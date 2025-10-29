Civilization VII ustupuje. Do změn civilizací mezi věky vás už nebude nutit

V připravované aktualizaci pro Civilization VII se opět objeví možnost provést jednu vybranou civilizaci celou hrou od starověku až po moderní věk, bez přepínání mezi různými národy. Systém střídaní byl už před vydáním jedním z nejvíce polarizujících prvků nového dílu a vyvolal mezi fanoušky dlouhé měsíce debat. Studio nyní interně testuje režim, kde se civilizace mezi věky měnit nebude a zároveň zahajuje komunitní projekt Firaxis Feature Workshop, v jehož rámci plánuje zapojit omezený počet hráčů přímo do vývoje.
Systémová změna však není jediným velkým krokem na obzoru. Čerstvě oznámený update 1.3.0, který vyjde na začátku listopadu společně s první částí rozšíření Tides of Power, se zaměří na rozšíření námořních mechanismů a celkové ozvláštnění průzkumu oceánů.
Update přinese novou univerzální přístavní budovu, z níž se budou spouštět lodě a která zvýší výnos rybolovu. Doplní ji nová průzkumně-loupežnická loď, která se zpřístupní ve věku objevů, schopná nabourávat obchodní cesty i v období míru. Prozkoumávat s nimi budete moct oceány, kde se budou objevovat nové typy zdrojů jako krabi, želvy nebo kauri, ulity měkkýšů historicky používané jako platidlo a šperky.
Hluboké vody mohou skrývat atoly a na jezerech se objevují lotosy poskytující potravinové a finanční bonusy. Havajská civilizace pak dostane unikátní schopnost zužitkovat oceánská pole už v období průzkumu.
V námořních bitvách dojde k důležitému rozdělení jednotek na lehké a těžké. Lehké lodě vynikají rychlostí, dohledem a šikovností při obcházení nepřítele, zatímco těžké představují pomalejší, ale ničivé střelce. Strategická práce s flotilou bude spočívat v kombinaci obojího.
První část rozšíření Tides of Power představí pirátského korzára Edwarda Teache, známého jako Černovous, a k tomu přidá dvě nové civilizace – oceánskou Tongu a Pirátskou republiku – společně se čtveřicí nových divů. V prosinci se přidá i druhá vlna s pirátkou Sajjídou al-Hurrou, Osmanskou říší a Islandem.
Mezitím samotné studio upozorňuje, že během vánočních svátků tempo updatů zpomalí, protože se vývojáři přesunou právě k testování rozsáhlejších změn a přípravě komunitního workshopu. Za jedinou civilizaci si tak v Civilization VII patrně zahrajeme až příští rok.