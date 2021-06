Salt and Sanctuary dostane vetší a lepší pokračování Salt and Sacrifice

11. 6. 2021 12:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Včerejší vykopnutí akce Summer Game Fest, které zároveň posloužilo jako takové neoficiální zahájení letošní E3, nebylo na herní oznámení vůbec chudé. Sice si v samém závěru pro sebe show ukradl hlavně dlouho očekávaný Elden Ring, mě osobně ale vlastně skoro stejně potěšilo oznámení pokračování 2D soulsovky Salt and Sanctuary.

To ponese název Salt and Sacrifice a z krátkého traileru to vypadá, že se základní designová formulka zas tak moc nezmění, jen patrně řádně nabobtná. James Silva ze Ska Studios na PlayStation Blogu slibuje, že novinek bude docela hodně.

Nový díl se odehrává v jiné éře a zemi než Sanctuary a postaví nás do role odsouzence, jemuž byl trest odpuštěn za pochmurnou doživotní službu – lovení mágů. Jednou z velkých změn by měly být dynamičtější souboje s bossy, které budou mít několik fází, při nichž se silní nepřátelé mohou přesouvat skrz lokace a třeba se i dát do boje s nějakými jinými bossy.

Hra tentokrát nabídne kromě gaučového multiplayeru i plnohodnotnou online kooperaci, s kamarádem můžete projít celou hrou od začátku do konce. Po vzoru Souls si také budete moci na pomoc přivolat náhodné hráče skrz vyvolávací systém.

Salt and Sacrifice má vyjít v prvním kvartálu příštího roku, potvrzené jsou verze pro současnou a minulou generaci PlayStationu a PC.