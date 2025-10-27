Upírská battle royale z pražských ulic končí. Bloodhunt vydržel čtyři roky
zdroj: Sharkmob

Upírská battle royale z pražských ulic končí. Bloodhunt vydržel čtyři roky

PC PlayStation 5

27. 10. 2025 16:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Vampire: The Masquerade - Blood Hunt
Galerie

Pro fanoušky světa Vampire: The Masquerade byla svého času akční battle royale poslední hrou, kterou by snad chtěli. Přesto studio Sharkmob zkusilo zlomit rozpaky a přineslo Bloodhunt – akci, která našince lákala především na mapu stověžaté Prahy. Ani to multiplayerovou záležitost nezachránilo, obsahová podpora skončila jen rok po oficiálním spuštění a teď dojde i k vypnutí serverů.

Fanoušci se sice v nočních ulicích našeho hlavního města mohli nadále prohánět, sice bez dodatečného obsahu a aktualizací, ale společně se svými kamarády, z nichž mohli sát životní energii. Skotačení po pražských střechách oficiálně skončí 28. dubna 2026.

zdroj: Sharkmob

Bloodhunt uzavře servery téměř přesně čtyři roky po vydání, což je dost možná delší doba, než jakou fanoušci před pár lety vůbec predikovali. Počínaje dnešním dnem už není možné nakupovat in-game žetony, nicméně herní obchod zůstane dostupný až do vypnutí, takže nastřádaná platidla v něm můžete utratit.

„Během uplynulých 4 let jsme byli nadšení z vaší vášně a oddanosti hře. Vaše zpětná vazba, kreativita i nadšení pro nás znamenaly opravdu hodně. Navzdory vám, naší úžasné komunitě, však aktuální počet hráčů dosáhl úrovně, kdy již není možné servery dále provozovat,“  sdílí posmutnělé studio.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Recenze
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – recenze pokračování upírské klasiky

Jakmile dojde k vypnutí serverů, smažou se i veškeré účty a herní informace o všech hráčích. Sharkmob následně bude moct zdroje přesunout ke svému dalšímu projektu, jímž je taktická extrakční střílečka Exoborne. Ta aktuálně hledá testery, tak snad ji postihne trochu příjemnější osud než upírskou battle royale.

Ostatně to by šlo přát i celému hernímu univerzu Vampire: The Masquerade. Nejenže zklamal Bloodhunt, nedávno po letech strastiplného vývoje konečně vyšlo i očekávané RPG Bloodlines 2. To sice v konečném důsledku není takovou katastrofou, lhali bychom však, kdybychom tvrdili, že se chytá na svého předchůdce (recenze).

Smarty.cz
Tagy:
upíři battle royale Vampire the Masquerade
Zdroje:
PlayStation Lifestyle, Sharkmob
Hry:
Vampire: The Masquerade - Bloodhunt
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Hyrule Warriors: Age of Imprisonment – Proti králi démonů
Sleep Awake – Oznámení
Sleep Awake – Oznámení
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Mouse P.I. For Hire – Datum vydání
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Fallout 4: Anniversary Edition – Odhalení
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Kingdom Come: Deliverance II – Mysteria Ecclesiae – Ukázka
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
Battlefield 6: Season 1 - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
No Man's Sky - Breach Trailer
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Fight Club #747 – Bloodlines 2 a jiní krvesajové
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Stalker 2: Heart of Chornobyl — PS5 Gameplay Trailer
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Anno 117: Pax Romana – Podrobné představení
Two Point Museum x Vampire Survivors
Two Point Museum x Vampire Survivors
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Project Shadowglass - Early Alpha Teaser
Fight Club #746 – Moderní válka
Fight Club #746 – Moderní válka
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Borderlands 4 - Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day - Teaser
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Croc Legend of the Gobbos: Platinum Edition
Arc Raiders – Předobjednávky
Arc Raiders – Předobjednávky
Dinolords – Uzavřená alfa
Dinolords – Uzavřená alfa
Legacy of Valor – Představení
Legacy of Valor – Představení
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Heroes of Might and Magic: Olden Era - Demo
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení
Crusader Kings III: All Under Heaven - Oznámení

Nejnovější články