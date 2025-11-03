Nejčtenější články týdne – Všechny kachničky táhnou na východ

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřila zpráva o rozšíření Crusader Kings III, které nás zavedlo do tajemného světa východoasijských států, ačkoli jeho vydání souběžně s Europou Universalis V nebylo zřejmě tím nejlepším taktickým tahem. Stejně tak se ukázalo, že Ninja Gaiden 4 toho má díky svému rychlému a strhujícímu tempu stále co říct. Možná nejzásadnější překvapení přineslo oznámení Microsoftu o možném směřování Xboxu k PC platformě, což spustilo vlnu spekulací o budoucnosti konzolového hraní.
Ninja Gaiden 4 – recenze vysokooktanové rubačky
Draka střídá Vrána
Escape from Duckov – recenze kachní extrakční střílečky
Sbírání kořisti, tentokrát i pro samotáře
Crusader Kings III: All Under Heaven – recenze obřího datadisku
Celé podnebesí je úřednický ráj
Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu
Splynutí světů
Pod radarem: Kooperace na styl Stalkera, vyzyvatel Total War i fantasy výherní automat
Alien: Isolation i stylová detektivka
Upírská battle royale z pražských ulic končí. Bloodhunt vydržel čtyři roky
Konec další upíří kapitoly
Amazon osekává herní divizi a ukončuje vývoj velkých titulů. New World končí s novým obsahem
Vize, která se nenaplnila
Civilization VII ustupuje. Do změn civilizací mezi věky vás už nebude nutit
Nepopulární rozhodnutí
Simracing 101: Jak začít závodit od stolu
Čím se vybavit na domácí závodění?
Opět přibývají spekulace o Half-Life 3. Valve údajně chystá velké odhalení
Tak už?
