Nová Forza se teprve začíná vyvíjet, na Xbox One už ani nevyjde

24. 7. 2020 10:55 | autor: Adam Homola

Jedna ze stálic Xboxu na včerejší prezentaci Microsoftu chybět samozřejmě nemohla: nová Forza Motorsport. Ta se jmenuje prostě jen Forza Motorsport a podobně jako Halo Infinite má být „duchovní reboot“, Forza bude „reimaginace“.

Reimaginace těžící z posledních patnácti let, ze kterých si prý vezme to nejlepší a okoření to o „nové herní koncepty a nové technologie“. Co to přesně znamená, už nikdo z Microsoftu ani Turn 10 neřekl. Víme jen, že Forza Motorsport bude mít propojený a dynamický svět a tvůrci tvrdí, že srdcem jejich nové závodní hry má být právě ono propojování.

Kreativní šéf vývoje Chris Esaki by byl rád, kdybyste si ve hře utvořili na někoho vazbu, našli kamarády a vytvořili komunity, které vám vydrží do konce života. Alespoň to tvrdí v prvním videu. Celoživotní přátelství si mimochodem budete utvářet ve hře, která podporuje ray tracing a běží ve 4K a 60fps.

Forza Motorsport vyjde na Xbox Series X a PC a dostupná bude i v Game Passu. Majitelé Xboxu One mají smůlu, protože Forza je prý v rané fázi vývoje a zatím nemá oznámené ani přibližné datum vydání. Velmi pravděpodobně se jí tak dočkáme až někdy v letech 2023 nebo 2024.

Vývojáři prozatím nezveřejnili žádné screenshoty, proto je jako úvodní obrázek použitý screenshot z Forzy Motorsport 7.

zdroj: Microsoft

Horizont počtvrté

Xbox Series X přijde na trh už za pár měsíců a Forza Motorsport dorazí až za pár let. Otázkou je, kdy dorazí (zatím neoznámená) Forza Horizon 5. Tvůrci ze studia Playground teď pracují na novém Fable a jistojistě tam ještě u druhého týmu vzniká další Horizon, ale ten asi jen tak nebude. Je klidně dost možné, že většina Playground maká a vypomáhá na Fable a na oznámení dalšího Horizonu si ještě počkáme.

Pokud si ale budete chtít za každou cenu na novém Xboxu zahrát nějakou Forzu, nabízí se Horizon 4. Ta totiž vyfasuje hned několik optimalizací šitých na míru Xboxu Series X v čele s detailnější grafikou, nativním rozlišením 4K a 60 fps. Chybět nebude ani podpora Quick Resume, Smart Delivery a prý i výrazně vylepšené loadingy.

Pokud tak ještě nemáte Forzu Horizon 4 odehranou na PC nebo Xboxu One, máte se na Xbox Series X na co těšit. Jde totiž bez debat o jednu z nejlepších závodních arkád: „Do detailu propracovaná, maniakálně vypiplaná a obsahem našlapaná závodní nirvána pro všechny milovníky dvoustopých mašin. Chyby bychom hledali leda tak s lupou v ruce – přílišná podobnost s vynikajícím předchůdcem je přesto nezpochybnitelná,“ napsal ve své recenzi v říjnu 2018 Honza Olejník.