Hollow Knight: Silksong bude hratelný na Gamescomu. Xbox přiveze i další herní lahůdky

29. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po šesti letech čekání se Hollow Knight: Silksong konečně pohnul z místa. Xbox oznámil, že na letošním Gamescomu nabídne vůbec první veřejnou hratelnou verzi této dlouho odkládané metroidvanie. Demo bude k dispozici na PC a také na handheldu ROG Ally X, který se na výstavišti v Kolíně nad Rýnem ukáže vůbec poprvé.

„Letos bude stánek Xboxu nabitý fantastickými nadcházejícími tituly od nás i našich skvělých partnerů. A ano, patří mezi ně i Hollow Knight: Silksong,“ potvrdil Microsoft v příspěvku na blogu Xbox Wire. Silksong si tak konečně budou moci osahat běžní návštěvníci výstavy, což naznačuje, že vydání je skutečně na spadnutí. Vývojáři sice stále nezveřejnili konkrétní datum, ale v lednu alespoň všechny ujistili, že hra je „skutečná, ve vývoji a letos vyjde“.

Silksong však nebude jedinou atrakcí stánku Xboxu. Zahrát si bude možné i několik dalších očekávaných her od třetích stran, například Borderlands 4, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Final Fantasy XVI, Super Meat Boy 3D nebo mysteriózní nezávislou záležitost There Are No Ghosts at the Grand. Fanoušci sportu se mohou těšit na EA Sports FC 26, zatímco příznivci staré školy si přijdou na své třeba u Onimusha: Way of the Sword.

Xbox kromě her od partnerských vydavatelství přiveze i vlastní silné značky. Zahrát si bude možné připravovaný Grounded 2 (tou dobou už venku v předběžném přístupu), vůbec první demo z Ninja Gaiden 4, nový update pro Microsoft Flight Simulator 2024, loňskou realtimovou strategii Age of Mythology: Retold nebo chystané DLC pro Indiana Jones and the Great Circle. A pokud vás víc než samotné hry zajímá hardware, budete mít vůbec poprvé šanci vyzkoušet ROG Ally X, výkonnější variantu handheldu, který ve spolupráci s Xboxem konkuruje Steam Decku.

Gamescom, největší herní veletrh na světě, se na kolínském výstavišti letos koná od 20. do 24. srpna. Stánek Xboxu na něm nabídne přes dvacet hratelných titulů. A i když zatím pořád nevíme, kdy přesně Silksong konečně vyjde, alespoň víme, že doopravdy existuje.