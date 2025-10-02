Game Pass razantně zdražuje. Stránka se zrušením předplatného nápor nespokojených zákazníků neustála

Předplatné Game Pass výrazně zdražuje. Microsoft oznámil přepracování jednotlivých tříd předplatného a s tím i navýšení ceny. Xbox Game Passe ve všech tří nových třídách – Essential, Premium a Ultimate – platí jak pro počítače, tak konzole i cloudové hraní. Předplatné pouze pro PC vyjde na 369 korun měsíčně, zahrnuje EA Play, „stovky her pro PC a nové hry již v den jejich vydání“.
Nejlevnější varianta Xbox Game Pass Essential vyjde na 239 korun měsíčně a obsahuje přes 50 her. Je nutná například pro online hraní na Xboxu. Střední cesta Premium vás vyjde na 329 korun měsíčně, do knihovny si můžete přidat přes 200 her, k novým titulům se dostanete většinou do roka od vydání.
Nejdražší varianta Ultimate vás vyjde na pořádných 669 korun měsíčně. Dostanete se tím k více než 400 titulů, ale hlavně tato třída obsahuje nové hry hned v den vydání. Ultimate obsahuje také předplatné EA Play a Ubisoft+ Classics. Součástí je i streamování her v nejvyšší kvalitě a s nejkratšími časy čekání. Nárůst ceny je tedy zrhuba poloviční. Microsoft to ospravedlňuje klasickou formulkou o „dodávání bezkonkurenčních služeb a výhod svý zákazníků a pomoci více hráčům a tvůrcům najít hry, které milují“. Tak určitě.
Zákazníci, hráči a tvůrci tento krok natolik „milují“, že nápor na microsoftí stránky, kde si můžete Game Pass zrušit, byl takový, že došlo k výpadku.
The page to cancel Game Pass subscriptions is broken already, incredible https://t.co/qTWLQRWRBs pic.twitter.com/yZjRCMGosk— Sam (@_sunday_rain_) October 1, 2025
Microsoft se bude zjevně na Game Pass soustředit čím dál víc na úkor hardwaru. Jen na příští rok podepsal dohodu s více než 150 partnery o publikování jejich her na platformě, což se projevilo dosud největší investicí do služby od jejího vzniku v roce 2017. Podle odhadů generuje Game Pass Microsoftu zhruba 5 miliard dolarů ročně a přispívá k růstu příjmů Xbox divize. O širších dopadech na videoherní průmysl se sice diskutuje, ale pro Microsoft zůstává prioritou výkonnost služby v účetních výkazech.