Pod radarem: Kooperace na styl Stalkera, vyzyvatel Total War i fantasy výherní automat

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Tormented Souls 2 – Pokračování moderní konkurence starých Silent Hillů
Série Tormented Souls se hrdě hlásí ke klasickým akčním hororům, kdy v aktuálním pokračování lze snadno vypozorovat jak zápletku inspirovanou Silent Hillem, tak i kostru třeba takového Resident Evilu. Občas zvláštní úhly kamery, často velmi nápaditá monstra, úzké chodby děsivých míst i řada postav, které doprovázejí hlavní hrdinku Caroline při hledání pohřešované sestry Anny.
Tormented Souls 2 vás vezme do ospalého městečka Villa Hess v odlehlé části Chile, které se jednoho rána po Annině únosu záhadně vyprázdní. A těch pár jedinců, na které narazíte, na klidu moc nepřidá, jelikož mezi nimi potkáte například silně věřící jeptišku s ne moc otevřenou náručí…
Tísnivé prostory vyplněné stíny a nepřirozeně rozevřenými tlamami bytostí hodných hororového žánru si vyžádají nějaký ten smrtonosný přístup, s čímž vám pomůže například automatická hřebíkovačka či tříhlavňový ruční kanón, které si navíc můžete vylepšovat. Samozřejmostí jsou i četné hádanky. Dejte šanci demu, ať zjistíte, zda se budete chtít pustit i do plné hry.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series – 730 korun
Demo k dispozici
Decktamer – Karetní roguelike deckbuilding s nádechem Pokémonů
Pochytáte je všechny? Hezky ve stylu Pokémonů se novinka Decktamer ptá vlastně na totéž, jen s tím rozdílem, že místo pestrobarevných japonských obludek se tu díváte na o poznání děsivější monstra z „lovecraftovských“ hlubin.
Decktamer je deckbuilding, tedy karetní hra, v níž si postupně budujete svůj vlastní balíček příšerek. Jenže ty nové vám nikdo jen tak nedá, vy si je musíte zkrotit! V karetních duelech tak nejde o porážku všech bytostí na druhé straně, ale o to si nějakou vybrat, zkrotit a tím si ji přidat do svého balíčku.
Potvůrek je tu na 130 a každá se pyšní nějakými těmi schopnostmi. A vy je z nich klidně můžete „extrahovat“ a díky mutovacímu inženýrství jimi obdařit oblíbenější potvůrku. Má to ale všechno i stinnou stránku – pokud vaše zvířátko padne v boji, už ho opravdu nevzkřísíte…
Hře nechybí ani nějaké ty příběhy a lehká rozhodnutí v nahodilých událostech. Navíc nemusíte věřit jen slibům vývojářů a vše si ověřit v rámci dostupné demoverze.
Steam – 390 korun
Demo k dispozici
Master of Command – Nadějný vyzyvatel série Total War ze sedmileté války
Hra Master of Command je odhodlaná vnést svěží vítr na pole historických realtimových strategií a vrhnout tak stín na nic menšího než sérii Total War. Vezme vás do Evropy v polovině 18. století, kdy mezi Velkou Británií, Pruskem, Portugalskem, Francií a mnoha dalšími uskupeními panoval konflikt, který se do historie zapsal jako sedmiletá válka.
Hra vás nechá hrát za jednu z pěti mocností, kdy si postupně vybudujete armádu čítající stovky odhodlaných vojáků. Začnete ale jen s malou partou nezkušených rekrutů a bude na vás, jak moc se vyvinete, přičemž můžete růst jak do šířky, tak i do kvality.
Na každém vojákovi záleží, důstojníci se postupně vylepšují, sami určujete, jakými historicky věrnými kusy výbavy budou vaše jednotky vyzbrojené. V samotných bitvách ale záleží i na morálce vaší armády, kterou posilují například bubeníci; zohledňuje se odpočatost mužů i terén, jemuž musejí čelit.
Mezi bitvami stále v reálném čase putujete po procedurálně generované mapě plné nahodilých událostí, kde vás čeká řada rozhodnutí. Když příliš odpočíváte, nepřítel sílí. Když málo odpočíváte, můžete ho zastihnout nepřipraveného, ale s vyčerpanou armádou… Zkrátka a dobře velmi slibně znějící alternativa mnohem zavedenější konkurenci, která má co nabídnout.
Steam – 730 korun
Slots & Daggers – Fantasy RPG postavené na výherním automatu
Není to tak dávno, co si indie scénu získala hra CloverPit, v níž prakticky jen taháte za páku výherního automatu a doufáte, že skrze upgrady automatu vyděláte dost peněz, abyste přežili. A teď tu máme další hru postavenou na podobné premise.
Jmenuje se Slots & Daggers a stojí za ní Friedemann, tedy sólo vývojář odpovědný za úspěšnou hříčkou Summerhouse. Ani Slots & Daggers není žádnou mega hrou, když vám její dohrání má zabrat mezi 4 a 8 hodinami.
Ty vyplníte roztáčením válečků automatu, kdy vám jednotlivé symboly umožnují poškozovat nepřátele na displeji automatu, bránit se, vydělávat peníze na upgrady a realizovat příjemná komba.
Za peníze si kupujete nové symboly na jednotlivé válečky a tím si trochu nakláníte náhodu a určujete strategii. Hra se setkala s velmi vřelým přijetím, přičemž jedinou výtkou hráčů je právě krátká herní doba – hráči zkrátka chtějí trávit u automatů daleko víc času!
Steam – 190 korun
Species: Unknown – Extrémně kladně hodnocená kooperativní variace na Alien: Isolation
Hororové kooperativní akci Species: Unknown chybí snad jen jediné – licence Vetřelce. Protože každému je po jediném pohledu jasné, kde a jak moc se autoři inspirovali. Temný vrak vesmírné lodi obývá děsivé, takřka neporazitelné monstrum, s nímž nemůžete bojovat, ale musíte se schovávat.
Je to prostě Alien: Isolation, jen bez licence a s důrazem na kooperaci až čtyř lidí. Nicméně absence slavné značky má tu výhodu, že se tvůrci mohli o poznání víc vyřádit s monstry i prostředím. Společně (nebo i sólo) budete plnit rozličné mise v různých prostorách a po krku vám vždy půjde něco trochu jiného, co se nějak jinak chová, takže se musíte neustále přizpůsobovat.
Typy misí, prostředí a monster se pro jednotlivé mise mixují, což by mělo zajistit dostatečnou míru znovuhratelnosti spolu s postupným vylepšováním vašich postav skrze doplňky jako detektor pohybu, mocný štít, léčivé injekce či vyloženou minimapu. Roční předběžný přístup navíc slibuje přísun dalších monster a lokací. No a za tu cenu snad opravdu není o čem.
Steam – 240 korun
Demo k dispozici
V předběžném přístupu na zhruba rok
The Séance of Blake Manor – Temnější, videoherní detektivka Na nože s nádechem Blue Prince
Když je detektiv Declan Ward povolán na panství Blakeových kvůli pohřešované Evelyn Deane, netuší, že na něj čekají rovnou desítky hostů ze všech koutů světa. Hostů, kteří se vyžívají v okultismu a nemohou se dočkat nastávajícího svátku Všech svatých. A každý z nich je rázem podezřelý ze záhadného zmizené slečny Deane.
The Séance of Blake Manor je nezvyklou detektivní adventurou s parádním a tematicky správně pochmurným komiksovým vizuálem. Nezvyklé není vedení rozhovorů s podezřelými, dělání si poznámek ani řešení hádanek. Překážkou v pátrání vám totiž bude samotný dům se spoustou skrytých místností. Ale největším nepřítelem je čas.
Vaše činy posouvají hodiny kupředu a hosté si tu žijí vlastními životy. To znamená, že musíte velmi dobře zvažovat, kam se kdy vydat, protože můžete propásnout důležitý rozhovor či výjev, čímž celá hra získává na dramatičnosti a dává vzpomenout na famózní adventuru Blue Prince. Tak honem do Irska na konci 19. století, protože remaster Syberie už vyloženě buší na dveře…
Steam – 475 korun
Demo k dispozici
Misery – Survival kooperace pro milovníky Stalkera, anomálií, vodky a... trpaslíků?
Není pochyb o tom, že Stalker táhne, ať už je řeč přímo o něm, nebo o z něj odvezené celé řadě her. A Misery je jednou z nich. Je to opět drsný survival ze severovýchodní části Evropy (ze smyšlené republiky Zaslavie) po proběhlé jaderné válce. Je tu zóna plná radiace, mutantů a anomálií.
Nicméně tentokrát se bavíme víc o survivalu než o čemkoliv jiném, což znamená, že tu máte vlastní bunkr, z nějž den co den vyrážíte do procedurálně generované zóny hledat cenné artefakty, které jsou důvodem jaderné války a dost možná i samotných anomálií, které se vás většinou snaží zabít, ale jsou i takové, které pomohou.
Z každého výletu si domů dotáhnete loot, s jehož pomocí vylepšíte bunkr – vytvoříte výrobní stanice, generátory, pustíte se do zemědělství a vaření jídla. Ostatně vedle hladiny radiace si musíte hlídat i hlad, žízeň a příčetnost.
Silně doporučuji pustit si trailer výše, protože vám dá jasně najevo, že se hra vlastně nebere tak vážně jako její předobraz Stalker, čehož je největším důkazem přítomnost trpaslíků, kteří mohou jako křečci běhat v kolečku a napájet tak váš bunkr… Nevím, jak vám, ale mně stačí ke štěstí málo!
Steam – 240 korun