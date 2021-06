Hezčí než Ghost of Tsushima? Trek to Yomi je akční pocta Kurosawovým filmům

13. 6. 2021 0:37 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Tiskovka (nebo spíš pásmo komediálních skečů) v podání vydavatelství Devolver jako obvykle stála za to a opět se zařadí ke klenotům celé E3. Ani magnificentní charisma nedostižné Niny Struthers ovšem nedokázalo zcela přebít skutečnost, že se pod Devolverem objevily doopravdy zajímavé hry. Možná tou nejpřitažlivější je Trek to Yomi.

„Kurosawa,“ svorně vyhrkly mozky nás, redaktorů, i vás, diváků v chatu, když se na obrazovce rozehrála černobílá symfonie ladných samurajských úderů a úskoků. A to přesto, že příběh šermíře Hirokiho bude do velké míry spoléhat na plošinovkové zobrazení ze strany – nejsem si úplně jistý, že by se mistr s touto rigidní kameramanskou volbou ztotožnil.

zdroj: Devolver Digital

Hra ale v každém případě vypadá a zní nádherně. Váš meč v ní mimochodem ochutná nejen lidskou krev, zakousne se i do těl nadpozemských démonů. Hiroki se musí vypořádat s vlastním selháním, s tím, že nedokázal zachránit ty, které zachránit měl, což je pro každého správného samuraje zatraceně silná motivace.

O moc víc toho bohužel zatím nevíme, tedy kromě skutečnosti, že hra se chystá na PC a na starou i novou generaci konzolí. Dočkat bychom se jí měli až příští rok, tvůrcům tedy zbývá ještě spousta času, aby se s hladovými veterány Ghost of Tsushima podělili o další detaily.