od tvůrců moderní série Deus Ex.

Nabízí se samozřejmě, aby vám hra umožnila zahrát si za libovolného z ikonických hrdinů jako Star Lord, Groot, Rocket, Drax a Gamora, ale v Eidosu se rozhodli jinak – vy se vžijete do role jen jednoho z nich, a to konkrétně Petera Jasona Quilla, ve vesmíru sotva známého jako Star Lorda.

Neznamená to ale, že byste byli vlci samotáři. Ukecaný mýval, ne zas tak ukecaný strom a ti další vás doprovodí na vesmírném dobrodružství plném výbušné akce. Ale zdá se, že v bojích budete své parťáky ovládat alespoň nepřímo skrze jednoduché příkazy, zatímco jejich osudy ovlivníte volbami v rozhovorech.

Guardians of the Galaxy zjevně nepostrádají osobitý humor velmi podobný tomu, který použili Marvel Studios ve filmové sérii, což platí i o skvělém soundtracku a obojí na mě působí jako ta největší lákadla hry. Kde se ale hra s filmem rozchází, je úplně odlišná podoba hrdinů (dobře, Groot a Rocket jsou si hodně podobní), tedy stejný přístup, jaký byl zvolen už v případě Marvel’s Avengers.

Odpůrce rozsekaných zážitků jistě potěší, že Strážce vesmíru dostanou v den vydání kompletní. Nepočítejte po vydání s žádnými DLC a nebudou zde přítomné ani mikrotransakce, jak se podařilo zjistit PC Gameru.

Nakonec už jen informace o vydání. Guardians of the Galaxy zjevně nebudou hrou, na kterou budeme čekat roky. Vyjde totiž už 26. října na počítačích, PlayStationu 4, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S (několikrát jsem to kontroloval, ale skutečně se nikde nezmiňuje Xbox One…).