Civilization VII se vzpamatovává z pomalého startu. Take-Two věří, že usedne mezi legendy

12. 8. 2025 13:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Když Civilization VII vyšla, byl to přesně ten typ pokračování, které má obrovský příslib. Razantní změny se mi hodně líbily a stále jsem přesvědčen o tom, že stejně jako v předchozích případech slavné 4X tahovky budeme sedmičku za pár let vyzdvihovat na piedestal. A to i přes to, že momentálně svítí na Steamu smíšené hodnocení a na Metacriticu má od uživatelů 3,7.

Strauss Zelnick, generální ředitel vydavatelství Take-Two, tvrdí, že dlouhodobé vyhlídky odpovídají původním interním plánům. „Hra se zlepšuje,“ uvedl Zelnick v rozhovoru pro IGN, který se točil kolem čerstvých finančních výsledků společnosti.

„Civilization měla vždycky pomalý rozjezd. Nevěřím úplně na teorii dlouhého dojezdu v zábavním průmyslu, ale tady funguje. Naše prognózy pro celoživotní hodnotu hry jsou prakticky stejné jako v době uvedení. Ano, začátek byl pomalý a museli jsme podniknout nějaké kroky – a další teprve přijdou – ale reakce hráčů se postupně zlepšují a z titulu máme dobrý pocit. Věřím, že si časem vybuduje pevné místo mezi nejlepšími díly série,“ říká šéf Take-Two.

Civilization 7 vyšla letos v únoru nejen na PC, ale také na PlayStationu, Xboxu a Switchi (včetně verze pro Switch 2), a dokonce i ve VR. Přestože hlavní základnu fanoušků má série na PC, tentokrát se Firaxis pokusil oslovit širší publikum. Čísla na Steamu ale naznačují, že PC komunita nepřijala novinky bez výhrad. Krátce po vydání se objevila vlna kritiky uživatelského rozhraní, omezené variability map a také stížnosti na absenci některých prvků, které se v sérii staly samozřejmostí. Některým hráčům se nelíbily ani změny v samotných herních systémech – včetně kontroverzního rozdělení na epochy, ve kterých si pokaždé volíte novou civilizaci.

Firaxis od vydání postupně vydává aktualizace, které se snaží novinky vyladit. Poslední patch 1.2.3 se zaměřil právě na úpravy přechodů mezi věky, aby byly plynulejší a strategicky zajímavější. Civilization VII je navíc do 25. srpna na Steamu v 30% slevě.

Civilization 7 – vývoj od vydání

Únor 2025 – Vydání hry

  • Start na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch a Switch 2 + VR verze

Březen 2025 – Patch 1.0.5

  • Opravy stability a výkonu

  • První úpravy uživatelského rozhraní

  • Menší úpravy balancu jednotek

Květen 2025 – Patch 1.1.0

  • Přidány nové mapové skripty pro větší variabilitu prostředí

  • Úpravy AI diplomacie a správy měst

  • Možnost detailnějšího nastavení obtížnosti přechodů mezi věky

Červenec 2025 – Patch 1.2.0

  • Vylepšené tutoriály pro nováčky

  • Rozšířené statistiky a přehledy ekonomiky říše

  • První úpravy systému dědictví při přechodu mezi věky

Srpen 2025 – Patch 1.2.3

  • Velké změny přechodů mezi věky – více možností při výběru civilizace, lepší vyvážení bonusů a penalizací

  • Zrychlení načítání map a optimalizace pro starší hardware

  • Balanc jednotek pro pozdní fáze hry

Nejnovější články