Údajná mapa ze hry zasazuje Forzu Horizon 5 do Japonska

16. 2. 2021 14:41 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Že se chystá nová Forza, víme od půlky loňského roku. Microsoft oznámil probíhající vývoj titulu nazvaného jednoduše Forza Motorsport, který má restartovat převážně simulační sérii. Otěže v posledních letech převzala svobodnější série Forza Horizon, jejíž čtvrtý díl vyšel již před víc než 2 roky. A další spekulace poukazují na to, že bychom se Horiznu mohli dočkat dřív než Motorsportu.

Poprvé s takovou myšlenkou přišel loni v listopadu novinář Jeff Grubb z webu VentureBeat, který se v podcastu Xbox Empire (díky AltChar) zmínil o tom, že by nová Forza Horizon mohla dorazit dřív než Forza Motorsport, a že by se tak mohlo stát již letos.

Něco takového se zdá nepravděpodobné. Proč by Microsoft oznamoval Forzu Motorsport, ale vydal dřív dosud neoznámenou Forzu Horizon 5? Ale možná to tak skutečně dopadne. Olej do ohně nyní přilívá nový zdroj informací, který na Redditu sdílel údajný únik mapy Forzy Horizon 5. Jeho příspěvek byl pohotově odstraněn, ale co se jednou objeví na internetu, už nikdy zcela neuklidíte.

(Leaked) Forza Horizon Japan Map allegedly leaked by a Playground Games Employee



Reddit user posted two images to the Forza Horizon Subreddit in Feb 2020. I'm really hoping for a Horizon set in Japan pic.twitter.com/vqI1bk12HC — Idle Sloth ‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) February 10, 2021

V twitterovém příspěvku se tak můžete podívat na dva obrázky, které mají zachycovat mapu hry. Názvy provincií jednoznačně poukazují na Japonsko, což by znamenalo, že se opět budeme držet na levé straně silnice.

Japonsko by mě osobně dávalo smysl, neboť jde o kolébku spousty velkých výrobců aut, kteří jsou nedílnou součástí série. Navíc je zde nádherná, pro většinu států světa exotická příroda (což je taktéž nedílnou součástí všech dílů série) a různorodé prostředí nabízející jak zasněžené pahorky, tak industriální přístavy.

Obrázky byly údajně pořízené letos v lednu na vývojářské konferenci Microsoftu, kde měly jednotlivé týmy předvést, co chystají pro konzole Xbox. Co je na tom pravdy, v tuto chvíli nijak nezjistíme. Na uvedené mapě je každopádně velmi podivná rovná čára, která se v dané oblasti ve skutečném světě nevyskytuje, pokud tedy mají jednotlivé čáry představovat silnice. Ne že by Forza Horizon nějak do detailu zpracovávala jednotlivé regiony, ale čára přes celou mapu působí opravdu zvláštně.

Berte tento údajný únik s velkou rezervou. Snadno může jít o žertík, pár minut strávených ve photoshopu se satelitním snímkem. Ale osobně bych se za Japonsko vůbec nezlobil. Nebo byste byly radši, aby se Forza Horizon vydala někam úplně jinam?