Game Pass vydělal skoro 100 miliard. Microsoft roste i přes masivní propouštění

31. 7. 2025 15:00 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

Microsoft slaví obrovský finanční úspěch. Jeho předplatné Xbox Game Pass v uplynulém roce přineslo do pokladny téměř 5 miliard dolarů, přestože společnost čelila v uplynulých týdnech vlně kritiky kvůli propouštění více než 9 tisíc zaměstnanců, včetně těch z herních studií, a rušení chystaných projektů.

Na posledním jednání s investory se CEO Microsoftu Satya Nadella pochlubil, že roční příjmy z Game Passu poprvé dosáhly téměř 5 miliard dolarů (skoro 100 miliard korun) a dodal, že má společnost půl miliardy aktivních uživatelů napříč různými platformami. Celkově Microsoft zaznamenal mezi čtvrletími 18% nárůst tržeb (až na 76,4 miliardy dolarů, tedy přes 1,6 bilionu korun) a 23% nárůst provozního zisku, který činil 34,3 miliardy dolarů (737 miliard korun).

Úspěch podle Nadelly momentálně táhne zejména rozvoj umělé inteligence a cloudu. „Cloud a AI jsou hnací silou transformace byznysu napříč všemi obory,“ uvedl a doplnil, že zisky z Azure v uplynulém fiskálním roce činily přes 75 miliard dolarů, což představuje 34% meziroční růst. Nadella se přitom nedávno nechal slyšet, že cílem Microsoftu je přeměnit firmu ze softwarové továrny na „inteligentní motor, který každému umožní vytvářet vlastní nástroje“.

Tento růst však nutně vrhá taky větší stín. Microsoft letos v červenci propustil přes 9 tisíc zaměstnanců, kdy se personální škrty týkaly i herních studií The Initiative, Raven Software nebo Turn 10. Zrušeny byly také některé připravované hry jako Everwild, reboot Perfect Dark a nové MMORPG od ZeniMaxu. Zhruba 200 zaměstnanců z Kingu (tvůrci Candy Crush) údajně nahradily AI nástroje, které sami pomáhali vytvářet. Firma se brání s tím, že propouštění bylo „nezbytné pro úspěšné přizpůsobení se dynamickému trhu“.

Navzdory propouštění ale Microsoft dál posiluje i mimo vlastní ekosystém. Většina nejprodávanějších her na PlayStationu v USA v posledním čtvrtletí pocházela právě z jeho vydavatelské činnosti. Dařilo se Forze Horizon 5, do žebříčků se probojoval také Doom: The Dark Ages nebo remaster Oblivionu.

Zatímco Microsoft boduje s čísly i investory, otázkou zůstává, jak dlouho se mu bude dařit držet tempo růstu v době, kdy se stále více spoléhá na automatizaci, AI a osekávání lidských týmů. A především - co to znamená pro budoucnost her?