Fanoušci předělávají kultovní tahovku Heroes of Might and Magic 2 do lepšího enginu

18. 5. 2021 12:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V soutěži popularity vyhrává v rámci série Heroes of Might and Magic většinou trojka, ačkoliv by s tím třeba u nás v redakci Vašek s Adamem úplně nesouhlasili. Lásku nicméně dávají fanoušci tahových strategií i ostatním dílům - projekt FHeroes2, který začal přibližně před rokem, si klade za cíl zlepšit neméně oblíbenou dvojku.

FHeroes2 je multiplatformní předělávkou Heroes of Might and Magic II: The Succession Wars a zároveň otevřeným softwarem, do kterého může prostřednictvím GitHub přispět každý zájemce. Výsledná hra by měla podporovat vícero druhů a velikostí rozlišení (včetně volných změn velikosti okna), lepší umělou inteligenci, rychlejší rozdělování jednotek, opravit stovky chyb a také možnost automaticky vyřešit lehké bitvy včetně možnosti onen boj restartovat a odehrát ručně, když nebudete spokojení s výsledkem. V přiloženém videu si ale můžete povšimnout třeba i plynulejších animací.

Grafický styl i hratelnost klasiky z roku 1996 zůstává zachována, přičemž moddeři pouze přidávají vylepšení, na která jsou zvyklí hráči moderních tahovek. Současná verze FHeroes2 s číslem 0.9.3 podporuje pouze lokální multiplayer, vylepšení online režimu je ale v plánu. Tvůrci před časem založili vlastní Patreon, kde pravidelně informují o změnách - od nedávna se dá hra spustit třeba na Vitě.

Předělávku Heroes of Might and Magic 2 si můžete stáhnout zcela zdarma, tvůrci nicméně doporučují, abyste předtím byli vlastníky kopie třeba z GOGu nebo klidně i původního cédéčka. V opačném případě si od nich můžete stáhnout alespoň demo.