Nejčtenější články týdne – Všechny kachničky táhnou na východ

3. 11. 2025 9:00

Mezi nejčtenější články minulého týdne patřila zpráva o rozšíření Crusader Kings III, které nás zavedlo do tajemného světa východoasijských států, ačkoli jeho vydání souběžně s Europou Universalis V nebylo zřejmě tím nejlepším taktickým tahem. Stejně tak se ukázalo, že Ninja Gaiden 4 toho má díky svému rychlému a strhujícímu tempu stále co říct. Možná nejzásadnější překvapení přineslo oznámení Microsoftu o možném směřování Xboxu k PC platformě, což spustilo vlnu spekulací o budoucnosti konzolového hraní.

