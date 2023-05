Upíří battle royale Vampire: The Masquerade - Bloodhunt končí

16. 5. 2023 13:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Když se podíváme na stav upírského světa Vampire: The Masquerade ve videohrách, chtělo by se jednomu až plakat. Bloodlines 2 se dost možná stále nachází ve vývojářském očistci, Swansong zase takový šlágr nebyl a pomyslnou pochodeň musí držet různé vizuální novely v čele se Shadows of New York a Coteries of New York. No a pak je tu battle royale Bloodhunt, jejíž pouť se teď chýlí ke konci.

Free-to-play akce sice při svém vydání dokázala oslovit nemalou porci krvežíznivců (u nás třeba tím, že se odehrává v Praze), pozornost se jí ale nepodařila udržet. Studio Sharkmob tak přistoupilo k razantnímu kroku a rozhodlo, že její vývoj necelý rok po vydání plné verze pro PC a PS5 ukončí.

Konec v praxi znamená, že do hry kromě závěrečné aktualizace (přinese třeba komunitní hlasování postupně odemykající dodatečné věci) už žádný další obsah nedorazí a 26. září tvůrci vypnou možnost nakupovat prémiovou měnu za reálné peníze. Servery ale poběží i nadále, takže jestli vás střílení a popíjení krve ve stověžaté Praze baví, můžete se do něj pouštět i nadále. Tvůrci slibují, že do titulu implementují systém, který umožní snáze získávat herní žetony, aby hráči mohli i nadále odemykat kosmetické doplňky.

Rozhodnutí tým učinil s těžkým srdcem, ale pevně doufá, že získané zkušenosti se pozitivně odrazí ve vývoji budoucích her.

Nepříliš pozitivní zpráva přichází pouhý den poté, co spoluzakladatel Troika Games (studio, které stojí za původními Bloodlines) Timothy Cain na YouTube nahrál video, ve kterém hovoří o titulech, jež měly kráčet ve šlépějích původního upířího RPG, Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

První hra se jmenovala Exodus a navazovala přímo na jedničku. Odehrávat se měla v městečku Barstow, ve kterém byste se s ostatními upíry snažili přežít a utéct před tajemným zlem. Druhá hra zase paradoxně nesla pracovní název Bloodhunt a hráči v ní měli cestovat do Las Vegas. Kromě těchto dvou her se ještě přemýšlelo nad třetím projektem, který však nedostal žádné konkrétnější obrysy.

Všechny zmíněné koncepty zůstaly pouze na papíře a tvůrci se u nich nedostali ani do bodu, kdy by přemýšleli nad jednotlivými mechanismy. Jestli je škoda, že se je nepodařilo přetavit do kompletního produktu, už se tak patrně nikdy nedozvíme.