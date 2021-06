Brilantní tahovka Mario + Rabbids Kingdom Battle dostane pokračování Sparks of Hope

12. 6. 2021 22:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Konečně jsme se dočkali! Každý rok jsme před E3 predikovali návrat brilantní tahové strategie Mario + Rabbids Kingdom Battle, která všem dokázala, že spojení Nintenda s Ubisoftem funguje na výbornou. A letos byly naše modlitby konečně vyslyšeny a můžeme se tak začít těšit na docela jinou hru Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Na scénu se sice vracejí staří známí z univerza Maria, potrhlých králíků a jejich fúzí, ale jinak by se dalo říct, že nezůstal kámen na kameni. Kupříkladu už nebudete zachraňovat Mushroom Kingdom před zlotřilými králíky, ale vydáte se se svou lodí do vesmíru, kde budete zachraňovat jednotlivé planety.

Před čím? Prazvláštní entitou Cursa, která se přiživuje na nových stvořeních zvaných Sparks (Jiskry), které vznikly spojením Rabbidů a hvězdiček Lumas. Ty musíte za každou cenu ochránit před nejrůznějšími potvorami obývajícími tu kterou planetu a sloužícími zlomyslné entitě.

zdroj: Ubisoft

To by byla změna prostředí a zápletky, ale pak je tu ještě jedna velmi zásadní změna přímo v hratelnosti. Mario + Rabbids Sparks of Hope má stále svobodné pobíhání po úrovních s tahovými souboji, ale je v tom háček.

Tentokrát se totiž obejdete bez čtvercové sítě, po níž jste se pohybovali v jedničce. Stejně jako ve hrách Mordheim a Necromunda: Underhive Wars máte i v novém Mariovi ve svém tahu úplnou volnost pohybu, přičemž to dobré zůstalo – stále budete podrážet nepřátelům nohy a odrážet se od svých kolegů.

Je to určitě odvážný krok a zatím si nejsem vůbec jistý, jestli tím správným směrem. Ale to zjistíme, až si Mario + Rabbids Sparks of Hope sami zahrajeme. A tak se stane někdy v roce 2022 pouze na Switchi.