Opět přibývají spekulace o Half-Life 3. Valve údajně chystá velké odhalení

31. 10. 2025 16:30

Je to příběh starý jako sám čas. Od poslední epizody velebené série Half-Life uplynulo mnoho let a fanoušci se každý den modlí, aby Valve konečně vzalo rozum do hrsti a vydalo pověstný třetí díl. Mírné ochlazení žízně sice obstaralo Half-Life: Alyx, ale kvůli své povaze pro virtuální realitu to nebylo dostatečné. Naděje ovšem stále neumírá.

Je tomu už pět měsíců, co leaker Tyler McVicker tvrdil, že je nová hra ze série hratelná od začátku do konce. Nyní se tento neohrožený fanoušek znovu hlásí o slovo, tentokrát ohledně údajných příprav premiérové ukázky (děkujeme webu Insider Gaming).

V nové epizodě svého pořadu HLX Files insider tvrdí, že Valve chystá trailer a údajně k této marketingové disciplíně přistupuje odlišně než běžná AAA studia a vydavatelství. Jedním z hlavních rozdílů má být časový segment mezi představením projektu veřejnosti a jeho vydáním. Místo „standardního ročního okna“ by tyto dva momenty měl dělit povážlivě kratší čas, podobně jako v případě Half-Life: Alyx (čtyři měsíce).

Dle McVickera se tím Valve chce vyhnout vytvoření ukázky, ve které by studio „muselo efektivně předstírat“ pozdější stádium a dokončit konkrétní pasáž, zatímco ostatní části hry by byly stále v procesu tvorby. Nicméně ve chvíli, kdy se ukázka vydá jen chvíli před vydáním, bude mnohem víc odrážet finální podobu.

Jak už tak u všech podobných informací ohledně Half-Life 3 bývá zvykem, jde nadále o čisté spekulace, které je zapotřebí brát s velkou rezervou. Ale asi všichni tuší, že je další díl jen otázkou času, a v případě srdečních fanoušků i slušné porce trpělivosti. Ale třeba se letos v listopadu konečně dočkáme.

Nejnovější články