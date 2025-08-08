Obětí škrtů v Microsoftu je i Contraband. Pašerácká kooperace od tvůrců Just Cause se ruší
8. 8. 2025

Microsoft začátkem prázdnin odstartoval další interní „genocidu“, když propustil víc než 9 tisíc zaměstnanců, zrušil reboot Perfect Dark, ukončil vývoj akční adventury Everwild, zařízl MMORPG s označením projekt Blackbird a přestal financovat střílečku Johna Romera. Teď se k výčtu obětí restrukturalizace přidává ještě dobrodružný Contraband.

O zrušení nové hry od Avalanche Studios (série Just Cause) se spekulovalo už před měsícem, kdy zmizelo oznamovací video z oficiálního kanálu Xboxu. Oficiální důvod uvedený nebyl, ale vzhledem k tomu, že jsme celé čtyři roky nedostali jedinou novou informaci, spekulovalo se o zrušení.

zdroj: Xbox

Temné predikce se jak vidno naplnily, jelikož je potvrdil Jason Schreier. Jistě, to by i přes jeho dobrou informovanost mělo daleko k oficiálním informacím. Zprávu ale následně sdílel i moderátor Geoff Keighley, což už lze brát jako potvrzení.

Game Pass
Byznys
Game Pass vydělal skoro 100 miliard. Microsoft roste i přes masivní propouštění

Jestli vám pašerácká tematika, otevřený svět, kooperativní hratelnost a zasazení do 70. let minulého století přišlo lákavé, zjevně se této kombinace (minimálně z dílny Avalanche Studios) jen tak nedočkáte. Co přesně stálo za zrušením není jisté, ale vzhledem k tomu, že kolem hry panovalo hrobové ticho, zjevně nešel její vývoj podle plánů, nebo minimálně podle představ Microsoftu.

Jak je z výčtu na začátku článku jasné, jde už o několikátou herní „oběť“ posledních týdnů a americký konglomerát je nekompromisní ve svých rozhodnutí. Schreier nicméně dodává, že spolupráce mezi Xboxem a Hideem Kodžimou s kódovým označením OD je zatím v bezpečí. Podle jeho zdrojů se na hororové akční adventuře nadále pracuje, ačkoliv se hojně spekulovalo, že by mohla škrty být také ohrožená.

