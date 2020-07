Microsoft konečně ukázal nové Halo a neohromil

24. 7. 2020 9:20 | autor: Adam Homola

Vývojáři ze studia 343 konečně ukázali první záběry z Halo Infinite. Během včerejší akce Xbox Games Showcase jsme tak mohli vidět skoro deset minut souvislého hraní. To potvrzuje tradiční hratelnost série s několika drobnými novinkami v čele s přitahovacím hákem.

Microsoft také potvrdil, že hra poběží v 60 FPS a že se můžeme těšit na několikanásobně větší herní svět, který budeme moci víceméně volně prozkoumávat. Halo Infinite se tak vydává směrem k open worldu, ovšem otázka je, nakolik to bude klasický velký otevřený svět s absolutní svobodou a hromadou otazníků a nakolik půjde o lineární střílečku ve velkých kulisách. Chybět nebude ani splitscreen a coop.

Halo Infinite pořád ještě nemá přesné datum vydání, ale víme, že vyjde někdy letos. A už z dřívějška víme, že nebude exkluzivní na novou konzoli od Microsoftu, ale bude k mání hned na třech platformách: PC, Xbox Series X a Xbox One.

Ohromně neohromen

A teď ruku na srdce: Vás ta ukázka ohromila? Vypadalo to sice jako Halo, ale na to, že jde o vlajkovou loď Microsoftu, jeho nejcennější značku a sérii, která v podstatě udělala Xbox, to působilo trestuhodně nevýrazně. Jako kdybyste ve skvělé restauraci dostali jídlo, které kuchař zapomněl naaranžovat a okořenit.

První trailer nezaujal hned ve dvou rovinách: ani po grafické, ani po hratelnostní stránce. Infinite vypadá dobře a ostře, ale jaksi jednoduše, nudně, bez chuti a bez zápachu. Osobně mi hra po vizuální stránce nepřijde zajímavá a bohužel ani technicky úchvatná.

Popravdě jsem si celou dobu říkal, jestli se dívám na záběry z verze pro PC / Xbox Series X, nebo jestli to jede na Xboxu One. Je to kvůli tomu, že hra musí běžet i na slabém Xbox One S? Infinite jednoduše nevypadá jako hra příští generace, ale jako hra, která mezi generacemi přešlapuje.

A hratelnost? Ze včerejšího dema to vypadá jako staré dobré Halo. Což jistě nenáročné hráče potěší, ale já čekal víc. Neviděl jsem nic, co by mi otevřelo ústa. Nic, u čeho bych nadzvedl obočí a řekl si: „Wow, to musím mít!“. Hratelnost vypadala vlastně pořád stejně tak, jak si ji pamatuju z téměř jakéhokoliv jiného Halo, včetně toho prvního. A přitahovací hák mě v dnešní době ze židle opravdu nezvedne.

Na to, že Halo Infinite měla být ta největší pecka celé akce a teoreticky i důvod, proč si koupit novou konzoli od Microsoftu nebo si alespoň hru uložit do seznamu přání na Steamu, to bylo mírné zklamání. Z prvních záběrů nevypadá nové Halo špatně, ale když takovýto titul „nevypadá špatně“, je něco špatně.

Budoucí minulost

Fakt, že Halo Infinite vypadá jako standardní Halo, je ale možná úmysl. Sami tvůrci o hře mluví jako o „duchovním rebootu” značky, tudíž přiblížit se, alespoň pocitově, prvnímu Halo je dost možná jejích cíl. V tom případě klobouk dolů, protože soudě dle aktuální ukázky příběhové kampaně se jim to daří na výbornou. Byť minimálně po příběhové stránce se bude pokračovat v dějové lince Master Chiefa a navazovat na Halo 5.

Mnohem zajímavější je ale tvrzení, že Halo Infinite není jen jedna hra. Má jít prý o „platformu“, skrze kterou budou 343 vyprávět další příběhy ze světa Halo „po řadu let“. Tím se nám otevírá prostor pro celou plejádu nesmírně zajímavých spekulací.

Vyjde totiž za další tři, čtyři roky nové Halo? Nebo budou tvůrci jen rozšiřovat Infinite novými DLC, která na nás budou v hlavním menu hry vyskakovat jako nové položky, třeba tak trochu ve stylu Hitmana?

A hlavně: Budou se ta nová příběhová DLC jen a pouze prodávat, nebo budou součástí Game Passu? Je totiž otázkou, nakolik je obchodní model Game Passu udržitelný pro tak masivní tituly jako Halo. Kdyby si hru koupilo jen zanedbatelné množství lidí, protože ji budou hrát všichni přes Game Pass, bude to po finanční stránce stačit? Nebude se pak klást o to větší důraz na mikrotransakce, DLC a vůbec jakýkoliv dodatečný placený obsah, který už ale součástí Game Passu třeba nebude?

Z prvního videa tak sice Halo Infinite připomíná spíše minulost, ale obchodním modelem může prorazit dveře do budoucnosti.