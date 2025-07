„Microsoft prosperuje,“ uvádí generální ředitel. Srdcem firmy je umělá inteligence

25. 7. 2025 16:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Někteří zaměstnanci Microsoftu zažívají nejisté časy podpořené neustálým propouštěním. Firma začátkem července rozvázala pracovní vztah s víc než 9 tisíci lidmi (zhruba 4 % z celkového počtu), kteří se přidali ke květnovým 6 tisícům propuštěných. V návaznosti zrušil i několik slibných videoher a logicky se stal předmětem palcových titulků. Přesto prý společnost jenom vzkvétá.

Minimálně to tvrdí generální ředitel Satya Nadella ve svém prohlášení sdíleném veřejně i mezi zaměstnanci. Nejdříve se v něm vyjádřil k teď už bývalým zaměstnancům, kterým děkuje, protože pomohli vybudovat základy konglomerátu, jakým Microsoft dnes je. A za to je vděčný, stejně jako za to, že firma dle všech relevantních měřítek prosperuje.

„Podle všech objektivních měřítek se společnosti Microsoft daří – naše tržní výkonnost, strategické postavení i růst směrují nahoru a správnou cestou. Investujeme více do kapitálových nákladů než kdykoli předtím. Celkový počet našich zaměstnanců se relativně nemění a někteří experti a odborné kapacity v našem odvětví i ve společnosti jsou oceňovaní na úrovni, jaká dosud neměla obdoby,“ uvedl.

Slova mohou působit trochu cynicky, přesto Nadella trvá na tom, že změna je součástí pokroku, který není lineární. Naopak je dynamický, někdy nesourodý a vždy náročný. Propouštění je zkrátka nedílnou částí transformace, která probíhá nejen u amerického giganta, a jíž spustila umělá inteligence.

Právě AI je evidentně novým srdcem Microsoftu, který chce definovat nové hranice jejího využití za souběžného zajištění bezpečnosti a kvality. Snaha o dosažení takového cíle může působit chaoticky, ale změna je podle Nadelly vždycky taková. Ředitel proto současnou situaci přirovnává k té v 90. letech minulého století, kdy se osobní počítače a software pomalu stávaly standardem v každé domácnosti.

„Jak vypadá posílení pozice v éře umělé inteligence? Nejde jen o vytváření nástrojů pro konkrétní role nebo úkoly. Jde o vytváření nástrojů, které umožňují každému si vytvořit vlastní. To je změna, kterou prosazujeme – od softwarové továrny k inteligentnímu enginu, který umožňuje každému člověku a každé organizaci vytvořit vše, co potřebují k dosažení svých cílů,“ zvěstuje ohledně možností.

Společnost se zkrátka a dobře už nechce ohlížet do minulosti a raději se zaměřuje na budoucnost. Úspěch totiž nespočívá v dlouhověkosti, nýbrž v relevanci. Proto je Nadella přesvědčený, že Microsoft nebude definovat to, co vybudoval v minulosti, ale to, co ostatním umožní vybudovat v současnosti. Inu, snad to zahrnuje i nějaké dobré hry.