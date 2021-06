Microsoft překvapil nádherným trailerem na Stalker 2

13. 6. 2021 19:50 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pokud jste chtěli trochu té východní postapokalyptické poezie, překvapivě jste se jí mohli dočkat na tiskové konferenci Microsoftu. Předvedl se zde totiž Stalker 2, který ponese podtitul Heart of Chernobyl a v tomto případě nebudu šetřit slovy chvály. V první řadě je skvělé, že se předvádí záběry ze hry a ne jen filmečky. V druhé řadě je to graficky krásná hra a to i v samotné akci. Zóna v podání téhle hry působí nádherně, majestátně, děsivě a přesto fascinujícím způsobem.

Milovníci série určitě poznají věž z Clear Sky, ocení detektor jménem Gilka a zbystří při narážce na novou frakci. Co ale bude pro všechny nejdůležitější, je datum vydání, a to je stanovené na 28. dubna 2022. Mezi uvedenými platformami je kromě PC také Xbox Series X a S, takže zcela next-gen hra. A rovnou zamíří na Game Pass, takže jeho předplatitelé ji dostanou „zdarma“. Bez zmínky o exkluzivitě ale můžeme čekat, že se hra objeví i na PlayStationech.