V taktickém RPG Wartales od tvůrců Northgard se z vás stanou nájemní žoldáci

14. 6. 2021 10:28 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Shiro Games si za mnoho let své působnosti vytvořilo slušné jméno hrami jako Evoland a Northgard, ale jejich poslední počin Darksburg mnoho vášní nevyvolal a okamžitě se na něj zapomnělo. Doufejme, že si francouzští vývojáři napraví lehce pošramocenou reputaci svým dalším titulem Wartales.

Wartales je středověké RPG s lehkou příměsí fantastiky. Nečekejte žádné kouzelníky, trolly či gobliny. Zdejší svět je o něco blíž tomu našemu, i když pár věcí řeší trochu jinak. Tak například mor, který před stoletím téměř zničil kdysi věhlasnou Edoranskou říši, lidi vyloženě nezabíjí, ale dělá z nich nepříčetné tvory hladově útočící na své druhy.

Svět, jehož rozloha má být gargantuovská, od té doby silně potemněl a hrdinové vymizeli. Ani vy nejste žádnými vyvolenými předurčenými ke spasení světa. Jste jenom odvážné duše, které si na živobytí vydělávají podobně jako zaklínači – přijmete kdejakou špinavou prácičku, o kterou v těchto dobách vážně není nouze.

Wartales dokonce nemá ani hlavní příběh. Místo něj budete prožívat menší příběhy v jednotlivých, ihned přístupných regionech světa, které vám dohromady dají ucelenou představu o tom, co se tady děje. Jak můžete vidět ve videu výše, čeká vás putování po rozlehlé krajině v reálném čase, zatímco souboje probíhají tahově na čtvercové síti.

Do svých řad budete najímat nové žoldáky s rozdílnými vlastnostmi, dojde na vylepšování vlastního tábora i crafting nového vybavení pro členy vaší čím dál tím známější party. Jen musíte mít neustále na paměti přísný ukládací systém hry. Váš postup se uloží a přepíše před začátkem posledního boje a v poslední vámi navštívené vesnici. Cokoliv mezi tím nebo před tím je v případě nutnosti vrátit se ztracené.

Wartales ještě letos zamíří do předběžného přístupu na Steamu, kde nabídne jen pár regionů s herním potenciálem na deset hodin. Hru si ještě před tím můžete vyzkoušet v demoverzi od 16. do 22. června. Plná hry by měla vyjít do roka od zahájení early accessu.