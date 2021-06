Po dvou letech se připomíná skvěle vypadající nástupce HOMAM Songs of Conquest

14. 6. 2021 18:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V roce 2019 nám během PC Gaming Show spadla čelist. Světu se totiž odhalila hra Songs of Conquest okatě inspirovaná klasickými díly milované série Heroes of Might and Magic. Ihned se u nás zařadila k velmi očekávaným titulům, a byla to dokonce jedna z her, které si Adam chtěl rozhodně zahrát v roce 2020. Bohužel se nedočkal a nedočká se ani letos. Nicméně příští rok už Songs of Conquest konečně dostaneme.

Prvotina studia Lavapotion v sobě inspiraci slavnou sérií vážně nezapře. Je tu velmi povědomé putování po mapě světa se sbíráním zdrojů, nechybí taktické, komplexně vypadající tahové souboje na hexovém plánu, jimž předchází strategické rozmístění vlastních jednotek.

Skvěle vypadá i budování měst přímo na mapě světa a co si budeme povídat, vizuální stránka této hry je jednoduše dechberoucí. V rámci příběhové kampaně pak na vás čekají čtyři znepřátelené frakce, o nichž se víc dočtete na oficiálních stránkách hry.

Kampaní můžete projít i s kamarádem díky lokálnímu a online multiplayeru a pro tvořivé hráče bude připravený editor, který vám umožní vytvořit vlastní scénáře včetně vámi naskriptovaných událostí, dialogů, soundtracku a dalších.

Songs of Conquest je zkrátka obrovské lákadlo, které za žádnou cenu nesmí zklamat! Zahrajeme si ho zkraje příštího roku pouze na počítačích.