Amazon osekává herní divizi a ukončuje vývoj velkých titulů. New World končí s novým obsahem

Amazon oznámil největší zásah do své herní divize od jejího založení. Jak informovala agentura Bloomberg, v rámci plošných škrtů, během nichž firma ruší více než 14 tisíc pracovních míst, dochází k omezení interního vývoje her a výraznému snižování stavů v pobočkách v Irvine a San Diegu i ve vydavatelské části. Firma se tak stahuje z velkých, nákladných projektů, především z MMO žánru, do něhož Amazon přes deset let investoval bez výraznější návratnosti.
Viceprezident divize pro audio, Twitch a hry Steve Boom v interním vzkazu uvedl, že se společnost chce opřít do segmentů, v nichž je Amazon skutečně silný. Tím má být zejména prostředí cloudových služeb, kde se firma stále snaží prosadit svou platformu Luna. Vývoj se proto přesouvá k menším projektům, casual titulům a hrám s AI prvky určeným přímo pro cloud.
Škrty se netýkají projektů, které ve spolupráci s Amazonem vyvíjejí externí studia, jako je nový Tomb Raider od Crystal Dynamics nebo závodní titul britského studia Maverick Games. Interně však začíná éra útlumu.
Nejviditelnější dopad navenek se týká New Worldu, což bylo dosud nejúspěšnější MMO od Amazonu. Po počátečním boomu v roce 2021, kdy hra zvládla přitáhnout téměř milion souběžných hráčů na Steamu, se počet aktivních uživatelů dlouhodobě propadal.
Amazon teď přiznal, že další vývoj už není udržitelný. V oficiálním blogovém příspěvku oznamuje, že nedávno spuštěná desátá sezóna a aktualizace Nighthaven představují poslední obsahová rozšíření pro New World na PC i konzolích. Hra zůstane v provozu minimálně do příštího roku, přičemž po tuto dobu bude dostávat technické záplaty a v omezené míře i eventy. Nejnovější obsah je coby rozloučení dostupný zdarma i s rozšířením Rise of the Angry Earth pro PC hráče jako poděkování komunitě.
Amazon se v minulosti pokoušel prorazit s MMO opakovaně, ale například dřívější projekt na motivy Pána prstenů byl zrušen ještě před vydáním. Z dostupných informací je zřejmé, že místo velkých riskantních investic se firma snaží budovat portfolio menších, bezpečnějších cloudových titulů.
Na začátku října se pokusila prorazit se společenskou taškařicí King of Meat, kterou na Steamu hrají nižší desítky lidí. Minulý týden pak pro svou streamovací službu Luna vydala Courtroom Chaos, párty hru s AI avatarem populárního rappera Snoop Dogga.
Do čeho Amazon naopak vkládá velké naděje, jsou seriálové adaptace her. Kromě druhé série Falloutu s premiérou v prosinci chystá pokračování antologie Secret Level, rovnou dvě řady seriálu na motivy God of War, hraný Tomb Raider se Sophie Turner, Wolfenstein, Mass Effect a v neposlední řadě i Life is Strange.