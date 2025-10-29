Příští Xbox má být hybrid: Otevře Steam, hry z PlayStationu i celé Windows
29. 10. 2025

Další herní zařízení od Microsoftu podle všeho definitivně smaže hranici mezi PC a konzolí. Jez Corden ze serveru Windows Central tvrdí, že příští generace Xboxu už nemá být klasickou konzolí, ale také výkonným herním PC v úhledné krabičce pod televizí, která vám kdykoliv dovolí vystoupit z klasického rozhraní Xboxu do plnohodnotných Windows.

Konzole se tak má stát otevřenou platformou, kam si budete moct nainstalovat nejen Steam a další herní launchery, ale i jiné tradiční počítačové programy. Prakticky to znamená, že si na konzoli budete moct zahrát nejen běžné multiplatformní tituly, ale také dříve exkluzivní hry z PlayStationu, například God of War, Spider-Man nebo Ghost of Tsushima. Respektive všechny, které Sony už dříve vydala na PC. Ale třeba také spustíte emulátory nebo zprovozníte mody a další software mimo hry.

Microsoft zároveň počítá s tím, že multiplayer poprvé v historii Xboxu přestane být uzamčený za nějakou formu předplatného, protože by tím hybridní zařízení znevýhodňovalo vlastní ekosystém oproti těm externím.

Corden uvádí, že Microsoft chystá zařízení, které bude z poloviny konzolí a z poloviny výkonným herním PC, což ostatně odpovídá rétorice Xboxu posledních let. Prezidentka Xboxu Sarah Bond už dříve naznačila směr, kterým chce společnost jít. „Další generace konzole bude velmi prémiovým, vysoce výkonným a kurátorovaným zařízením,“ uvedla v rozhovoru, kde zároveň poukázala na dražší handheldy ROG Ally jako na první příklad směřování nově nastolené filozofie Microsoftu.

rog ally 3
Novinky
ROG Xbox Ally přichází o exkluzivní výhodu. Windows 11 ji zpřístupní všem

Společnost v říjnu potvrdila, že spolupracuje s AMD na nové generaci konzole, která naváže na Xbox Series X/S, a že stávající katalog her zůstane s příští generací kompatibilní. Hybridní zařízení zapadá do širší strategie, kdy Xbox opustil exkluzivity a vysílá své hry na další platformy.

Bond k tomu už dříve dodala, že hry uzamčené do jediného obchodu jsou pro většinu lidí zastaralý koncept, a podobně se v minulosti vyjádřil i výkonný ředitel Microsoft Gaming Phil Spencer. Do posunu v přístupu ostatně zapadá i čerstvé oznámení Halo: Campaign Evolved, kdy remake doposud výsadní xboxové série příští rok vyjde rovnou i na PlayStation 5.

 

Galerie

 

Pokud se uniklé informace potvrdí, půjde o historickou změnu, protože Xbox už nebude soupeřit s PC, ale rovnou se jím stane. Výkonné zařízení by mělo svým uživatelům nabídnout volbu mezi konzolovou přímočarou jednoduchostí a plnohodnotným otevřeným ekosystémem známým z Windows s širokou paletou modifikací.

Zůstává otázkou, kolik bude případný hybrid stát. Microsoft naznačuje prémiovou cenovku, ale zařízení má být stále levnější než stejně výkonný herní PC. Zároveň sází na to, že většina uživatelů bude chtít i nadále zůstat v rozhraní Xboxu kvůli jednoduššímu ovládání a pohodlnému přístupu, které má být pro velkou část hráčů výhodnější než hraní přes Windows. 

Sony naopak podle dostupných zpráv plánuje u „PlayStation 6“ razit tradičnější uzavřenější přístup, spekuluje se nicméně o několika variantách konzole, kdy by jedna z nich mohla být dokovací zařízení podobné Switchi od Nintenda.

Konzolový trh se každopádně s nadcházející generací zřejmě výrazně promění. Jestliže se spekulace potvrdí, v příštích letech nás nečeká tradiční soupeření uzavřených systémů, ale dvou zcela odlišných přístupů k tomu, co si vůbec představit pod slovem konzole.

Nejnovější články