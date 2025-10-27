Upírská battle royale z pražských ulic končí. Bloodhunt vydržel čtyři roky

Pro fanoušky světa Vampire: The Masquerade byla svého času akční battle royale poslední hrou, kterou by snad chtěli. Přesto studio Sharkmob zkusilo zlomit rozpaky a přineslo Bloodhunt – akci, která našince lákala především na mapu stověžaté Prahy. Ani to multiplayerovou záležitost nezachránilo, obsahová podpora skončila jen rok po oficiálním spuštění a teď dojde i k vypnutí serverů.
Fanoušci se sice v nočních ulicích našeho hlavního města mohli nadále prohánět, sice bez dodatečného obsahu a aktualizací, ale společně se svými kamarády, z nichž mohli sát životní energii. Skotačení po pražských střechách oficiálně skončí 28. dubna 2026.
Bloodhunt uzavře servery téměř přesně čtyři roky po vydání, což je dost možná delší doba, než jakou fanoušci před pár lety vůbec predikovali. Počínaje dnešním dnem už není možné nakupovat in-game žetony, nicméně herní obchod zůstane dostupný až do vypnutí, takže nastřádaná platidla v něm můžete utratit.
„Během uplynulých 4 let jsme byli nadšení z vaší vášně a oddanosti hře. Vaše zpětná vazba, kreativita i nadšení pro nás znamenaly opravdu hodně. Navzdory vám, naší úžasné komunitě, však aktuální počet hráčů dosáhl úrovně, kdy již není možné servery dále provozovat,“ sdílí posmutnělé studio.
Jakmile dojde k vypnutí serverů, smažou se i veškeré účty a herní informace o všech hráčích. Sharkmob následně bude moct zdroje přesunout ke svému dalšímu projektu, jímž je taktická extrakční střílečka Exoborne. Ta aktuálně hledá testery, tak snad ji postihne trochu příjemnější osud než upírskou battle royale.
Ostatně to by šlo přát i celému hernímu univerzu Vampire: The Masquerade. Nejenže zklamal Bloodhunt, nedávno po letech strastiplného vývoje konečně vyšlo i očekávané RPG Bloodlines 2. To sice v konečném důsledku není takovou katastrofou, lhali bychom však, kdybychom tvrdili, že se chytá na svého předchůdce (recenze).