Pod radarem: Návrat oldschool závodů, návykový automat, simulátor destrukce a 5000 brouků

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Tokyo Xtreme Racer – Vítaný návrat závodní hry v době úpadku žánru
Poslední roky to vypadá, že závodním hrám již odzvonilo. Jistě, pořád tu máme Forzu, Gran Turismo, The Crew a formule, ale co dál? Need for Speed to balí, Codemasters na tom po posledním WRC nejsou nejlíp, předchozí tvůrci WRC pro změnu totálně prohráli závod s novým Test Drivem a fanoušci jízdy se tak musí uchylovat k pár jednorožcům na indie scéně, kde vypíchněme třeba Wreckfest, Trail Out, BeamNG.drive či hardcore simulace jako Assetto Corza a Automobilista.
Proto je natolik vítaný návrat dávné série Tokyo Xtreme Racer, která je skutečným mostem mezi historií a současností. Je to moderně vypadající arkáda plná licencovaných vozidel, která se ale hraje jako závody z éry PlayStation 2.
Kdo čeká otevřený svět, bude zklamaný, protože tady se závodí výhradně na tokijských dálnicích, z nichž není možné sjet. A kdo čeká, že cílem je šachovnicový pruh na silnici, ten bude opět vyvedený z omylu, neboť tady máte za úkol udržet si náskok před svým jediným soupeřem tak dlouho, abyste z něj „vysáli“ všechny jeho Spirit body.
Nicméně i přes svou nezvyklost se dle tisíců a tisíců recenzí jedná o jednu z nejlepších nových závodních her, které nechybí postupné odemykání vozidel i nových součástek umožňujících tuning, stejně jako podrobněji vykreslené postavy vašich soupeřů a vyprávění příběhu. Není to vyloženě dokonalé, ale komu nevoní benzín moderních závodních her a chce motorsport s památnou hratelností let dávno minulých, tak je tady zjevně správně.
Steam – 1 200 korun
Buggos 2 – Vyhlaďte lidstvo pomocí 5 tisíc brouků v automatické strategii
Buggos jsou zpět! A s nimi i ohavné lidstvo, které už zase dobývá galaxii planetu po planetě. Už jich kolonizovalo šest, představte si! S tím se musí něco udělat. Co takhle na něj poslat až 5 tisíc hladových brouků?
Tak přesně o tom je realtimová strategie Buggos 2, v níž jednoduše zadáte povel k útoku a o zbytek se broučci postarají sami. Kontroly máte kolik jen budete chtít. Můžete to vše nechat na jejich hladu, nebo je ručně rozdělit do skupin a vytyčit jim trasu, kudy mají páchat zlo.
Rovných 30 misí na šesti různých planetách nabízí spoustu cest k vítězství a za každým vítězstvím se skrývá pořádná odměna – některá ze stovky evolucí vašeho roje, případně na dvě desítky mutací.
Obojí zásadně proměňuje vaši bojovou strategii, ale nemyslete si, i lidstvo se postupně přizpůsobuje, proto není od věci čas od času jednoduše všechny evoluce opustit a „převyvinout“ se. Musíme vyhladit lidstvo!
Steam – 475 korun
Stario: Haven Tower – Prostavte se jedním městem až nad mraky
Stario: Haven Tower je další prazvláštní budovatelská strategie, v níž se nerozpínáte do šířky, ale do výšky. Dostanete na starosti jediné město, které má touhu dotknout se nebe, protrhnout mračna a opustit atmosféru.
Jedno po druhém budete vrstvit podlaží na sebe, balancovat na hraně zhroucení a zajišťovat obecný chod a blahobyt. Tohle není jen balanční minihra. Tady máte skutečně na starosti funkčnost města, tedy budujete například políčka zajišťující obživu a obchodní stanice, které lidem umožňují vyměňovat zboží napříč patry.
Nedílnou součástí hry je velmi košatý technologický strom, skrze nějž se dostanete k více než sedmi desítkám budov s různým účelem. K tomu si přičtěte šest různých prostředí a čtveřici katastrof, které vám nedají spát, a máte už v předběžném přístupu o neotřelou zábavu postaráno.
Steam – 335 korun
V předběžném přístupu na 6 až 12 měsíců
Daimon Blades – Brutální melee akce od tvůrců Necromundy a Space Hulka
Studio StreumOn si na pár let střihlo roli zužitkovatele těch méně známých, rozhodně ale ne neznámých licencí studia Games Workshop. Díky tomu dalo světu hry Space Hulk: Deathwing a Necromunda: Hired Gun, aby se následně vrátilo k vlastní tvorbě.
Proto tu teď máme Daimon Blades. Ta je zasazená do první hry studia E.Y.E: Divine Cybermancy, jíž příběhově předchází a vypraví o vzniku řádu Secreta. V tomto případě se ale nejedná o kyberpunk, nýbrž temné fantasy, v němž se budete ohánět převážně tupými a sečnými zbraněmi.
Ty jsou navíc živoucí, vysávají z vás energii a neustále sílí a proměňují se. S jejich pomocí se promlátíte jednou úrovní za druhou v roguelite duchu. S každou přežitou vlnou sílíte, zatímco mezi jednotlivými pokusy odemykáte trvalá vylepšení. Hrát můžete plnohodnotně sami, ale nechybí možnost až čtyřčlenné kooperace.
Steam – 850 korun
V předběžném přístupu do léta roku 2026
CloverPit – Když se klasický výherní automat stane ještě návykovějším díky příměsi roguelike
CloverPit je další z her typu Balatro či Vampire Survivors, tedy naprosto minimalistická, ošklivě krásná hra, která se stala okamžitým hitem, o čemž svědčí půl milionu prodaných kopií za prvních 8 dní.
A proč je to taková senzace, ptáte se? Protože lidi mají rádi hazard. Jinak se to vysvětlit nedá, protože na papíře by hra nemohla znít nudněji. Jste v malé místnosti s klasickým výherním automatem a takřka jediné, co tu můžete dělat, je tahat za páku a sledovat, jestli se vám na obrazovce seřadí nějaké stejné symboly a vy vyděláte pár zlaťáků.
To nezní zrovna objevně. Ale teď si k tomu přidejte tematickou a herní omáčku. Tou tematickou je, že vás tu kdosi drží proti vaší vůli a celou dobu stojíte na padacích dveřích – pokud během tří kol neodevzdáte požadovaný obnos, jste mrtví. Pokud ho odevzdáte, musíte pokračovat a odevzdávat čím dál tím větší obnosy. A umíráte. A zas a znova taháte za páku.
Herní omáčku tvoří podobně jako třeba ve Slay the Spire desítky a desítky artefaktů, které upravují fungování automatu. Budou vám víc padat některé symboly, budete za ně dostávat víc peněz a jinak ohýbat zavedená pravidla, abyste z automatu vytřískali majlant. Vlastně opravdu kravinka, ale když on ten hazard je tak opojný…
Steam – 250 korun
Demo k dispozici
Mars First Logistics – Svobodná tvorba roztodivných „marsovských“ vozítek
Než budou lidé moct volně pobíhat po povrchu Marsu, bude potřeba planetu trošku připravit. S tím pomůže samozřejmě technika, která se obejde bez kyslíku a o něco lépe snáší výkyvy počasí. V Mars First Logistics se stanete inženýrem takových vozítek.
Jedná se o tvořivý sandbox, kde si budete z jednotlivých součástek stavět pojízdná zařízení s nejrůznějšími funkcemi jako z Lega. Vozidla, která mohou klidně i létat, vám posléze pomohou plnit mise v otevřeném prostředí a tím si odemykat nové součástky. Práce s fyzikou je samozřejmostí.
Hra si už během předběžného přístupu vysloužila „extrémně kladné“ hodnocení na Steamu z téměř 2 tisíc recenzí, takže příznivci tohoto žánru si zřejmě přijdou na své. S plnou verzí navíc dorazily například prvky automatizace procesů. A ani nemusíte hrát sami, protože tu je i online kooperace.
Steam – 475 korun
Deconstruction Simulator – Uspokojivá demolice, která vynáší
A na závěr tu máme ještě další přírůstek na pole „divných“ simulátorů. Tentokrát popadnete bourací kladivo a dáte si duel s oprýskaným stolkem, záchodem, futry, zdí, a nakonec i celým domem. Zkrátka a dobře rozjedete byznys jednočlenné demoliční čety v Deconstruction Simulator.
O nic moc víc tu nejde. Uspokojivá fyzika rozbíjejících se věci vás bude lákat k další zakázce stejně jako možnost vydělat peníze a zvýšit reputaci své společnosti. Reputace vás dostává k čím dál tím zajímavějším zakázkám, zatímco peníze vám umožní nakoupit sofistikovanější vybavení včetně například bourací koule.
Stejně tak můžete investovat do lepších, tedy prostornějších vozidel, abyste snáz odvezli suť i nepoškozený nábytek (protože proč ho nezpeněžit celý?) a nechybí ani vylepšování a zařizování vašeho skladu. A co si budeme, renovace v House Flipper sice měla něco do sebe, budování v Construction Simulator pochopitelně taky, ale možnost srovnat budovu se zemí je přece jen lákavější…
Steam – 360 korun
Demo k dispozici