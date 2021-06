Bethesda představila vesmírné RPG Starfield i s datem vydání

13. 6. 2021 19:12 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Během E3 před třemi lety Bethesda oznámila vesmírné RPG Starfield a od té doby jsme si museli vystačit jen s drby a neurčitými informacemi. Ale konečně se dostáváme do bodu, kdy pohlaváři svolili k odhalování konkrétnějších informací a Starfield se najednou nejeví tak vzdálený.

Nový trailer je sice pěkným filmečkem, ale o hře samotné vám toho mnoho neprozradí. Tedy kromě toho, že ji Bethesda vyvíjí údajně již 25 let, a že vyjde 11. 11. 2022, tedy na den přesně 11 let po Skyrimu. Posedlost jedenáctkou (že by pomrknutí k fotbalu?) a obecně hezkými čísly Bethesdu zjevně neopouští a nezbývá nám než doufat, že nedojde k odkladu.

Ale v ideálním případě budeme čekat pouhý rok a půl, než se vydáme na vesmírné dobrodružství. A Starfield tehdy nakonec vyjde vedle počítačů s Windows 10 pouze na Xboxu Series X/S, takže odkoupení Bethesdy Microsoftem už se začíná projevovat. Hra bude rovněž ihned dostupná v předplatném Xbox Game Pass.

S datem vydání souvisí jedna velmi zajímavá skutečnost – The Elder Scrolls VI by mohlo teoreticky vyjít třeba už v roce 2023. To je samozřejmě příliš optimistické, nicméně samotnou Bethesdou slíbená podmínka bude splněná, tedy že příští TES nevyjde dřív než Starfield. Ale nepředbíhejme, nejprve nás čeká výlet ke hvězdám.