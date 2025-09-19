ROG Xbox Ally přichází o exkluzivní výhodu. Windows 11 ji zpřístupní všem
zdroj: Foto: Asus ROG

19. 9. 2025 15:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

ROG Xbox Ally je výsledkem spolupráce Asusu a Microsoftu, jehož ambicí je ukrojit si podíl z trhu handheldů. Jednou z hlavních předností měl být speciálně navržený systém postavený na Windows 11, který měl šetřit výkon. Jenže tato výhoda nakonec nemusí být úplně unikátní.

Chystaná aktualizace Windows 11 s označením 25H2 totiž přinese možnost spustit Xbox aplikaci v režimu celé obrazovky, který obejde klasickou pracovní plochu (informaci přinesl The Verge). Díky tomu se dostanete rovnou do prostředí optimalizovaného pro gamepady, a navíc se tím dosáhne i mírného zvýšení výkonu.

Nejde ale o proces, který by zatím fungoval zcela hladce. Aktivace vyžaduje úpravy v registrech i použití nástroje třetí strany. Na Redditu popsal uživatel s přezdívkou Gogsi123 celý postup i s naměřenými výsledky. Přestože to svým způsobem snižuje jednu z výhod ROG Xbox Ally, je potřeba dodat, že v případě samotného zařízení bude prostředí optimalizováno přímo Microsoftem a nebude nutné nic nastavovat ručně.

Jak velký problém to pro Asus a Microsoft skutečně bude, se ukáže 16. října, kdy půjde ROG Xbox Ally oficiálně na trh. Ceny zatím potvrzené nejsou, ale podle dostupných informací by měl slabší model vyjít na 549 dolarů a výkonnější varianta na 899 dolarů.

Pokud by se tyto částky potvrdily, levnější model by cenově odpovídal OLED Steam Decku s 512GB úložištěm. Dražší verze by byla o zhruba 100 dolarů nákladnější než aktuální ROG Ally X, ale stále levnější než Lenovo Legion Go 2. V přepočtu na koruny by se ceny pohybovaly okolo 14, respektive 23 tisíc včetně DPH.

Tagy:
Microsoft technologie ASUS konzole handheld
Zdroje:
Microsoft, The Verge
Ondřej Partl
