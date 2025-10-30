Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu
Další Xbox bude v podstatě PC, potvrdil CEO Microsoftu

30. 10. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Budoucnost Xboxu zřejmě není vyloženě konzolová. Generální ředitel Microsoftu Satya Nadella v nedávném rozhovoru pro TBPN potvrdil náznaky, že by další generace Xboxu by mohla připomínat spíš PC než tradiční herní konzoli.

„Je vlastně docela vtipné, že lidé považují konzole a PC za dvě odlišné věci,“ řekl Nadella. „Konzoli jsme vytvořili proto, že jsme chtěli postavit lepší PC, které by dokázalo nabídnout výkon potřebný pro hraní. Chtěl bych se znovu zamyslet nad tím, jak tento vztah vlastně vnímáme.“

V rozhovoru zároveň připomněl, že Microsoft se po akvizici Activision Blizzard stal největším herním vydavatelem na světě hned po Steamu. „Chceme být skvělým vydavatelem, podobně jako jsme to dokázali s Office,“ vysvětlil Nadella. „Naším cílem je být všude, na všech platformách, ať už jde o konzole, PC, mobily, cloud, nebo televize. Chceme, abyste si naše hry mohli užívat kdekoliv.“

Nadellovo vyjádření přichází poté, co se začaly šířit zvěsti, že Xbox Series by mohl být poslední konzolí v historii značky. Tyto spekulace ale vyvrátila prezidentka Xboxu Sarah Bond, která potvrdila, že Microsoft na novém zařízení skutečně pracuje. Zmínila také, že půjde o prémiový produkt s kurátorovaným zážitkem, podobně jako v případě nedávného hybridního handheldu ROG Xbox Ally.

Game Pass
Byznys
Game Pass vydělal skoro 100 miliard. Microsoft roste i přes masivní propouštění

Právě ROG Xbox Ally se stává symbolem nového směru, kde se PC a Xbox efektivně spojují už nyní. Někteří hráči si přitom stěžují na přítomnost aplikací jako OneDrive, které podle nich zbytečně ruší herní zážitek, což je přitom podle spekulací přesně ten typ integrace, který by měla příští generace Xboxu nabídnout.

Zatím není jasné, jestli Microsoft skutečně plánuje zcela sjednotit Xbox a Windows pod jednu architekturu, nebo půjde jen o volnější propojení ekosystémů, mezi nimiž půjde přepínat. Pokud ale můžeme soudit z Nadellových výroků, pak se hranice mezi konzolí a počítačem budou dál stírat.

Budoucností herní divize Microsoftu zároveň nedávno povážlivě otřáslo zdražování Game Passu i samotných konzolí řady Xbox Series, ale také masivní propouštění a rušení chystaných herních projektů.

Nejnovější články