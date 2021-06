Husité jsou tu! Do Age of Empires II vtrhnou Češi s houfnicemi a Janem Žižkou

14. 6. 2021 2:05 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Nejnovějším národem v Age of Empires II: Definitive Edition budou Češi. Je to zpráva, na kterou našinci čekali hodně dlouho, protože legendární středověká strategie už dávno nenabízí jen souboje tradičních supervelmocí jako Angličanů a Francouzů. Když můžete hrát za Litevce a Kumány, proč ne za nás?

„Vskutku, proč ne!“ řekli si vývojáři a do chystaného DLC Dawn of the Dukes zařadili vedle Poláků i národ anglicky zvaný „Bohemians“. Bez zelených dresů s klokanem, zato s houfnicemi, válečnými vozy a kampaní za Jana Žižku z Trocnova.

Zatím neznáme podrobnosti o přesných statistikách českých jednotek, ale podle oficiálního popisu je jasné, že hlavní výhodou husitských armád bude vyspělá technologie závislá na střelném prachu. Válečný vůz je „smrtící předchůdce moderního tanku“, houfnice je vylepšená verze generické bombardy. Vsadím svůj kalich na to, že Češi budou extrémně nepříjemní hlavně v posledním, Imperiálním věku.

Na titulním obrázku, který níže najdete zkopírovaný, abyste si ho mohli rozkliknout a pořádně prohlédnout, uvidíte, jak české speciality vypadají – a to včetně Karlštejna. Řekl bych, že tato stavba nereprezentuje český div, ale že jde o unikátní skin klasického obranného hradu. Můžu se ale mýlit.

zdroj: Microsoft

Co se týče kampaně, jejím hlavním hrdinou bude Žižka, kdysi žoldák, následně bojovník za víru. Vývojáři ho označují za jednoho z nejlepších vojevůdců všech dob, taktického a technologického inovátora, a dodávají, že z obyčejných sedláků vytepal armádu, která se stala postrachem Svaté říše římské.

zdroj: Microsoft

To bychom měli Čechy. Ještě rychle pár slov k Polákům, kteří se pochlubí pilnými farmáři (čuchám, čuchám ekonomické upgrady) a unikátní jednotkou jménem Obuch – to je „brutální pěšák“, jehož kladivo z nepřátel strhává brnění. Což mi zní jako nějaká forma permanentního debuffu a dává mi to smysl, protože autoři už v minulém rozšíření dokázali, že se vůbec nebojí experimentovat. Seržanti stavějící donjony a zteč milující burgundská jízda to dokazují dost jasně.

V polské kampani si zahrajete za Hedviku či Jadwigu Polskou, svatořečenou patronku všech královen. A to není všechno – přibyde ještě jedna kampaň, tentokrát za jednu ze starších civilizací, a sice Litevce. V té se pokusíte potlačit dobyvačné choutky Řádu německých rytířů.

DLC vyjde v srpnu letošního roku a očekával bych, že bude stát 10 eur jako minulé rozšíření, Lords of the West. A kdyby se vám nechtělo platit nic navíc, stačí si předobjednat Age of Empires IV – potom dostanete česko-polský datadisk zdarma.