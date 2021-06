V demu slovenského RPG Sacred Fire na vás bude promlouvat hlas Geralta

9. 6. 2021 15:08 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od 16. do 22. června bude probíhat další festival her na Steamu, což znamená přehršel příležitostí vyzkoušet si demoverze očekávaných her. Někde mezi nimi najdete i očekávané slovenské psychologické RPG Sacred Fire založené na hráčových volbách, které nyní láká na novou „atrakci“.

V demoverzi si projdete první kapitolu příběhu, ve kterém se stanete uprchlíkem ukrývajícím se před stíhajícími Římany. Podle toho, jestli si jako hlavního hrdinu zvolíte muže či ženu, prožijete něco trochu jiného. O změny mezi těmito dvěma perspektivami se postarala spisovatelka Jennie Kong.

Ve hře uslyšíte několik známých hlasů v čele s Dougem Cocklem, kterého pravděpodobně znáte jako Geralta ze Zaklínače. Jeho nezaměnitelný hlas vás provede i novým trailerem níže. Z dalších dabérů důležitých NPC tvůrci jmenují Bena Brittona a Michelle Gonzo.

zdroj: Poetic

Po demoverzi nastoupí čekání na přídavek, který se objeví během podzimu. Tehdy Sacred Fire vstoupí do předběžného přístupu, kde vás nechá zahrát tři z plánovaných pěti aktů. Zbylé dva přibydou později zdarma.

Datum vydání plné hry je v tuto chvíli v nedohlednu, a pokud se o Sacred Fire a jeho vývoji chcete dozvědět úplně vše, vraťte se k Vaškovu famóznímu rozhovorovému článku.