Překrásná Forza Horizon 5 vás vezme do rozmanitého Mexika

13. 6. 2021 21:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Roky čekáme na pořádné odhalení nové Forzy Motorsport, tedy pokračování původní, seriózněji pojaté závodní série, a místo ní nám Microsoft dneska detailně ukázal arkádovější Forzu Horizon 5. A není důvod litovat. Forza Horizon 4 patří k tomu nejlepšímu, co kdy v žánru závodních her vyšlo a hodně bych se divil, kdyby pátý díl nebyl alespoň stejně dobrý.

Dříve se spekulovalo, že nás pětka vezme do Japonska, ale tyto drby se nakonec ukázaly jako falešné. Forza Horizon 5 si jako své působiště vybrala Mexiko, kde se vyprahlé bělostné pouště střetávají s deštnými pralesy a vulkanicky mrtvou půdou. A díky ray-tracingu a síle nového Xboxu to všechno vypadá vážně parádně.

Forza drží krok s dobou, takže očekávejte nejnovější káry jako navrátilého krále offroadu Ford Bronco či extrémní sporťák Mercedes-AMG Project One. I tentokrát počítejte se střídáním ročních období, mezi která se přimíchá svéhlavé počasí. Zažijete jak pořádnou průtrž mračen v pralesech, tak děsivou pouštní bouři ve vyprahlých částech Mexika.

zdroj: Xbox

Forza Horizon 5 bude nepřekvapivě hodně o multiplayeru s mnoha a mnoha herními módy včetně volného ježdění po dosud největším otevřeném světě série. Pro samotáře tu bude připravený upovídaný příběh s plněním předpřipravených misí. Nebudou chybět ani ztřeštěné minihry s editorem.

Všechno to zní i vypadá skvěle, a není proto pochyb, že Forza Horizon 5 bude bojovat o letošní ceny. Ano, letošní, jelikož se nejnovějších závodů zúčastníte již 9. listopadu na PC, Xboxu Series X/S i Xboxu One a nová Forza nebude jako tolik jiných her chybět v předplatném Xbox Game Pass. Kdo by to byl čekal, že než se po Forze Motorsport 7 dočkáme nového simulačního dílu, vyjdou dva arkádové díly Horizonu...